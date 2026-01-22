Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija, luego de crisis de salud y una pérdida en el proceso: “El arcoíris después de la tormenta”

Derek Hough y Hayley Erbert presentaron públicamente a su hija Everley Capri tras algunos años de desafíos médicos y familiares (People)

Tras episodios complejos durante los últimos tres años, Derek Hough y Hayley Erbert presentaron a su hija Everley Capri en su hogar de Los Ángeles, compartiendo en exclusiva con People el significado especial que tiene su llegada.

Con emoción, describieron su nacimiento como un momento transformador tras episodios marcados por un accidente automovilístico, una crisis de salud y una pérdida gestacional. “Hemos pasado por muchas cosas... por eso ella es nuestro arcoíris después de la tormenta”, expresó la celebridad estadounidense.

El nacimiento de Everley simboliza un nuevo comienzo tras la adversidad. Según Erbert, cada vez que ve a su esposo e hija juntos, llora de emoción. Mientras que Derek añadó: “Ella es literalmente este hermoso rayo de luz”. Ambos destacaron cómo la bebé llenó de emociones su hogar.

El nacimiento de Everley Capri simboliza esperanza y renacimiento para la pareja después de un accidente grave, una hemorragia cerebral y una pérdida gestacional (People)

Adversidades previas: accidente, salud y pérdida

La familia enfrentó desafíos profundos. Dado que en 2022, sufrieron un accidente automovilístico grave en el que Hayley necesitó cuatro puntos en la frente, según narró Derek. La situación se complicó en la siguiente temporada cuando, durante una gira de danza, Hayley padeció una hemorragia cerebral que puso en riesgo su vida. “Me llevaron al hospital de urgencia. Tuvieron que extirpar cerca del 40% de mi cráneo para reducir la presión, y después requirió otra cirugía para el implante craneal”, recordó.

No mucho tiempo después, la pareja atravesó una pérdida gestacional. Sobre esto, Hayley compartió: “No tenía síntomas y eso me asustó mucho. Hacíamos las ecografías con temor”. Y Derek rememoró que, tras la cirugía, una de las primeras preguntas de Hayley fue si podría tener hijos. El médico le aseguró que sí, y ellos celebraron por esa posibilidad.

La llegada de Everley Capri a finales de 2025 se vivió con un parto en casa, rodeados de un ambiente especial. El actor relató: “Había velas por todos lados y música hermosa. Poder estar en la habitación con Hayley durante el trabajo de parto, sosteniéndola... Ella se transformó en pura fortaleza. Estaba asombrado todo el tiempo”. Mientras que Hayley lo resumió: “Fue realmente especial”.

El parto en casa de Everley Capri estuvo rodeado de un ambiente íntimo y especial, marcando un inicio emocional para la nueva familia (People)

Emociones y primeros momentos como padres

Las primeras semanas como padres han sido de gran intensidad emocional. La madre primeriza reconoció: “Ya extraño esta etapa aunque siga viviéndola. Me parte el corazón, pero también estoy hormonal y en pleno posparto”.

Por su parte, Derek Hough admitió que al principio tuvo miedo de cargar a Everley por su fragilidad. “Me sentí abrumado y sin saber qué hacer”, reconoció. A lo que Hayley le transmitió tranquilidad: “Tuve que asegurarle que todos estamos aprendiendo en esta nueva vida”.

Entre las anécdotas cotidianas, Hayley mencionó: “Everley es una gran dormilona. Anoche durmió cinco horas y media seguidas”. Derek compartió su sorpresa sobre el parecido con su hija: “Pensé que sería una mini Hayley, pero cuando nació dije: ‘¡Dios mío, soy yo!’”.

Los célebres bailarines repasaron sus primeras impresiones de la nueva etapa, desde el nacimiento de su hija en diciembre de 2025 (People)

Impacto en la pareja con planes a futuro

Las dificultades atravesadas han fortalecido su relación. “Todo lo que hemos pasado ha creado una base tan sólida, como raíces profundas que ningún viento puede sacudir”, afirmó Hayley. Ahora consideran cómo equilibrar la conciliación laboral y familiar, ya que Hough regresará pronto al trabajo.

Mientras que él indicó que su prioridad ahora es ser papá: “Trabajo por las mañanas y regreso en la tarde”. La pareja de bailarines espera retomar la gira de danza. Hayley planea volver a los escenarios, aunque aclaró que primero deberá ver si su cuerpo está listo para el reto completo.

Sobre la posibilidad de regresar a bailar de forma permanente, Hayley mencionó que, aunque muchas colegas han vuelto después de tener hijos, en su caso podría haber conflictos, ya que Derek es juez del programa World of Dance.

La pareja planifica equilibrar sus carreras en la danza con su nueva vida familiar, ponderando el regreso a los escenarios y la paternidad (REUTERS)

Perspectivas de ser padres y la transformación que genera

Respecto al futuro, la pareja mantiene la mente abierta. Hayley Erbert comentó una frase que le inspira: “Dicen que el primero te hace querer tener un millón de hijos y el segundo te hace sentir que ya tienes un millón”. Sumado a que su esposo se muestra entusiasta ante la idea de tener más hijos.

En relación a la posibilidad de que Everley sea bailarina, Derek opinó: “Por supuesto que tomará clases de baile. No es obligatorio, pero bailar ayuda a ganar confianza y comunidad”. Aunque Erbert concluyó que solo el tiempo dirá si a su hija le gustará bailar.

Ambos reconocieron que el nacimiento de su hija les brindó la oportunidad de dar un nuevo significado a este momento de sus vidas. Pueden mirar atrás y valorar que, luego de tanto dolor, celebran la vida y lo que los une como familia.