Ron Perlman revela su lado más íntimo y lanza un proyecto para cambiar las reglas de Hollywood

Ron Perlman compartió sus inicios en la actuación y su descubrimiento de una comunidad artística en el instituto George Washington de Nueva York (REUTERS/Mike Blake)

Ron Perlman, reconocido por sus interpretaciones en Hellboy, Sons of Anarchy y La bella y la bestia, compartió recientemente sus vivencias y reflexiones en una conversación con The Joe Vulpis Podcast.

Allí repasó sus inicios, su trayectoria y la fundación de Asylum Studios, un modelo cooperativo que busca transformar la industria cinematográfica.

De los primeros pasos al reconocimiento

Perlman recordó su llegada a la actuación casi por casualidad durante una obra escolar en el instituto George Washington de Nueva York: “Había como 40 chicas y ningún chico, así que buscaron a los que parecían no encajar en ningún lado, y ahí estaba yo”. El actor destacó que el ambiente colectivo y la creatividad grupal le hicieron sentir que había encontrado su “comunidad”.

La trayectoria de Ron Perlman incluye estudios teatrales en Lehman College y la Universidad de Minnesota, donde consolidó su formación escénica (EFE/Carlos Díaz)

Posteriormente, estudió teatro en Lehman College, en el Bronx, y obtuvo un máster en la Universidad de Minnesota. “Ocho años de formación teatral, haciendo cuatro o cinco obras por año. Eso fue mi verdadero campo de entrenamiento”, afirmó Ron Perlman. Durante esa etapa, desempeñó otros oficios para cubrir sus gastos, pero sostuvo que nada igualaba su experiencia sobre el escenario.

El reconocimiento no llegó de inmediato. “Mi primera película se estrenó en todo el mundo y pensé que mi vida iba a cambiar, pero no llegó ninguna oferta de trabajo. Llegué al punto de intentar quitarme la vida. El peor enemigo de un artista son las expectativas”, confesó.

Tras esa crisis, aseguró haber adquirido una nueva fortaleza: “Cuando desperté después de mi intento de suicidio, sentí que debía estar aquí para algo más. Desde entonces, cada experiencia la cargo con mucho poder”.

Aunque fue galardonado con un Globo de Oro por su papel en La bella y la bestia y recibió nominaciones al Emmy, su carrera atravesó largos periodos de incertidumbre. “Gané el Globo de Oro y mi teléfono no sonó durante tres años”, relató con humor.

La conexión con Guillermo del Toro y los personajes icónicos

Perlman destacó la influencia de Guillermo del Toro en su carrera y la conexión personal que siente con el personaje Hellboy (REUTERS/Daniel Cole)

Uno de los momentos centrales de la entrevista fue la relación de Perlman con Guillermo del Toro. “Mi amigo Guillermo pasó siete años luchando para que yo interpretara a Hellboy”, relató. Considera ese papel como uno de los más personales de su carrera: “Le llevó años convencer a los estudios. Cuando finalmente conseguí el papel, incluso los agentes prefirieron no representarme. Nadie interpretó personajes tan singulares como yo”.

Sobre del Toro fue claro: “Somos hermanos. Todos nuestros valores y héroes eran los mismos. En sus películas, los monstruos son los buenos y los humanos, los malos. Esa fue la mayor coincidencia posible para mí”.

Al repasar sus trabajos más icónicos, el actor subrayó: “Hellboy es quizá el personaje más cercano a mí que interpreté, incluso debajo de seis horas de maquillaje de efectos especiales. Rick Baker, Stan Winston y Christopher Tucker son los verdaderos genios detrás de esos maquillajes. Una vez puestos, solo tienes que sentir y actuar con naturalidad, el resto fluye solo”.

Los procesos de maquillaje de efectos especiales, a cargo de Rick Baker y Stan Winston, permitieron a Ron Perlman desarrollar sus icónicos personajes cinematográficos (Lionsgate Films)

Sobre Sons of Anarchy, expresó: “La serie y los compañeros se convirtieron en una familia. Cuando me mataron al final de la sexta temporada, realmente me dolió”. Explicó que en cada lugar donde viajaba, los Hells Angels lo invitaban a convivir, lo que consideraba una validación genuina de ese mundo.

Voz, animación y videojuegos

En el ámbito de la animación y los videojuegos, Perlman afirmó: “El trabajo de voz requiere lo mismo que la actuación frente a la cámara. Es cuestión de dar todo desde la primera impresión y aprovechar las reacciones instintivas”.

Recordó anécdotas como grabar para Fallout por unos pocos dólares y un sándwich, y la camaradería en proyectos como Los jóvenes titanes, donde “leer el guion todos juntos en el estudio” resultaba incomparable.

“Para mí, la voz del personaje nace de su diseño, de imaginar su físico y cómo se mueve. Eso ayuda mucho para entrar en el papel”, explicó.

Críticas a la industria y la propuesta de Asylum Studios

Las experiencias de Ron Perlman en la animación y videojuegos demuestran que el trabajo vocal exige la misma entrega artística que la actuación presencial (YouTube: The Joe Vulpis Podcast)

Durante la entrevista, Perlman reflexionó sobre los cambios en la industria audiovisual y defendió la necesidad de reformas estructurales.

“El consumo actual del cine en streaming es pequeño y resta valor al arte. Hay que regresar a las salas, al respeto por el formato cinematográfico”, opinó con firmeza. Y señaló: “Hoy nadie recibe regalías justas”.

En ese sentido, presentó el modelo de Asylum Studios, creado junto a Willie Morris, basado en la cooperación. “En Asylum Studios no hay directores generales ni ejecutivos; solo creativos que deciden en colectivo qué películas deben hacerse”, explicó.

Ron Perlman criticó el impacto del streaming en la industria cinematográfica y defiende el regreso a las salas y el respeto por el formato tradicional (REUTERS/Lauren Justice)

“Cada persona en el estudio es copropietaria. Desde quien limpia hasta el director, todos reciben regalías si la película tiene éxito. Queremos devolver el orgullo y la dignidad al oficio, restaurar la pasión y el respeto que merece el cine”, manifestó.

Este enfoque apuesta por proyectos seleccionados en conjunto y una estructura de propiedad compartida. “Todos tienen voz. No existe una pirámide de poder, sino un grupo de creativos que participan en todas las decisiones”, subrayó.

Según el actor, el fundamento de este estudio es la confianza y el entusiasmo colectivo: “Me propuse crear el espacio perfecto para que los artistas puedan hacer arte con respeto y libertad”.

Su objetivo es reconstruir un entorno donde los artistas sean valorados y puedan recuperar la pasión por el cine, creando espacios genuinos de creación lejos de la lógica corporativa, que, afirmó, restó dignidad al séptimo arte.