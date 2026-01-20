Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutan de unas vacaciones junto a sus hijos en la Antártida

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones viajaron a la Antártida con sus hijos. (Créditos: Reuters. Instagram)

Michael Douglas compartió en su cuenta de Instagram una fotografía junto a su esposa, Catherine Zeta-Jones, y sus dos hijos, Dylan, de 25 años, y Carys, de 22 años, a bordo de un barco en la Antártida. “¡Saludos desde la Antártida!”, escribió el actor junto a la imagen.

En la fotografía, los cuatro miembros de la familia aparecen abrigados con chaquetas rojas y pantalones negros a juego, además de chalecos salvavidas.

Cada uno porta gafas de sol y gorros, destacando Carys con un gorro amarillo mientras posan en el borde de la embarcación con un paisaje de nieve y hielo de fondo.

Michael Douglas compartió una foto familiar en la Antártida. (Instagram)

Dylan Douglas también compartió en Instagram varias imágenes de la travesía, mostrando escenas del barco y de los pingüinos que encontraron en su recorrido. En una publicación, el joven actor bromeó: “Persiguiendo polluelos. Todavía buscando un Imperial Shag”.

Su hermana Carys respondió con humor en los comentarios: “¡Qué buen pie de foto.”.

El viaje familiar se produce meses después de que Carys reveló a la revista PEOPLE sus planes profesionales. La joven, que se graduó en mayo de 2025 en Brown University con un título en Cine y Relaciones Internacionales, compartió su intención de seguir los pasos de sus padres en las artes escénicas.

“Crecí haciendo teatro, y no estudié actuación en la escuela, pero estoy feliz de estar en un espacio tan formativo en el arte, así que espero más de eso”, explicó.

Carys Douglas admitió que quiere seguir el camino de sus padres en la actuación. (Instagram)

Dylan Douglas también ha mostrado interés en la actuación y está listo para debutar en la pantalla grande con la película de suspenso psicológico I Will Come to You. El actor adelantó la producción en su Instagram a finales del año pasado con la frase “Coming soon” junto al póster del filme.

Este viaje coincide con un período significativo en la vida de los Douglas. En noviembre de 2025, la pareja celebró su 25.º aniversario de bodas.

Catherine Zeta-Jones conmemoró la fecha en Instagram, compartiendo fotos antiguas de su enlace en 2000 y recordando los momentos vividos juntos a lo largo de los años.

“Hace 25 años caminaba por el pasillo. El embriagador aroma de las flores, el brillo de las velas, el armonioso coro galés y tú al final del largo camino mirándome de la manera que solo tú sabes. Te amo hoy como entonces. Gracias, cariño”, escribió.

Catherine Zeta-Jones celebró su 25 aniversario de bodas con Michael Douglas. (Instagram)

La publicación recibió comentarios de figuras como Chelsea Handler, quien escribió “Amor verdadero”, y Naomi Campbell, quien dejó tres emojis de corazón.

Además de Dylan y Carys, Douglas es padre de Cameron, de 47 años, fruto de su matrimonio con Diandra Luker. La pareja estuvo casada durante 18 años antes de separarse en 1995 y finalizar su divorcio en 2000, año en que Douglas contrajo matrimonio con Zeta-Jones.