Entretenimiento

Matthew McConaughey registró una de sus frases icónicas para frenar su uso por inteligencia artificial

El registro de “Alright, alright, alright” busca establecer límites legales al uso de la voz y la imagen del actor en entornos digitales

Guardar
Matthew McConaughey está en contra
Matthew McConaughey está en contra de que la IA use su imagen sin autorización. (REUTERS/Mark Blinch)

Matthew McConaughey inició un proceso legal para proteger una de las frases más reconocibles de su carrera, “Alright, alright, alright”, con el objetivo de frenar su uso no autorizado mediante herramientas de inteligencia artificial.

La iniciativa del actor se enmarca en un debate cada vez más amplio en la industria del entretenimiento sobre los límites legales y éticos del uso de voces e imágenes generadas por IA sin consentimiento.

Han pasado más de 30 años desde que el artista pronunció por primera vez la frase en la pantalla. Ocurrió en 1993, cuando interpretó a David Wooderson en Dazed and Confused, una película que con el tiempo se convirtió en un título de culto.

Matthew McConaughey dijo la frase
Matthew McConaughey dijo la frase durante la cinta "Dazed and Confused". (Shutterstock)

Aquellas tres palabras, improvisadas en su debut cinematográfico, terminaron convirtiéndose en una seña de identidad del actor y en un elemento recurrente asociado a su imagen pública.

Consciente del valor simbólico y comercial de la frase, McConaughey ha dado un paso más para controlar su uso en un contexto tecnológico en rápida evolución.

En los últimos meses, el actor ha logrado que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) apruebe ocho solicitudes de marca registradas, según informó The Wall Street Journal, citando a sus abogados.

Estas solicitudes buscan impedir que aplicaciones de IA o usuarios reproduzcan su voz o su apariencia sin autorización expresa.

Matthew McConaughey afirmó que no
Matthew McConaughey afirmó que no desea que la IA utilice su imagen sin permiso. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De acuerdo con documentos de la USPTO consultados por la revista PEOPLE, la solicitud específica para registrar “Alright, alright, alright” fue presentada en diciembre de 2023 y recibió la aprobación definitiva en diciembre de 2025.

Las marcas no se limitan únicamente a la frase escrita, sino que incluyen distintos elementos audiovisuales vinculados a la identidad del actor.

Entre el material protegido figuran un clip de siete segundos en el que Matthew McConaughey aparece de pie en un porche y otro de tres segundos en el que se le ve sentado frente a un árbol de Navidad.

Además, se han registrado fragmentos de audio con el actor pronunciando su célebre frase, así como otras expresiones asociadas a su imagen pública, como “Just keep livin’, right?”, seguidas de pausas y comentarios espontáneos, según detalló la revista Variety.

La voz de Matthew McConaughey
La voz de Matthew McConaughey ha sido utilizada por la IA sin su permiso. (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

El propio Matthew McConaughey explicó su postura en un correo electrónico enviado al Wall Street Journal.

“Mi equipo y yo queremos saber que cuando mi voz o mi imagen se utilicen, sea porque yo lo he aprobado y autorizado. Queremos crear un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo dominado por la inteligencia artificial”, señaló.

Desde el punto de vista legal, uno de sus abogados, Jonathan Pollack, del despacho Yorn Levine, subrayó que el registro de marcas ofrece una herramienta concreta frente al uso indebido.

“En un escenario en el que todos intentan averiguar cómo responder al mal uso de la IA, ahora contamos con un mecanismo para detener a alguien de inmediato o llevar el caso a un tribunal federal”, afirmó.

Matthew McConaughey está dispuesto a
Matthew McConaughey está dispuesto a llevar e caso hasta la última instancia. (REUTERS/Mark Blinch)

Aunque en Estados Unidos ya existen leyes estatales sobre derechos de imagen que protegen a las figuras públicas frente al uso comercial no autorizado de su apariencia, los abogados del artista consideran que el registro de marcas añade una capa adicional de protección.

La iniciativa de Matthew McConaughey se suma a una preocupación creciente en el sector del entretenimiento.

En los últimos años, otras figuras públicas han alertado sobre el uso indebido de la IA, como Tom Hanks, quien en 2024 advirtió a sus seguidores sobre anuncios falsos que utilizaban su imagen sin permiso, o el caso de un video viral generado con una voz artificial similar a la de Taylor Swift, que muchos espectadores creyeron auténtico.

Temas Relacionados

Matthew McConaugheyInteligencia Artificialestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones disfrutan de unas vacaciones junto a sus hijos en la Antártida

La pareja compartió imágenes de su viaje junto a sus hijos Dylan y Carys desde uno de los destinos más remotos del planeta

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones

Karley Scott Collins revela el estado de su relación con Keith Urban tras su divorcio de Nicole Kidman

La joven estrella country, quien abrió la gira del cantante durante 2025, abordó los rumores que la vinculan románticamente con él

Karley Scott Collins revela el

‘Heated Rivalry’ inspiró a un jugador profesional de hockey a salir del clóset

Jesse Kortuem admitió que luchó durante años por conciliar su sexualidad con el deporte, hasta que vio la serie creada por HBO Max

‘Heated Rivalry’ inspiró a un

La razón por la que Gwyneth Paltrow estaba nerviosa por las escenas de sexo junto a Timothée Chalamet en ‘Marty Supreme’

La actriz de 53 años confesó sentirse preocupada por la diferencia de edad entre ella y el actor

La razón por la que

Así se siente Nicole Kidman tras finalizar su divorcio de Keith Urban: “Está renovada y optimista”

La actriz de 58 años retoma su rutina familiar con sus hijas Sunday y Faith, mientras se prepara para una agenda profesional cargada en 2026

Así se siente Nicole Kidman
DEPORTES
“La jugada más irreal que

“La jugada más irreal que he visto en toda mi vida”: el increíble touchdown en la NFL que recorre el mundo

Paul Scholes recogió el guante y le contestó con dureza a Lisandro Martínez: la otra gloria del United que también criticó al argentino

Un equipo de la Fórmula 1 compartió un video de Soledad Pastorutti y causó furor en las redes sociales

Cristiano Ronaldo le ganó la batalla legal a la Juventus: la millonaria suma que cobrará

Estudiantes de La Plata goleó 4-0 a Ituzaingó en su debut de la Copa Argentina: así quedó el cuadro

TELESHOW
Cómo será el casamiento de

Cómo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo de Paul: el lugar elegido, los famosos invitados y la fecha tentativa

Adrián Suar habló por primera vez de su relación con Rocío Robles y contó si se volvería a casar

Sabrina Rojas contra Griselda Siciliani: “¿Fuiste amante 7 años y ahora no hablás de la vida privada?”

El encuentro de Yanina y Diego Latorre con Lionel Messi en Miami: “Lo amo, nos esperó, charlamos y nos reímos”

La palabra de Edith Hermida por las críticas a Bendita con su conducción tras la salida de Beto Casella

INFOBAE AMÉRICA

Amnistía Internacional exigió la liberación

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata de los presos políticos en Cuba

Advierten que si se profundiza la crisis en Irán podría haber riesgos de proliferación nuclear: el antecedente de la URSS

Ucrania redefine su defensa aérea con drones interceptores ante la amenaza de nuevos ataques masivos rusos

La dictadura de Cuba condenó a un rapero a cinco años de prisión por difundir mensajes a favor de los derechos humanos

La CIDH ordenó la liberación inmediata de tres ex policías venezolanos condenados por el asesinato del fiscal Danilo Anderson