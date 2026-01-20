Matthew McConaughey registró una de sus frases icónicas para frenar su uso por inteligencia artificial

Matthew McConaughey está en contra de que la IA use su imagen sin autorización. (REUTERS/Mark Blinch)

Matthew McConaughey inició un proceso legal para proteger una de las frases más reconocibles de su carrera, “Alright, alright, alright”, con el objetivo de frenar su uso no autorizado mediante herramientas de inteligencia artificial.

La iniciativa del actor se enmarca en un debate cada vez más amplio en la industria del entretenimiento sobre los límites legales y éticos del uso de voces e imágenes generadas por IA sin consentimiento.

Han pasado más de 30 años desde que el artista pronunció por primera vez la frase en la pantalla. Ocurrió en 1993, cuando interpretó a David Wooderson en Dazed and Confused, una película que con el tiempo se convirtió en un título de culto.

Matthew McConaughey dijo la frase durante la cinta "Dazed and Confused". (Shutterstock)

Aquellas tres palabras, improvisadas en su debut cinematográfico, terminaron convirtiéndose en una seña de identidad del actor y en un elemento recurrente asociado a su imagen pública.

Consciente del valor simbólico y comercial de la frase, McConaughey ha dado un paso más para controlar su uso en un contexto tecnológico en rápida evolución.

En los últimos meses, el actor ha logrado que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés) apruebe ocho solicitudes de marca registradas, según informó The Wall Street Journal, citando a sus abogados.

Estas solicitudes buscan impedir que aplicaciones de IA o usuarios reproduzcan su voz o su apariencia sin autorización expresa.

Matthew McConaughey afirmó que no desea que la IA utilice su imagen sin permiso. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

De acuerdo con documentos de la USPTO consultados por la revista PEOPLE, la solicitud específica para registrar “Alright, alright, alright” fue presentada en diciembre de 2023 y recibió la aprobación definitiva en diciembre de 2025.

Las marcas no se limitan únicamente a la frase escrita, sino que incluyen distintos elementos audiovisuales vinculados a la identidad del actor.

Entre el material protegido figuran un clip de siete segundos en el que Matthew McConaughey aparece de pie en un porche y otro de tres segundos en el que se le ve sentado frente a un árbol de Navidad.

Además, se han registrado fragmentos de audio con el actor pronunciando su célebre frase, así como otras expresiones asociadas a su imagen pública, como “Just keep livin’, right?”, seguidas de pausas y comentarios espontáneos, según detalló la revista Variety.

La voz de Matthew McConaughey ha sido utilizada por la IA sin su permiso. (Captura de pantalla/The Diary Of A CEO)

El propio Matthew McConaughey explicó su postura en un correo electrónico enviado al Wall Street Journal.

“Mi equipo y yo queremos saber que cuando mi voz o mi imagen se utilicen, sea porque yo lo he aprobado y autorizado. Queremos crear un perímetro claro en torno a la propiedad, con el consentimiento y la atribución como norma en un mundo dominado por la inteligencia artificial”, señaló.

Desde el punto de vista legal, uno de sus abogados, Jonathan Pollack, del despacho Yorn Levine, subrayó que el registro de marcas ofrece una herramienta concreta frente al uso indebido.

“En un escenario en el que todos intentan averiguar cómo responder al mal uso de la IA, ahora contamos con un mecanismo para detener a alguien de inmediato o llevar el caso a un tribunal federal”, afirmó.

Matthew McConaughey está dispuesto a llevar e caso hasta la última instancia. (REUTERS/Mark Blinch)

Aunque en Estados Unidos ya existen leyes estatales sobre derechos de imagen que protegen a las figuras públicas frente al uso comercial no autorizado de su apariencia, los abogados del artista consideran que el registro de marcas añade una capa adicional de protección.

La iniciativa de Matthew McConaughey se suma a una preocupación creciente en el sector del entretenimiento.

En los últimos años, otras figuras públicas han alertado sobre el uso indebido de la IA, como Tom Hanks, quien en 2024 advirtió a sus seguidores sobre anuncios falsos que utilizaban su imagen sin permiso, o el caso de un video viral generado con una voz artificial similar a la de Taylor Swift, que muchos espectadores creyeron auténtico.