La escena icónica de ‘El Señor de los Anillos’ que casi no sucedió

Elijah Wood reveló que una de sus escenas por poco no llega a la pantalla grande. (New Line Cinema)

Durante una sesión de preguntas y respuestas con fans en la Fan Expo de Portland, Elijah Wood reveló que una de las frases más recordadas de Frodo Bolsón no fue filmada durante el rodaje principal de la primera película de El Señor de los Anillos, sino en una etapa posterior de producción.

Según explicó el actor ante el público, la línea “All right then, keep your secrets” (“Está bien entonces, guarda tus secretos”), pronunciada por Frodo en una escena junto a Gandalf, fue grabada durante un pickup shoot.

Este tipo de rodaje consiste en filmar material adicional una vez concluida la fotografía principal, generalmente para completar escenas, corregir detalles narrativos o reforzar momentos clave.

“No se filmó durante la fotografía principal. Estoy bastante seguro de que esa secuencia fue de pickups”, señaló, de acuerdo con declaraciones recogidas por Collider.

Elijah Wood recordó que su frase célebre no se grabó durante el rodaje principal. (Captura de video)

La frase aparece en El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo y es uno de los diálogos más citados por los seguidores de la trilogía dirigida por Peter Jackson.

Elijah Wood la pronuncia durante una conversación con Gandalf, interpretado por Ian McKellen, en un momento que se ha convertido en parte central del imaginario de la saga. La revelación subraya cómo escenas que hoy resultan icónicas pueden surgir en etapas tardías del proceso creativo.

Durante el encuentro con los fans, el artista también se refirió a las exigencias físicas y logísticas de los pickup shoots, que describió como particularmente agotadores.

Explicó que estos rodajes implicaban horarios muy tempranos y largas sesiones de maquillaje, especialmente para los personajes con prótesis elaboradas. “Obviamente, quienes tenían más maquillaje eran los que tenían los horarios más tempranos”, recordó.

Elijah Wood afirmó que los horarios de maquillaje en "El Señor de los Anillos" era extenuantes. (Captura de video)

El actor citó como ejemplo a Lurtz, el uruk-hai de La Comunidad del Anillo, cuyo intérprete debía comenzar el proceso de maquillaje alrededor de la medianoche para pasar entre cinco y seis horas en preparación antes de filmar.

En su propio caso, Wood relató que uno de sus llamados más tempranos ocurrió durante los pickups de Osgiliath, cuando tuvo que presentarse alrededor de las 3:30 de la madrugada. “Fue brutal”, resumió.

Más allá de las anécdotas de rodaje, el actor también ha hablado en otras ocasiones sobre las condiciones contractuales bajo las que se filmó la trilogía.

En 2025, durante los Texas Film Awards, Elijah Wood comentó que las tres películas se realizaron bajo un solo contrato, lo que impidió renegociar salarios tras el éxito de la primera entrega.

Elijah Wood admitió que los actores de "El señor de los anillos" no pudieron renegociar su salario por contrato. (IMDb)

Según explicó, el modelo de producción no ofrecía la posibilidad de obtener mayores ingresos a medida que la saga se convertía en un fenómeno mundial.

El actor destacó que el director Peter Jackson asumió un riesgo considerable al filmar las tres películas de manera consecutiva, sin saber con certeza cuál sería la recepción del público.

Con un presupuesto total estimado en 281 millones de dólares, la trilogía terminó recaudando alrededor de 2.900 millones en taquilla a nivel mundial, consolidándose como una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Wood señaló que, aunque los salarios no fueron especialmente elevados en comparación con el impacto posterior de las películas, el proyecto ofreció otro tipo de recompensa.

Elijah Wood aseguró que no le dio importancia a tener un salario bajo. (Europa Press)

“El beneficio fue que nos estábamos comprometiendo con algo que iba a ser parte de nuestras vidas para siempre”, afirmó.

De hecho algunos de sus compañeros de reparto, como Sean Astin y Orlando Bloom, han revelado anteriormente que recibieron alrededor de 250.000 y 175.000 dólares respectivamente por las tres películas.

Mientras tanto, el universo de El Señor de los Anillos continúa expandiéndose. En 2024, The Hollywood Reporter confirmó que un nuevo proyecto titulado The Hunt for Gollum se encuentra en desarrollo.