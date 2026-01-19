Entretenimiento

Viggo Mortensen recordó su escena preferida en El Señor de los Anillos: “Es hermosa. No hay efectos, no hay monstruos”

Mientras la franquicia se prepara para celebrar un cuarto de siglo, Viggo Mortensen rememora el momento que cambió todo, demostrando cómo la sencillez y la emoción superaron los efectos especiales en la saga

El vínculo entre Aragorn y Boromir se transforma de enemistad a respeto mutuo en uno de los momentos clave de la franquicia (KaoozZ vía YouTube)

Viggo Mortensen, célebre por su interpretación de Aragorn en la trilogía de El Señor de los Anillos, compartió recientemente cuál es su momento favorito de la saga, aportando una mirada personal sobre uno de los pasajes más recordados de la franquicia.

Una decisión emocional en el rodaje

En el marco del 25 aniversario de la saga, el actor concedió una entrevista a PEOPLE donde identificó la muerte de Boromir, interpretado por Sean Bean, como la escena más importante para él. Mortensen explicó: “Es una escena hermosa. No hay efectos, no hay monstruos imaginarios. Son solo dos personas que comparten un vínculo, por su origen, por Gondor y todo eso, pero que hasta ese momento habían estado en conflicto. Después, surge una conexión muy fuerte”.

Este momento representa un punto de inflexión en la narrativa, donde la enemistad previa entre ambos personajes se transforma en comprensión y respeto mutuo.

Durante la conversación, Mortensen enfatizó la fuerza emocional de la secuencia, señalando cómo la ausencia de elementos fantásticos permitió que la atención se centrara en la relación humana entre Aragorn y Boromir. “Han estado enfrentados hasta ese instante. Y luego solo existe esa conexión”, añadió el actor.

La creatividad en la filmación de la escena

Más allá del guion, el rodaje de la muerte de Boromir implicó desafíos logísticos y creativos. El equipo debatió sobre cómo simular el impacto de las flechas que debían atravesar al personaje. “Había toda una discusión sobre cómo iban a hacer todas esas flechas que iban a acribillar a Sean. Intentaron cosas complicadas, como a la antigua, usando cables, hasta que finalmente Sean dijo: ‘Solo clávala y simularé que me dio, y haré una tras otra’”, relató Mortensen a PEOPLE.

Sean Bean confirmó la anécdota y detalló cómo improvisó la reacción al recibir cada flecha, sorprendiendo al equipo técnico. “Lo hice así. Dije: ‘Déjenme probar algo. Cuando digan acción…’”. La naturalidad con la que Bean interpretó las heridas resultó convincente y fue recibida con entusiasmo por quienes presenciaron la grabación. “Reaccioné como si me hubiera alcanzado una flecha. Todos dijeron, ‘eso fue impresionante’”, recordó el actor, generando risas durante la charla.

El vínculo entre actores y personajes

La interpretación de Mortensen y Bean en esta secuencia refleja la profundidad emocional que puede alcanzarse cuando el foco está en la interacción humana. Para Mortensen, la escena se distingue por la honestidad y sencillez de su ejecución, apartada de efectos especiales y centrada en el diálogo y la mirada entre los personajes.

“Es una escena hermosa”, reiteró Mortensen, resumiendo el valor que le otorga a ese momento entre Aragorn y Boromir, donde las diferencias previas ceden ante la empatía y el respeto.

La carga emocional de la escena, según Mortensen, permitió que el público conectara con los personajes desde un lugar más íntimo. La despedida de Boromir no solo marca el final de un personaje, sino que también fortalece el camino de Aragorn hacia el liderazgo, consolidando el mensaje central de la trilogía sobre la redención y el sacrificio.

Un aniversario que revive recuerdos

El próximo 19 de diciembre de 2026, la franquicia de El Señor de los Anillos celebrará su 25 aniversario. Este hito motiva a los protagonistas a repasar sus experiencias en el set y la huella que dejó la saga en sus carreras y vidas personales. Bean evocó el ambiente especial que se vivió durante la grabación de La Comunidad del Anillo: “Fue toda una aventura, en todo el sentido de la palabra. El propio guion lo era y la película también, pero también nuestras experiencias y vivencias como personas resultaron… Era algo poco común”, explicó el actor a PEOPLE.

La vigencia de estas secuencias demuestra el impacto duradero de El Señor de los Anillos tanto en el público como en sus intérpretes. La muerte de Boromir continúa siendo un referente emocional, apreciado por quienes participaron en su creación y por los seguidores de la saga, quienes encuentran en estos relatos una fuente constante de inspiración y memoria.

