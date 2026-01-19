“Tengo hambre de privacidad, no de fama”: Louis Tomlinson explicó por qué busca una vida lejos del ruido mediático

Louis Tomlinson afirma que busca privacidad por encima de la fama y prioriza la tranquilidad en su vida actual

Louis Tomlinson, conocido por su paso por One Direction, atraviesa una etapa distinta en su carrera. La nostalgia quedó atrás; ahora, la resiliencia y la honestidad definen su vida como solista.

Un nuevo comienzo marcado por la autenticidad

En diálogo con ICON, el cantante británico deja atrás el pasado para priorizar la autenticidad. “El éxito planetario de One Direction me marcó, pero ahora busco dejar atrás las etiquetas”, afirmó Tomlinson, quien prepara un nuevo álbum y una gira europea. La fama alcanzada junto a sus compañeros, tras cerca de 70 millones de discos vendidos y unos 200 premios, incluidos siete Brit Awards, representa para él una etapa superada.

“Se lo debo todo a los que me siguen, por eso reemplacé el ‘yo’ por ‘nosotros’ en el nombre de la gira”, explicó Tomlinson a ICON. El artista destaca valores que guiaron esta transición: “Me considero resistente, apasionado y honesto”. La resiliencia, para él, se transformó en una necesidad ante los efectos de la fama desde temprano.

Louis Tomlinson se muestra comprometido con sus raíces familiares y mantiene un estrecho vínculo con su ciudad natal, Doncaster

“Te vuelves tan importante que pierdes independencia. Siempre hubo alguien que se encargaba de todo a nuestro alrededor. No me da vergüenza admitir que solo hace poco empecé a ocuparme de cosas cotidianas”, confesó en la misma entrevista.

El regreso a las raíces y la búsqueda de normalidad

La honestidad con sus raíces y la cercanía a su entorno inmediato marcan esta nueva etapa. Tomlinson mantiene lazos profundos con Doncaster, su ciudad natal. “El número 28 que tengo tatuado es el que usaba cuando jugaba en el Doncaster Rovers. Siempre voy a animar al equipo de mi ciudad”, relató a ICON. El recuerdo de la familia permanece: regresa a ver a sus abuelos y encuentra en esas visitas el ambiente genuino del campo y los ritmos lentos, una panacea frente al ritmo del éxito.

Para Tomlinson, la normalidad tiene más valor que el reconocimiento. “Hago todo lo posible por vivir una vida normal, aunque no siempre tenga éxito. Si recojo a Freddie de la escuela, intento pasar desapercibido; no soy diferente de otros padres”, afirmó. El artista insistió: “Tengo hambre de privacidad, no de fama”, según remarca la publicación.

El cantante británico expresa que la resiliencia y la honestidad definen su camino como solista tras su paso por One Direction (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

Sobre su historia con One Direction, reconoce una “camaradería” y un “vínculo especial” nacidos en los escenarios del mundo. Sin embargo, mantiene distancia con la nostalgia y centra el presente en su carrera y en su equipo de músicos cercanos. “No podría subirme al escenario sin mis amigos músicos; solo así encuentro sentido a lo que hago”, destacó Tomlinson en el cierre de su charla con ICON.

Hoy, la satisfacción personal y la serenidad se convirtieron en sus nuevos referentes de éxito, lejos de los flashes y el bullicio del pasado. Tomlinson parece decidido a escribir su historia desde la honestidad, la cercanía y la búsqueda de una vida común, lejos de los estereotipos de la fama. Su evolución como artista solista confirma que la resiliencia no solo es una cualidad, sino también el motor que impulsa su presente.

En este escenario renovado, Tomlinson busca construir una carrera basada en el trabajo en equipo y en el apoyo mutuo, alejándose de la imagen del ídolo inalcanzable. Su compromiso con la autenticidad y la conexión con su público refuerzan la idea de que, para él, el éxito tiene un significado diferente: uno que prioriza la tranquilidad, la estabilidad y el vínculo con quienes le rodean.

Louis Tomlinson considera que reinventarse y crecer en el mundo de la música es posible sin perder la esencia personal ni la realidad cotidiana (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Incluso en los momentos más exigentes de su carrera, el cantante concluyó en la entrevista con la revista que permanece fiel a sus principios, demostrando que es posible crecer y reinventarse sin perder la esencia ni el contacto con la realidad cotidiana.