Entretenimiento

“Tengo hambre de privacidad, no de fama”: Louis Tomlinson explicó por qué busca una vida lejos del ruido mediático

El cantante británico, conocido por su paso por One Direction, profundizó en una entrevista con ICON sobre su deseo de una vida más tranquila y la importancia de mantener su autenticidad lejos del bullicio mediático

Guardar
Louis Tomlinson afirma que busca privacidad por encima de la fama y prioriza la tranquilidad en su vida actual

Louis Tomlinson, conocido por su paso por One Direction, atraviesa una etapa distinta en su carrera. La nostalgia quedó atrás; ahora, la resiliencia y la honestidad definen su vida como solista.

Un nuevo comienzo marcado por la autenticidad

En diálogo con ICON, el cantante británico deja atrás el pasado para priorizar la autenticidad. “El éxito planetario de One Direction me marcó, pero ahora busco dejar atrás las etiquetas”, afirmó Tomlinson, quien prepara un nuevo álbum y una gira europea. La fama alcanzada junto a sus compañeros, tras cerca de 70 millones de discos vendidos y unos 200 premios, incluidos siete Brit Awards, representa para él una etapa superada.

“Se lo debo todo a los que me siguen, por eso reemplacé el ‘yo’ por ‘nosotros’ en el nombre de la gira”, explicó Tomlinson a ICON. El artista destaca valores que guiaron esta transición: “Me considero resistente, apasionado y honesto”. La resiliencia, para él, se transformó en una necesidad ante los efectos de la fama desde temprano.

Louis Tomlinson se muestra comprometido
Louis Tomlinson se muestra comprometido con sus raíces familiares y mantiene un estrecho vínculo con su ciudad natal, Doncaster

Te vuelves tan importante que pierdes independencia. Siempre hubo alguien que se encargaba de todo a nuestro alrededor. No me da vergüenza admitir que solo hace poco empecé a ocuparme de cosas cotidianas”, confesó en la misma entrevista.

El regreso a las raíces y la búsqueda de normalidad

La honestidad con sus raíces y la cercanía a su entorno inmediato marcan esta nueva etapa. Tomlinson mantiene lazos profundos con Doncaster, su ciudad natal. “El número 28 que tengo tatuado es el que usaba cuando jugaba en el Doncaster Rovers. Siempre voy a animar al equipo de mi ciudad”, relató a ICON. El recuerdo de la familia permanece: regresa a ver a sus abuelos y encuentra en esas visitas el ambiente genuino del campo y los ritmos lentos, una panacea frente al ritmo del éxito.

Para Tomlinson, la normalidad tiene más valor que el reconocimiento. “Hago todo lo posible por vivir una vida normal, aunque no siempre tenga éxito. Si recojo a Freddie de la escuela, intento pasar desapercibido; no soy diferente de otros padres”, afirmó. El artista insistió: “Tengo hambre de privacidad, no de fama”, según remarca la publicación.

El cantante británico expresa que
El cantante británico expresa que la resiliencia y la honestidad definen su camino como solista tras su paso por One Direction (Yui Mok/PA vía AP, archivo)

Sobre su historia con One Direction, reconoce una “camaradería” y un “vínculo especial” nacidos en los escenarios del mundo. Sin embargo, mantiene distancia con la nostalgia y centra el presente en su carrera y en su equipo de músicos cercanos. “No podría subirme al escenario sin mis amigos músicos; solo así encuentro sentido a lo que hago”, destacó Tomlinson en el cierre de su charla con ICON.

Hoy, la satisfacción personal y la serenidad se convirtieron en sus nuevos referentes de éxito, lejos de los flashes y el bullicio del pasado. Tomlinson parece decidido a escribir su historia desde la honestidad, la cercanía y la búsqueda de una vida común, lejos de los estereotipos de la fama. Su evolución como artista solista confirma que la resiliencia no solo es una cualidad, sino también el motor que impulsa su presente.

En este escenario renovado, Tomlinson busca construir una carrera basada en el trabajo en equipo y en el apoyo mutuo, alejándose de la imagen del ídolo inalcanzable. Su compromiso con la autenticidad y la conexión con su público refuerzan la idea de que, para él, el éxito tiene un significado diferente: uno que prioriza la tranquilidad, la estabilidad y el vínculo con quienes le rodean.

Louis Tomlinson considera que reinventarse
Louis Tomlinson considera que reinventarse y crecer en el mundo de la música es posible sin perder la esencia personal ni la realidad cotidiana (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Incluso en los momentos más exigentes de su carrera, el cantante concluyó en la entrevista con la revista que permanece fiel a sus principios, demostrando que es posible crecer y reinventarse sin perder la esencia ni el contacto con la realidad cotidiana.

Temas Relacionados

Louis TomlinsonOne DirectionCarrera solistaGira europeaDoncasterNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Joe Keery habló sobre su éxito musical tras Stranger Things: “El objetivo es hacer algo diferente cada vez”

Entrevistado por Vulture, el cantante y actor estadounidense reflexionó acerca de su búsqueda constante de sonidos innovadores, apostando por la exploración creativa y manteniendo la frescura, mientras rompe récords a nivel mundial con la canción “End of Beginning”

Joe Keery habló sobre su

Green Day se suma al Super Bowl LX en medio de la polémica por Bad Bunny

La próxima ceremonia del evento deportivo en Santa Clara integrará artistas de diversos géneros y orígenes

Green Day se suma al

Roger Waters no se retracta y vuelve a criticar a Ozzy Osbourne: “Me parece repugnante”

El exlíder de Pink Floyd desencadenó fuertes reacciones en la familia Osbourne tras sus palabras dirigidas al difunto músico

Roger Waters no se retracta

Madison Beer valoró su independencia en la música: “No voy a dejar que nadie me diga qué hacer o qué crear”

La cantante y compositora estadounidense resaltó su autonomía artística. En exclusiva con Paper Magazine, defendió su proceso creativo como eje fundamental y el rol del bienestar personal en cada etapa profesional

Madison Beer valoró su independencia

George R. R. Martin y una deuda pendiente con Game of Thrones: “El final del libro será significativamente diferente al de la serie”

En una entrevista exclusiva con The Hollywood Reporter, el autor abordó los desafíos de cerrar su saga, la presión de los seguidores y su visión sobre la expansión del universo televisivo, dejando entrever que la conclusión literaria tomará un rumbo propio

George R. R. Martin y
DEPORTES
El espectacular gol de chilena

El espectacular gol de chilena del hijo de una leyenda del fútbol mundial: “Tomé esa decisión como entrenador, no como padre”

Michel Platini, a 10 años del escándalo que lo apartó del fútbol: “Un grupo de personas decidió matarme”

El debate que se desató sobre el penal del escándalo en la final de la Copa de Naciones Africanas: el sentido descargo de una figura de Real Madrid

Tras las presentaciones de Red Bull y Racing Bulls, se conoció el tercer diseño de un coche de la Fórmula 1 para 2026

“Nunca en mi vida le había pegado así”: devolvió el saque de su rival con un excepcional tiro, ganó el punto y su reacción se hizo viral

TELESHOW
Marcelo Tinelli se reinventa: el

Marcelo Tinelli se reinventa: el desembarco con un canal de streaming y el misterio de su próximo gran proyecto

Maxi López habló de sus planes de instalarse en Argentina: “¡Que venga toda Suiza!”

Romina Gaetani se refirió a su presente luego de la denuncia por violencia a su expareja: “Aun no puedo hablar”

El inesperado guiño de Cande Tinelli a Luciano Castro en medio de la polémica por su infidelidad: “Hola, guapa”

El emotivo mensaje de Wanda Nara a su hija mayor al cumplir 11 años: “Deseo que siempre seas así de feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Ex candidato presidencial de Ecuador

Ex candidato presidencial de Ecuador publicó 34 presuntas residencias ligadas al narcotráfico en Ecuador

Los cristianos ortodoxos se zambulleron en las aguas heladas de los Balcanes para celebrar la Epifanía

“Únanse al pueblo”: el mensaje del ex príncipe heredero iraní a las fuerzas de seguridad emitido durante el hackeo de TV estatal

“The Rip”: policías buenos y sucios en una noche de traiciones

Dos muertos y seis heridos en un ataque con arma de fuego en el norte de República Checa