Noel Gallagher alimentó las expectativas sobre el próximo álbum de Oasis

Con una sola frase, Noel Gallagher hizo crecer los rumores de un nuevo disco de Oasis. (Instagram/Oasis)

Noel Gallagher reflexionó recientemente sobre la gira de reunión de Oasis y dejó entrever que ya ha retomado su actividad profesional, una afirmación que ha reavivado las especulaciones en torno a la posibilidad de nueva música por parte de la banda.

La gira, compuesta por 41 fechas, comenzó el 4 de julio de 2025 en Cardiff y se extendió por el Reino Unido, Europa, Asia, Australia y América. En el tramo británico, Oasis ofreció cinco conciertos en el Heaton Park de Mánchester, su ciudad natal, y siete actuaciones en el estadio de Wembley, en Londres.

El recorrido internacional consolidó el regreso del grupo como uno de los acontecimientos musicales más destacados del calendario, tanto por su alcance geográfico como por la respuesta del público.

El pasado viernes 16 de enero, Noel Gallagher participó en el programa Football Daily de BBC Radio 5 y al ser cuestionado por sus planes tras el final de la gira, el guitarrita se limitó a afirmar que estaba “de vuelta al trabajo”, sin ofrecer detalles adicionales.

Noel Gallagher aseguró que volvió a trabajar en más música, sin revelar si se trataba de nuevos temas para Oasis. (Instagram)

“Las vacaciones estuvieron bien. Pero sí, volví al trabajo el lunes. Así que todo bien, amigo. Todo ha ido genial”, expresó.

Esta frase fue suficiente para reactivar las especulaciones sobre un posible nuevo proyecto vinculado a Oasis, aunque no se ha producido ningún anuncio oficial al respecto.

Por si fuera poco, el músico de 58 años también abordó la situación del fenómeno conocido como “Gallagher Hill”. Este término se popularizó durante los conciertos de Heaton Park para describir la colina cercana al recinto donde se reunieron numerosos seguidores sin entrada para escuchar las actuaciones desde el exterior.

Al referirse a este episodio, el guitarrista destacó la constancia del público que acudió a la zona durante las distintas noches.

“Los fans de Oasis son los mejores del mundo. Son los más leales”, afirmó, señalando que en cada concierto se congregó fuera del recinto una multitud comparable en tamaño a la de un gran pabellón.

Noel Gallagher aseguró que los fans de Oasis son los mejores. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El compositor explicó que la banda decidió responder a esa situación con distintos gestos, como el reparto de camisetas y la instalación de una pantalla orientada hacia el exterior en la parte final de la serie de conciertos.

Durante una de esas noches, Liam Gallagher dedicó la canción “Bring It On Down”, incluida en el álbum Definitely Maybe, a los seguidores situados en la colina, pese a los intentos del Ayuntamiento de Mánchester de limitar el acceso a la zona.

En la misma entrevista, Noel Gallagher se refirió también a la experiencia de tener a sus hijos presentes en distintas fechas de la gira. Comentó, en tono distendido, que hasta el primer concierto en Cardiff apenas habían mostrado interés por su trabajo, algo que cambió tras asistir a esa actuación inicial.

Noel Gallagher afirmó que sus hijos se interesaron por su trabajo luego de la gira. (Big Brother Recordings)

La presencia de su familia, explicó, le permitió vivir el tour desde una perspectiva diferente a la habitual.

¿Oasis escribirá el próximo tema de James Bond?

Noel Gallagher abordó los rumores sobre la posibilidad de que Oasis sea la banda encargada de interpretar el tema principal de la próxima película de James Bond, durante una aparición en el programa de radio Talksport.

El guitarrista y principal compositor de Oasis respondió con escepticismo inicial: “¿Este asunto de James Bond? ¿Oasis? No”, afirmó.

Sin embargo, lejos de cerrar la puerta de forma definitiva, Noel matizó sus palabras y dejó claro que la idea no le resulta en absoluto desagradable y aprovechó para expresar una opinión que conecta con su conocida defensa de la identidad británica.

La nueva canción de James bond podría estar a cargo de Oasis. (Créditos: Instagram. Captura de video)

“¿Que Oasis lo hiciera? Absolutamente. Por supuesto. Sería un honor absoluto. Creo que ese tipo de cosas deberían hacerlas británicos y no estadounidenses”, señaló.

Gallagher confirmó, no obstante, que hasta el momento no ha existido ningún contacto oficial entre los productores de la saga Bond y la banda. Aun así, el músico no perdió la oportunidad de bromear y sugirió, entre risas, que estaría dispuesto a aparecer en la película interpretando a “un villano mancuniano”.