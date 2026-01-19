Madison Beer valoró su independencia en la música: “No voy a dejar que nadie me diga qué hacer o qué crear”

La artista consolida su independencia creativa con el lanzamiento del disco 'locket', con canciones como "Bad enough" (Madison Beer)

Madison Beer situó su nuevo álbum, locket, en el centro de una conversación que desafía los modelos tradicionales en la industria musical. Para la artista estadounidense, el éxito no depende de rankings o cifras, sino del bienestar personal y la autenticidad.

Durante una entrevista exclusiva con Paper Magazine, compartió su filosofía profesional y afirmó: “El éxito es ser feliz y estar satisfecho, sin importar el resultado”. En este nuevo lanzamiento, Beer da prioridad a proteger su salud mental y mantener distancia de la presión externa.

La cantautora de 26 años insistió en que no vincula su valor personal a los listados de éxitos ni a la opinión pública. “No ligo mi valía a lo que dicen las listas o los números. Mi prioridad no es ser la artista más grande del mundo. Quiero hacer música de la que me sienta orgullosa y compartirla con quienes la aprecien”, remarcó.

Esta visión le aportó una libertad inédita en lo creativo. “Estoy en un momento de mi vida y mi carrera donde voy a hacer lo que quiero. Me siento liberada de las ataduras de la presión y las comparaciones”, aseguró.

Madison Beer prioriza su salud mental y rechaza la presión de rankings y cifras en su nuevo proyecto (Portada Paper Magazine)

Límites artísticos y bienestar personal

Desde que empezó en la música a los 12 años, Madison Beer enfrentó el escrutinio y la exigencia de reinventarse constantemente. Actualmente, establecer límites es fundamental y reconoció: “Antes, entregaba literalmente todo. Ahora, marcar límites es mi prioridad”.

En una misma sintonía, valoró la importancia de no basar su identidad solo en el trabajo: “He hecho esto desde que era muy pequeña, pero no puede ser lo que me defina como ser humano”.

La cantante puso en valor el aprendizaje de cuidar su intimidad y rechazar demandas que pudieran afectar su salud mental. “A veces basta con decir no. Defenderme y cuidar de mi bienestar no es negociable”, subrayó.

Sobre el impacto en sus seguidores, manifestó: “Quiero ser un modelo a seguir. Espero que haya personas que se identifiquen conmigo y puedan mantener un equilibrio entre la vida personal y la profesional”.

La artista insiste en no basar su identidad únicamente en el trabajo y defiende el valor del equilibrio personal y profesional (REUTERS)

Evolución en el control creativo

La cantautora reivindicó su papel central en la creación artística, participando de manera activa en cada fase del álbum. “Nada en mi álbum no fue elegido por mí. Estoy en cada paso, desde la producción hasta la dirección creativa”, afirmó.

Esta posición cuestiona la imagen superficial que a menudo se atribuye a las artistas jóvenes. En relación a ello, relató: “Probablemente sorprendería a muchos saber que soy la cabeza creativa de mi proyecto. Mi mano está en todo, desde los sonidos hasta las luces del show”.

Tomar el control de su trabajo representó un cambio decisivo, especialmente tras haber sido apartada de sellos discográficos en su adolescencia. Se implica en la codirección de sus videoclips y la escritura de los guiones, algo que hasta hace poco parecía inalcanzable. “No voy a dejar que nadie me diga qué hacer o qué crear”, sentenció.

Referentes, inspiración y comunidad

Respecto a sus referentes musicales, Beer encuadra su propuesta dentro del pop alternativo, aunque admite influencias del R&B y épocas clásicas. “Mi mundo es el pop alternativo, pero mi catálogo es muy diverso. Ariana (Grande) siempre ha sido una inspiración para mí, también admiro a Daft Punk y The Beatles”, planteó.

Sobre la escena actual, mencionó su cercanía con otras artistas del género y la diversidad de estilos: “Mis contemporáneas como Tate (McRae), Sabrina (Carpenter), Clairo y beabadoobie hacen músicas muy distintas, pero compartimos un espacio similar. Me gusta pensar que formo parte de ese grupo de mujeres talentosas”.

La cantautora reconoció la influencia de Ariana Grande, Daft Punk y The Beatles, posicionándose en el pop alternativo con diversidad de estilos (REUTERS)

Importancia de lo auténtico para los fans

La relación que mantiene con sus fans surge de la autenticidad y la conexión personal. “Tenemos una relación muy especial. Quiero que perciban que esto es personal y que hay guiños pensados para ellos, como muestras de que conozco y valoro quienes me siguen”, compartió.

Mientras que, sobre las opiniones y tendencias que promueven cambios de imagen o “rebrands”, fue contundente: “Veo todo ese discurso de que debería cambiarme el look, el color de pelo, todo. Pero quiero que la gente me acepte tal como soy. Hacerlo a mi manera es fundamental. Espero que quienes me siguen también se animen a ser ellos mismos pese a la presión externa”.

Madison Beer destaca la autenticidad en la relación con sus fans y el vínculo íntimo construido a través de su música (REUTERS)

Planes a futuro y sueños

En la conversación con Paper Magazine, la artista reveló algunos de sus sueños fuera de la música. “Me encantaría estar en películas, soñar con actuar en una de Christopher Nolan sería genial”, confesó. Recalcó que su evolución artística es un proceso gradual, en el que el control creativo y el crecimiento personal seguirán siendo sus principales guías.

Al cierre de su entrevista, Madison Beer expresó su deseo de dejar una huella auténtica en sus seguidores y que su música inspire a otros a mantenerse fieles a sí mismos en cada proyecto que emprendan.