Entretenimiento

Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

Millie Bobby Brown, David Harbour, Sadie Sink y varios miembros del elenco ya exploran películas y series que despiertan atención global

Guardar
El elenco de "Stranger Things"
El elenco de "Stranger Things" amplía su presencia en cine, televisión, teatro y música tras el final de la serie (REUTERS)

El desenlace de Stranger Things puso fin a una etapa televisiva, pero para sus protagonistas, el cierre de los portales al Upside Down dio paso a una serie de proyectos más ambiciosos.

El año 2026 se presenta como el momento en que los antiguos habitantes de Hawkins destacan en cine, televisión, teatro y música, demostrando que su éxito va más allá de una moda pasajera.

Mientras la nostalgia por la serie persiste entre los seguidores, Millie Bobby Brown dirigió su popularidad hacia nuevos desafíos.

La actriz, reconocida por interpretar a Eleven, retomó el papel de la joven detective en Enola Holmes 3, una producción de Netflix ambientada en las costas de Malta.

Millie Bobby Brown lidera "Enola
Millie Bobby Brown lidera "Enola Holmes 3" para Netflix, producida por PCMA Productions y ambientada en Malta (Netflix)

La trama la enfrentará a una conspiración internacional que pondrá a prueba su ingenio, mientras su vida sentimental adquirió relevancia tras una propuesta de matrimonio del personaje de Louis Partridge, el vizconde Tewkesbury, cuyas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales.

El filme, que se estrenará en verano, contará también con el regreso de Henry Cavill como Sherlock y Himesh Patel como el doctor Watson.

Millie Bobby Brown también participó en la producción de la película a través de PCMA Productions.

La agenda de Millie Bobby Brown sumó otro proyecto: protagonizará la comedia romántica fantástica Just Picture It, junto a Gabriel LaBelle y Chad Powers.

Esta producción, aún en desarrollo, mantuvo su presencia en el catálogo de Netflix y la ubicó entre los rostros más reconocidos de la industria.

Sadie Sink debuta en "Spider-Man:
Sadie Sink debuta en "Spider-Man: Brand New Day" junto a Tom Holland y Zendaya, y refuerza su perfil teatral en Londres (Netflix)

Sadie Sink también sumó nuevos trabajos. La intérprete de Max se unió al universo Marvel en Spider-Man: Brand New Day, donde compartirá pantalla con Tom Holland y Zendaya.

El estreno mundial está previsto para el 31 de julio, aunque los detalles sobre su personaje no fueron revelados. Las especulaciones sugieren la llegada de una figura relevante para el futuro de la franquicia.

Antes de este lanzamiento, Sadie Sink participó en Romeo y Julieta en el West End de Londres entre marzo y junio, lo que reforzó su experiencia teatral y su versatilidad como actriz.

Finn Wolfhard alterna la música
Finn Wolfhard alterna la música con cine y televisión, destacando como conductor de "Saturday Night Live" y con su banda The Aubreys (REUTERS/Mike Blake)

Las propuestas de Finn Wolfhard resultaron igualmente variadas. Conocido por su papel de Mike, abrió el año como anfitrión de Saturday Night Live el 17 de enero.

En el cine, estuvo en la etapa de postproducción de Crash Land, una comedia de acción que explora un registro físico y humorístico diferente al de Stranger Things.

Además, Finn Wolfhard expresó que su prioridad inmediata es la música: su banda The Aubreys planeó una gira para verano y él mismo mencionó la posibilidad de grabar un álbum en solitario.

Alternar entre la pantalla y los escenarios evidenció su interés en desarrollar distintas facetas artísticas.

Maya Hawke llegó a la saga de Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre.

Maya Hawke se suma a
Maya Hawke se suma a "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" e incursiona en comedias junto a Lewis Pullman y Will Gluck (Netflix)

La actriz interpretó a Wiress, una antigua ganadora que volvió en la quincuagésima edición de los juegos.

Un desliz en una entrevista reciente dejó entrever la posibilidad de un cameo de Jennifer Lawrence, aumentando la expectativa.

Hawke también participó en la comedia One Night Only, dirigida por Will Gluck y con estreno previsto para el 7 de agosto, y en la comedia romántica Wishful Thinking junto a Lewis Pullman.

La trayectoria de Joe Keery se orientó hacia el cine de terror y acción. En Cold Storage, interpretó a Teacake, un trabajador nocturno que quedó atrapado en una instalación militar afectada por un hongo que altera el comportamiento de quienes lo rodean.

Joe Keery explora el cine
Joe Keery explora el cine de terror adulto en "Cold Storage", compartiendo elenco con Liam Neeson y Vanessa Redgrave (Netflix)

Dirigida por Jonny Campbell y escrita por David Koepp, la película, que se estrenará el 13 de febrero, incluye en el reparto a Liam Neeson, Georgina Campbell y Vanessa Redgrave.

Caleb McLaughlin también exploró otros géneros. El artista asumió el rol principal en el largometraje animado GOAT, donde interpreta a un cabrito que busca triunfar en un deporte reservado a depredadores.

La película, en colaboración con Sony Pictures Animation, cuenta con las voces de Gabrielle Union, el basquetbolista Stephen Curry y David Harbour, y llegará a los cines el 13 de febrero.

Caleb McLaughlin explora la animación
Caleb McLaughlin explora la animación con un papel principal en "GOAT", la nueva apuesta de Sony Pictures Animation para conquistar al público juvenil (Netflix)

La agenda de David Harbour resultó especialmente intensa. Actualmente filma Violent Night 2, donde retoma el papel de un Santa Claus de acción junto a Kristen Bell como la señora Claus, con estreno previsto para el 4 de diciembre.

Harbour también interpreta a Red Guardian en las superproducciones de Marvel Thunderbolts y Avengers: Doomsday.

Su paso entre la comedia de acción y los universos cinematográficos de gran escala lo mantiene como uno de los actores más solicitados.

El caso de Gaten Matarazzo ilustró la búsqueda de nuevos rumbos. El actor dio voz a Lucky en la adaptación animada de Animal Farm, dirigida por Andy Serkis y con estreno programado para el 1 de mayo.

También participó en la serie animada Haunted Hotel de Netflix y produjo y protagonizó una comedia para Hulu sobre dos compañeros de universidad cuya búsqueda de una pizza se convierte en una odisea.

David Harbour combina acción y
David Harbour combina acción y comedia en "Violent Night 2", consolidando su versatilidad como uno de los actores más solicitados en grandes superproducciones de Hollywood (Daniel Cole/Reuters)

Matarazzo señaló su interés en experimentar con papeles distintos al de Dustin Henderson.

Noah Schnapp tomó un camino diferente: la formación académica. Está a punto de graduarse de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en mayo, una meta que compaginó con el desarrollo de su marca de snacks sostenibles, TBH.

Aunque revisa guiones, Schnapp busca un papel que le permita reinventarse como adulto, mostrando una madurez poco frecuente en figuras jóvenes del entretenimiento.

Noah Schnapp combina estudios en
Noah Schnapp combina estudios en Wharton y lanzamiento de marca de snacks sostenibles mientras busca papeles más adultos (Netflix)

La filmografía de Natalia Dyer se amplió con propuestas de contenido emocional y físico. En Chestnut, encabezó una historia de autodescubrimiento queer ambientada en un verano en Filadelfia, con estreno previsto para primavera.

A finales de año, Dyer presentará God’s Country, un thriller de supervivencia en el que interpreta a una joven obligada a enfrentarse a la naturaleza en un juego extremo de persecución. Este proyecto, en etapas finales de postproducción, fue comparado con The Revenant.

Charlie Heaton se unió a la cuarta temporada de la serie de HBO Industry y protagoniza la comedia romántica Twice Over junto a Mia Wasikowska.

Natalia Dyer y Charlie Heaton
Natalia Dyer y Charlie Heaton diversifican sus carreras con nuevos proyectos en cine y televisión, mostrando su evolución artística más allá de "Stranger Things" (Netflix)

Por su parte, Jamie Campbell Bower continuó con su banda BloodMagic y se sumó a la tercera temporada de Lord of the Rings: Rings of Power, ampliando su participación en franquicias de fantasía.

Actualmente, la industria observa cómo los antiguos niños de Hawkins se convierten en referentes de su generación.

Temas Relacionados

Stranger ThingsMillie Bobby BrownSadie SinkDavid HarbourNetflixestrellas de hollywoodEntretenimiento

Últimas Noticias

Amanda Seyfried salvó a un miembro del equipo de ‘Dear John’ de beber la orina de Channing Tatum

La actriz compartió anécdotas sobre las bromas que marcaron la filmación del drama romántico de 2010

Amanda Seyfried salvó a un

La razón por la que Ben Affleck vomitaba entre tomas mientras filmaba una emotiva escena con Bruce Willis en ‘Armageddon’

El actor recordó una jornada de rodaje marcada por problemas de salud durante la filmación de la cinta

La razón por la que

La vez que Cindy Crawford le organizó una cita a Sara Foster con George Clooney hace 30 años: “Fue deprimente”

La actriz recordó que la diferencia de edad y el contexto personal hizo que la relación no prosperara

La vez que Cindy Crawford

Megan Fox y Machine Gun Kelly han terminado su relación y están centrados en la crianza de su hija, según un amigo cercano

Tras el nacimiento de su primera hija en común, la actriz y el músico priorizan la crianza compartida sin retomar su relación sentimental

Megan Fox y Machine Gun

Hudson Williams y la transformación física que convirtió a “Más que rivales” en un fenómeno

El joven actor canadiense ha dado de qué hablar por la dedicación y disciplina detrás de su impresionante cambio corporal, demostrando que el esfuerzo en el gimnasio puede convertirlo en la nueva promesa de la pantalla chica

Hudson Williams y la transformación
DEPORTES
Javier Frana y los problemas

Javier Frana y los problemas para armar el equipo de Copa Davis: “No me dijeron que no a mí, se lo dijeron a la Selección Argentina”

Fue campeón del mundo con Alemania, formó un imperio empresarial que lo hizo multimillonario y hoy lo llaman el “rey de los kebabs”

Se recibió de médico mientras jugaba, fue campeón con tres equipos y le atajó un recordado penal a Maradona: mano a mano con Alejandro Lanari

River Plate cerró su pretemporada con una victoria en los penales ante Peñarol en Uruguay

Luego del triunfo ante Peñarol en los penales, cómo seguirá la agenda de River Plate en 2026

TELESHOW
Company, el fenómeno teatral que

Company, el fenómeno teatral que puso a Fer Dente a hablar de amor, soledad y segundas oportunidades

El fenómeno de El funeral de los objetos: con seis años en cartel, brilla en Buenos Aires y en Mar del Plata

Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias: “Un señor mayor queriéndome levantar”

Alegría, amor, luces junto al mar y un vestido plateado: la noche única de Pampita para celebrar su cumpleaños

Santiago “Bati” Larrivey y su pareja, entre mates y caminatas en Punta del Este

INFOBAE AMÉRICA

En medio de la ofensiva

En medio de la ofensiva contra Ucrania, Rusia planea explotar la región ocupada de Donetsk en busca de tierras raras

Ecuador y Estados Unidos incautaron 3 toneladas de droga en Guayaquil tras una “revisión masiva” de contenedores

Veintidós recetas para un verano donde la cocina es mucho más que cocina

El Ejército de Siria intensificó su ofensiva contra el principal bastión bajo control kurdo en el país tras los nuevos enfrentamientos

Un tratamiento para dejar de fumar mostró eficacia para reducir el consumo problemático de cannabis