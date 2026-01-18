Qué pasara con las estrellas de “Stranger Things” después de su épico final

El elenco de "Stranger Things" amplía su presencia en cine, televisión, teatro y música tras el final de la serie (REUTERS)

El desenlace de Stranger Things puso fin a una etapa televisiva, pero para sus protagonistas, el cierre de los portales al Upside Down dio paso a una serie de proyectos más ambiciosos.

El año 2026 se presenta como el momento en que los antiguos habitantes de Hawkins destacan en cine, televisión, teatro y música, demostrando que su éxito va más allá de una moda pasajera.

Mientras la nostalgia por la serie persiste entre los seguidores, Millie Bobby Brown dirigió su popularidad hacia nuevos desafíos.

La actriz, reconocida por interpretar a Eleven, retomó el papel de la joven detective en Enola Holmes 3, una producción de Netflix ambientada en las costas de Malta.

Millie Bobby Brown lidera "Enola Holmes 3" para Netflix, producida por PCMA Productions y ambientada en Malta (Netflix)

La trama la enfrentará a una conspiración internacional que pondrá a prueba su ingenio, mientras su vida sentimental adquirió relevancia tras una propuesta de matrimonio del personaje de Louis Partridge, el vizconde Tewkesbury, cuyas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales.

El filme, que se estrenará en verano, contará también con el regreso de Henry Cavill como Sherlock y Himesh Patel como el doctor Watson.

Millie Bobby Brown también participó en la producción de la película a través de PCMA Productions.

La agenda de Millie Bobby Brown sumó otro proyecto: protagonizará la comedia romántica fantástica Just Picture It, junto a Gabriel LaBelle y Chad Powers.

Esta producción, aún en desarrollo, mantuvo su presencia en el catálogo de Netflix y la ubicó entre los rostros más reconocidos de la industria.

Sadie Sink debuta en "Spider-Man: Brand New Day" junto a Tom Holland y Zendaya, y refuerza su perfil teatral en Londres (Netflix)

Sadie Sink también sumó nuevos trabajos. La intérprete de Max se unió al universo Marvel en Spider-Man: Brand New Day, donde compartirá pantalla con Tom Holland y Zendaya.

El estreno mundial está previsto para el 31 de julio, aunque los detalles sobre su personaje no fueron revelados. Las especulaciones sugieren la llegada de una figura relevante para el futuro de la franquicia.

Antes de este lanzamiento, Sadie Sink participó en Romeo y Julieta en el West End de Londres entre marzo y junio, lo que reforzó su experiencia teatral y su versatilidad como actriz.

Finn Wolfhard alterna la música con cine y televisión, destacando como conductor de "Saturday Night Live" y con su banda The Aubreys (REUTERS/Mike Blake)

Las propuestas de Finn Wolfhard resultaron igualmente variadas. Conocido por su papel de Mike, abrió el año como anfitrión de Saturday Night Live el 17 de enero.

En el cine, estuvo en la etapa de postproducción de Crash Land, una comedia de acción que explora un registro físico y humorístico diferente al de Stranger Things.

Además, Finn Wolfhard expresó que su prioridad inmediata es la música: su banda The Aubreys planeó una gira para verano y él mismo mencionó la posibilidad de grabar un álbum en solitario.

Alternar entre la pantalla y los escenarios evidenció su interés en desarrollar distintas facetas artísticas.

Maya Hawke llegó a la saga de Los Juegos del Hambre en Sunrise on the Reaping, cuyo estreno está programado para el 20 de noviembre.

Maya Hawke se suma a "Hunger Games: Sunrise on the Reaping" e incursiona en comedias junto a Lewis Pullman y Will Gluck (Netflix)

La actriz interpretó a Wiress, una antigua ganadora que volvió en la quincuagésima edición de los juegos.

Un desliz en una entrevista reciente dejó entrever la posibilidad de un cameo de Jennifer Lawrence, aumentando la expectativa.

Hawke también participó en la comedia One Night Only, dirigida por Will Gluck y con estreno previsto para el 7 de agosto, y en la comedia romántica Wishful Thinking junto a Lewis Pullman.

La trayectoria de Joe Keery se orientó hacia el cine de terror y acción. En Cold Storage, interpretó a Teacake, un trabajador nocturno que quedó atrapado en una instalación militar afectada por un hongo que altera el comportamiento de quienes lo rodean.

Joe Keery explora el cine de terror adulto en "Cold Storage", compartiendo elenco con Liam Neeson y Vanessa Redgrave (Netflix)

Dirigida por Jonny Campbell y escrita por David Koepp, la película, que se estrenará el 13 de febrero, incluye en el reparto a Liam Neeson, Georgina Campbell y Vanessa Redgrave.

Caleb McLaughlin también exploró otros géneros. El artista asumió el rol principal en el largometraje animado GOAT, donde interpreta a un cabrito que busca triunfar en un deporte reservado a depredadores.

La película, en colaboración con Sony Pictures Animation, cuenta con las voces de Gabrielle Union, el basquetbolista Stephen Curry y David Harbour, y llegará a los cines el 13 de febrero.

Caleb McLaughlin explora la animación con un papel principal en "GOAT", la nueva apuesta de Sony Pictures Animation para conquistar al público juvenil (Netflix)

La agenda de David Harbour resultó especialmente intensa. Actualmente filma Violent Night 2, donde retoma el papel de un Santa Claus de acción junto a Kristen Bell como la señora Claus, con estreno previsto para el 4 de diciembre.

Harbour también interpreta a Red Guardian en las superproducciones de Marvel Thunderbolts y Avengers: Doomsday.

Su paso entre la comedia de acción y los universos cinematográficos de gran escala lo mantiene como uno de los actores más solicitados.

El caso de Gaten Matarazzo ilustró la búsqueda de nuevos rumbos. El actor dio voz a Lucky en la adaptación animada de Animal Farm, dirigida por Andy Serkis y con estreno programado para el 1 de mayo.

También participó en la serie animada Haunted Hotel de Netflix y produjo y protagonizó una comedia para Hulu sobre dos compañeros de universidad cuya búsqueda de una pizza se convierte en una odisea.

David Harbour combina acción y comedia en "Violent Night 2", consolidando su versatilidad como uno de los actores más solicitados en grandes superproducciones de Hollywood (Daniel Cole/Reuters)

Matarazzo señaló su interés en experimentar con papeles distintos al de Dustin Henderson.

Noah Schnapp tomó un camino diferente: la formación académica. Está a punto de graduarse de la Wharton School de la Universidad de Pensilvania en mayo, una meta que compaginó con el desarrollo de su marca de snacks sostenibles, TBH.

Aunque revisa guiones, Schnapp busca un papel que le permita reinventarse como adulto, mostrando una madurez poco frecuente en figuras jóvenes del entretenimiento.

Noah Schnapp combina estudios en Wharton y lanzamiento de marca de snacks sostenibles mientras busca papeles más adultos (Netflix)

La filmografía de Natalia Dyer se amplió con propuestas de contenido emocional y físico. En Chestnut, encabezó una historia de autodescubrimiento queer ambientada en un verano en Filadelfia, con estreno previsto para primavera.

A finales de año, Dyer presentará God’s Country, un thriller de supervivencia en el que interpreta a una joven obligada a enfrentarse a la naturaleza en un juego extremo de persecución. Este proyecto, en etapas finales de postproducción, fue comparado con The Revenant.

Charlie Heaton se unió a la cuarta temporada de la serie de HBO Industry y protagoniza la comedia romántica Twice Over junto a Mia Wasikowska.

Natalia Dyer y Charlie Heaton diversifican sus carreras con nuevos proyectos en cine y televisión, mostrando su evolución artística más allá de "Stranger Things" (Netflix)

Por su parte, Jamie Campbell Bower continuó con su banda BloodMagic y se sumó a la tercera temporada de Lord of the Rings: Rings of Power, ampliando su participación en franquicias de fantasía.

Actualmente, la industria observa cómo los antiguos niños de Hawkins se convierten en referentes de su generación.