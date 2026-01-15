La directora del documental de ‘Stranger Things’ aclara si el final de la serie se escribió con ChatGPT

Los fans acusaron a los hermanos Duffer de escribir el fina de "Stranger Things" con ChatGPT. (Créditos: Reuters. Captura de video)

El documental One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5, que se estrenó el lunes 12 de enero, ha generado debates inesperados entre los fanáticos de la serie de Netflix.

La razón: una escena en la que los creadores Ross y Matt Duffer, ambos de 41 años, usaban un documento de Google para estructurar ideas del final de la quinta temporada, lo que llevó a algunos espectadores a especular que podrían haber utilizado ChatGPT para escribir el episodio.

Martina Radwan, directora del documental, rompió el silencio sobre las acusaciones en una entrevista con The Hollywood Reporter, cuestionando la veracidad de los rumores.

“¿Estamos siquiera seguros de que tenían ChatGPT abierto?. Hay mucho debate donde dicen: ‘No sabemos realmente, pero asumimos’. Para mí, es como, ¿no tiene todo el mundo esto abierto para hacer una rápida investigación?”, añadió.

Los creadores de Stranger Things tenían abierta una ventana de ChatGPT mientras escribían el final de la serie. (Captura de video)

Radwan aclaró que no tenía conocimiento directo de que ChatGPT hubiera sido utilizado. “Nadie ha probado realmente que estuviera abierto. Es como tener tu iPhone al lado mientras escribes una historia. Usamos estas herramientas mientras hacemos otras cosas. Siempre hay muchas cosas pasando”, explicó.

Cuando se le preguntó directamente sobre el uso de inteligencia artificial generativa en la sala de guionistas, Martina Radwan negó haber presenciado algo inapropiado.

“No, por supuesto que no. Observé intercambios creativos, conversaciones. La gente piensa que ‘sala de guionistas’ significa que todos están escribiendo. Estar en la sala de guionistas es un privilegio y un regalo. Lo que se ve es creatividad en acción, conversación, desarrollo de la historia. Todo lo demás son suposiciones”, afirmó.

El documental sigue a los hermanos Duffer mientras preparan la filmación de la quinta temporada, mostrando desde la sala de guionistas hasta el set y los últimos días antes de concluir la producción.

Los hermanos Duffer dieron un vistazo al detrás de cámaras de la quinta temporada. (Netflix)

La pieza también dejó ver cómo los creadores enfrentaron retrasos al finalizar el guion del episodio final, un hecho que generó algunas críticas por parte de los fans, especialmente aquellos que se sintieron insatisfechos con el cierre de ciertas tramas de la serie.

“Lo que encuentro desgarrador es que todo el mundo ama el programa y de repente sentimos que hay que analizarlo minuciosamente”, señaló la cineasta, quien confirmó que los Duffer revisaron el producto final antes de su emisión.

Y añadió: “Ellos estaban muy involucrados — sí — y estaban felices con él. Claro, siempre hay notas, como todos ustedes tienen, pero nada que nos hiciera cambiar de rumbo. Son muy generosos. Una vez que confían en ti, te dejan trabajar y no me pidieron eliminar nada”.

Antes del estreno del documental, los creadores reflexionaron sobre su intención al producirlo. “Todo cambió cuando vimos los documentales detrás de cámaras de El Señor de los Anillos, películas que mostraban cómo se realiza una producción de gran escala. Con el declive de los medios físicos, ese tipo de relatos ha desaparecido en gran medida”, expresaron.

Los hermanos Duffer deseaban transmitir la emoción de grabar "Stranger Things". (Captura de video)

El documental, que dura dos horas, ha sido presentado como un tributo para los fans y para quienes sienten curiosidad por conocer cómo se desarrolla una producción de Hollywood a gran escala.

Actualmente, Stranger Things sigue disponible para streaming en Netflix, mientras los fanáticos continúan debatiendo sobre el final y ahora, sobre los supuestos rumores del uso de inteligencia artificial en la escritura.