Melissa Gilbert se pronuncia por primera vez tras el arresto de su esposo por abuso sexual infantil

Melissa Gilbert apoya públicamente a Timothy Busfield tras la detención del actor por acusaciones de abuso sexual infantil (Instagram)

Melissa Gilbert hizo una declaración pública luego de la detención de su esposo, el actor Timothy Busfield, acusado de abuso sexual infantil.

Gilbert, reconocida por su trayectoria en la televisión de Estados Unidos, manifestó su apoyo a Busfield mientras avanzaba la investigación.

El arresto de Busfield, de 78 años, ocurrió después de que la policía de Albuquerque emitió una orden vinculada a denuncias de contacto sexual criminal y abuso infantil contra dos niños gemelos de once años.

Las acusaciones refieren a hechos que se produjeron entre noviembre de 2022 y la primavera de 2024, durante la dirección de Busfield en la serie The Cleaning Lady.

La primera reacción pública de Gilbert fue difundida por su representante, quien explicó que la actriz “se mantuvo firme junto a su esposo” y decidió seguir la recomendación de los abogados de Busfield de no realizar más declaraciones hasta que finalizara el proceso legal, informó Daily Mail.

La representante de Gilbert advirtió sobre la circulación de supuestas declaraciones falsas y el uso de inteligencia artificial para generar deepfakes (Instagram/@melissagilbertofficial)

“Melissa centró sus esfuerzos en apoyar a su familia durante este periodo”, añadió la portavoz.

Asimismo, la representante de Gilbert advirtió sobre la circulación de supuestas declaraciones, incluidas producciones generadas por inteligencia artificial: “Cualquier supuesta ‘declaración’ que circule por Internet, incluidos los deepfakes generados por IA en los que ‘rompe su silencio’, no debe considerarse como procedente de ella”.

“Está respetando la petición de los abogados de Tim de no hablar públicamente mientras se desarrolla el proceso legal”, indicó. “Durante este periodo, se centra en apoyar y cuidar a su numerosa familia, mientras atraviesan este momento. Melissa está al lado de su marido y le apoya, y se dirigirá al público en el momento oportuno. Pedimos que se respete su privacidad”.

En línea con esto, la marca de ropa y decoración Modern Prairie, vinculada a Gilbert, publicó un comunicado en sus redes en el que se desvinculó de las acusaciones y reiteró su compromiso con la integridad.

“Modern Prairie condenó el abuso en todas sus formas y siguió comprometida con valores de seguridad y respeto”, decía el pronunciamiento, según reportó People. La empresa señaló que el caso “no involucró a la marca ni a su comunidad”.

Busfield, de 78 años, fue arrestado en Nuevo México tras una orden emitida por presuntos delitos contra dos menores de once años (REUTERS/Efren Landaos)

Timothy Busfield se entregó voluntariamente a las autoridades de Nuevo México tras recorrer más de 3.200 km (2.000 millas) para afrontar el proceso.

El actor negó los cargos, calificó las denuncias como “mentiras horribles” en un video difundido por TMZ y aseguró que lucharía hasta “ser exonerado”.

El abogado civil de Busfield, Stanton “Larry” Stein, afirmó a Daily Mail que su cliente fue “inocente” y que la causa respondió a “un esfuerzo calculado para construir un caso movido por animosidad, no por hechos”.

Stein citó una investigación independiente de Christina McGovern para Warner Bros., que no halló pruebas que corroboraran las acusaciones ni que Busfield estuviera a solas con los menores durante el rodaje.

De acuerdo con la denuncia policial, la relación de Busfield y Gilbert con los menores y sus familias se extendió fuera del set, con reuniones y entrega de regalos navideños.

Melissa Gilbert desapareció de Instagram tras la emisión de la orden de arresto contra Timothy Busfield. (Instagram/Melissa Gilbert)

El intérprete declaró ante los investigadores que la denuncia surgió luego de que los niños fueran reemplazados por otro actor y que la madre de los menores manifestó deseos de venganza tras el despido de su hijo.

Los documentos judiciales indicaron que uno de los menores recibió diagnóstico de trastorno por estrés postraumático después de los presuntos hechos.

La policía abrió la investigación tras recibir una alerta médica en el Hospital de la Universidad de Nuevo México sobre un posible caso de “grooming” en el set de grabación.

Timothy Busfield y Melissa Gilbert celebraron su duodécimo aniversario de matrimonio en abril de 2025.

La actriz, famosa desde su infancia por su papel en La familia Ingalls y por su liderazgo en el Sindicato de Actores, eliminó su cuenta de Instagram tras la emisión de la orden de arresto contra su esposo.