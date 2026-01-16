Entretenimiento

Daniel Stern, estrella de “Mi pobre angelito”, pierde un trabajo en TV tras ser acusado formalmente de solicitar prostitución

El actor enfrentó consecuencias profesionales inmediatas luego del incidente en un hotel de Camarillo

Stern, que encarnó a uno
Stern, que encarnó a uno de los malhechores en la célebre película navideña, fue imputado formalmente por la policía (Captura: 20th Century Studios)

La carrera televisiva de Daniel Stern sufrió un revés inesperado esta semana luego de que el actor fuera apartado del elenco regular del piloto de comedia Do You Want Kids?, un nuevo proyecto de ABC, a raíz de una acusación policial en su contra en California.

La decisión se conoció pocos días después de que las autoridades confirmaran que el intérprete fue formalmente acusado de un delito menor por presuntamente solicitar prostitución, un caso que ahora sigue su curso en el condado de Ventura.

Según reveló Deadline en un informe exclusivo publicado el 15 de enero, Stern ya no forma parte del piloto de ABC, y el rol que tenía asignado busca un nuevo actor.

El recordado villano de Mi pobre angelito había sido contratado en diciembre para interpretar a Freddy, el hosco patriarca de la familia Zilbalodis, pero el estudio y la cadena optaron por avanzar sin él tras hacerse pública la acusación.

Daniel Stern había sido elegido
Daniel Stern había sido elegido para dar vida a Freddy, el patriarca severo y de carácter áspero de la familia Zilbalodis, una figura clave en la dinámica familiar del piloto de ABC (Photo by Paul Archuleta/FilmMagic)

Do You Want Kids? ese planteaba como una comedia de cámara única (single-camera) que propone una estructura narrativa poco convencional. La serie sigue a una pareja casada —Rosie y Alex Zilbalodis— cuyas vidas son mostradas en dos universos paralelos: uno en el que deciden tener un bebé y otro en el que no lo hacen. A partir de esa bifurcación, la historia explora cómo una sola decisión puede alterar radicalmente el rumbo de una vida, una relación y una familia.

El proyecto está protagonizado por Rachel Bloom, cocreadora y estrella de Crazy Ex-Girlfriend, y el comediante Rory Scovel, quienes interpretan a la pareja central.

Bloom coescribió el piloto junto a su esposo, el guionista Dan Gregor, y ambos figuran como productores ejecutivos junto a Steven Levitan, Danielle Stokdyk (Levitan Productions) y Jeff Morton, bajo el paraguas de 20th Television. La dirección del piloto está a cargo de Trent O’Donnell.

Los detalles del caso policial

El intérprete enfrenta posibles sanciones
El intérprete enfrenta posibles sanciones legales mientras se define su situación judicial en California (Instagram)

La situación legal que precipitó la decisión del estudio se remonta al 10 de diciembre, cuando Stern fue citado por agentes del sheriff del condado de Ventura tras un presunto incidente ocurrido en un hotel o motel de la ciudad de Camarillo, en California.

De acuerdo con los medios locales, el actor fue acusado formalmente el lunes 12 de enero con un cargo menor por solicitud de prostitución.

Según declaró Joey Buttitta, portavoz de la Fiscalía del Condado de Ventua, el actor no fue arrestado, pero sí se le entregó un ticket de citación ya que el intentar contratar una prostituta está tipificado como un delito menor en California.

Aunque en un primer momento la audiencia de lectura de cargos estaba programada para mediados de enero, TMZ informó que la comparecencia fue aplazada y ahora está prevista para el 6 de febrero. De ser declarado culpable, Stern podría enfrentar hasta seis meses de cárcel y una multa máxima de 1.000 dólares, según detalló Deadline.

Hasta el momento, representantes del actor no se han pronunciado sobre la acusación.

Daniel Stern ha mantenido en
Daniel Stern ha mantenido en los últimos años una vida alejada de Hollywood, dedicada a la escultura y la agricultura en California (Instagram)

El impacto del caso contrasta con el perfil bajo que Stern había mantenido en los últimos años. A sus 68 años, el actor había optado por una vida alejada del circuito tradicional de Hollywood.

En una entrevista concedida a PEOPLE en diciembre, Stern explicó por qué rara vez asiste a eventos o celebraciones vinculadas a sus películas más famosas.

“No salgo de mi granja”, dijo. “No es por ofender a la película… Si es una llamada telefónica, una llamada por Zoom, participo. Pero… soy bastante hogareño”, añadió.

Desde hace varios años, Stern se instaló en una granja en el condado de Ventura y comenzó a dedicar su tiempo a la escultura y la agricultura.

En el plano profesional, si bien había reducido su ritmo de trabajo, Stern continuó activo en televisión. Participó en la cuarta temporada de For All Mankind (Apple TV+), que concluyó en 2024, y tuvo un rol recurrente en la comedia Shrill de Hulu entre 2019 y 2021. Sin embargo, Do You Want Kids? representaba uno de sus compromisos televisivos más recientes.

