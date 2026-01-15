Entretenimiento

Melissa Gilbert reaparece en redes al mostrar lo qué hay en su refrigerador mientras su esposo es acusado de abuso sexual

En medio del proceso judicial que Timothy Busfield por supuestamente abusar sexualmente de dos niños de 11 años, la actriz continua con el manejo de su marca en Instagram

Melissa Gilbert eliminó su cuenta
Melissa Gilbert eliminó su cuenta de Instagram luego de los señalamientos en contra de su esposo Timothy Busfield. (Crédito: TheImageDirect.com)

Melissa Gilbert, actriz estadounidense conocida por su papel protagónico en La familia Ingalls, reapareció en redes sociales tras eliminar su cuenta de Instagram, luego de que su esposo Timothy Busfield enfrenta cargos criminales por presunto abuso sexual infantil,

La actriz ha optado por no hacer declaraciones públicas sobre el caso y ha mantenido su actividad enfocada en su proyecto empresarial, la marca de estilo de vida Modern Prairie.

Ahora, la empresa que cofundó y representa públicamente, compartió en Instagram una publicación mostrando el contenido del refrigerador de su “cocina de pruebas” que pertenece a la artista.

Las imágenes, en las que Melissa no aparece, exhiben estantes repletos de mantequilla, huevos, leche y verduras, acompañadas de un texto que destacaba la importancia de los ingredientes básicos como punto de partida para la cocina cotidiana.

Melissa Gilbert continua creando contenido
Melissa Gilbert continua creando contenido para su marca Modern Prairie. (Instagram)

Algunos seguidores expresaron su incomodidad ante la continuidad del contenido comercial en un contexto judicial sensible, mientras que otros manifestaron apoyo personal a Gilbert y pidieron respeto por su privacidad.

“Creo que ahora mismo te preguntan sobre todo por qué tu fundadora está casada con un pedófilo al que conocía y del que ya había sido acusada antes de casarse. Y creo que estás borrando todo lo negativo”, escribió un usuario.

Otro, en cambio, envió su apoyo a la actriz: “Estoy contigo, Melissa. Te mando un abrazo. Eres una persona increíble. ¡Ánimo!”.

En ese marco, Modern Prairie difundió un comunicado oficial en el que afirmó que las acusaciones contra Timothy Busfield no involucran a la empresa ni a su comunidad, y sostuvo que la organización condena cualquier forma de abuso y mantiene su compromiso con valores de seguridad e integridad.

Modern Prairie emitió un comunicado
Modern Prairie emitió un comunicado ante la situación en contra de Timothy Busfield. (Instagram/ModernPraire)

La publicación coincidió temporalmente con la entrega voluntaria de Timothy Busfield, de 68 años, a las autoridades de Albuquerque, Nuevo México, donde fue acusado formalmente de dos cargos de contacto sexual criminal con menores y abuso infantil.

El actor ha negado las acusaciones. Los hechos investigados se remontan al período comprendido entre 2022 y 2024 y están relacionados con dos hermanos gemelos, hoy de 11 años, que habrían conocido al acusado durante el rodaje de la serie The Cleaning Lady, en la que participaba como director.

Melissa Gilbert, de 61 años, fue contactada por medios de comunicación en las horas previas y posteriores a la entrega de su esposo, pero declinó hacer comentarios directos.

Sin embargo, de acuerdo con el Daily Mail, durante una breve llamada telefónica señaló que no podía hablar en ese momento y posteriormente remitió todas las consultas al abogado de Busfield.

Melissa Gilbert afirmó que no
Melissa Gilbert afirmó que no puede hacer declaraciones sobre el caso de Timothy Busfield. (Instagram)

Paralelamente a lo sucedido, se produjo un operativo de fuerzas federales en la residencia que Gilbert y Busfield comparten en la región montañosa de Catskill, en el estado de Nueva York.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, menos de una hora después de la entrega del actor, al menos diez agentes del servicio de alguaciles federales (U.S. Marshals), pertenecientes a la fuerza regional de fugitivos de Nueva York, acudieron a la vivienda.

Los agentes, equipados con cascos y armas largas, forzaron la entrada principal utilizando un ariete y realizaron un registro del inmueble.

La policía allanó la casa
La policía allanó la casa que Timothy Busfield comparte con su esposa Melissa Gilbert.(Instagram)

Las autoridades inspeccionaron el interior de la vivienda durante aproximadamente diez minutos y posteriormente revisaron una casa rodante estacionada en el terreno, así como una estructura exterior.

Según los reportes, no se incautaron objetos y no había personas presentes en el lugar al momento del operativo. El registro se llevó a cabo tras varios meses de investigación y luego de que se emitiera una orden de arresto la semana anterior.

