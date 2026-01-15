La vida silenciosa de Debbie Rowe, la exesposa de Michael Jackson, lejos de la fama y rodeada de especulaciones

Debbie Rowe, exesposa de Michael Jackson, mantiene una vida privada en Los Ángeles tras superar un cáncer de mama hace casi una década (BGUK)

Debbie Rowe permanece alejada de la atención pública desde su divorcio con Michael Jackson hace más de 20 años. Rowe, de 67 años, vive en Los Ángeles y mantiene un bajo perfil desde que enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama, superado hace casi una década. Sus apariciones en público fueron esporádicas, mientras el interés sobre la verdadera paternidad de los hijos del artista persiste.

Rowe es madre de Paris, de 27 años, y Prince, de 28, ambos reconocidos como hijos de Jackson. El cantante también tuvo un tercer hijo, Bigi Jackson, de 23 años, nacido mediante gestación subrogada; su madre biológica nunca se identificó oficialmente. La identidad del padre biológico de los tres jóvenes fue motivo de especulación desde hace años, sin confirmaciones oficiales.

La relación entre Rowe y Jackson estuvo marcada por el hermetismo y por rumores que aún hoy despiertan debates. Las dudas sobre la paternidad biológica de los hijos del cantante se mantienen, mientras nuevos testimonios y documentos aparecen en medios internacionales.

La paternidad biológica de Paris, Prince y Bigi Jackson sigue siendo tema de debate internacional ante la falta de confirmaciones oficiales (@debbierowe_official)

Un vínculo discreto y marcado por la distancia

De acuerdo con Daily Mail, Debbie Rowe evitó los focos mediáticos tras su sonado divorcio en el año 2000, salvo contadas ocasiones. En 2022, participó en un documental de TMZ donde confesó sentirse “parcialmente responsable” de la muerte de Michael Jackson, fallecido en 2009 por un paro cardíaco asociado al uso de medicamentos. Rowe expresó remordimiento por no haber intervenido ante la adicción del cantante a los analgésicos.

Según el mismo medio, la familia Jackson reaccionó con sorpresa a las declaraciones de Rowe, ya que no mantenía contacto frecuente con ellos desde la muerte del artista. Rowe, enfermera de profesión, conoció a Jackson cuando trabajaba con el dermatólogo Arnold Klein, poco después del divorcio del cantante con Lisa Marie Presley.

El matrimonio entre Rowe y Jackson se celebró en 1996 en una ceremonia privada en Sídney. La pareja se separó en 2000 y Rowe cedió la custodia total de sus hijos a Jackson. La distancia entre madre e hijos se mantuvo durante años, aunque diversos hechos permitieron un acercamiento posterior.

El vínculo entre Debbie Rowe y Michael Jackson estuvo rodeado de hermetismo, rumores y escasos contactos tras su divorcio en el año 2000 (@debbierowe_official)

Rumores y versiones sobre la paternidad de los hijos

Las dudas sobre la paternidad biológica de Paris, Prince y Bigi crecieron con el tiempo. Daily Mail señala que las características físicas de los hijos mayores de Jackson, como la piel clara y los ojos azules de Paris, impulsaron hipótesis sobre la existencia de donantes anónimos. Jackson defendió en una entrevista en 2003 que era el padre biológico de los tres, aunque reconoció el uso de gestación subrogada para Bigi.

Según Daily Mail, científicos y biólogos expusieron que, aunque era posible que Jackson y Rowe tuvieran hijos con piel clara, las probabilidades resultaban bajas. Además, circulan versiones sobre la supuesta participación de amigos cercanos del cantante como donantes de esperma. Recientemente, surgieron rumores que vinculan al actor Marlon Brando con la paternidad de Bigi, aunque no existen pruebas concluyentes.

El documental “Who Really Killed Michael Jackson”, emitido por TMZ, reavivó estos debates. En él, Rowe relató detalles sobre su vínculo con el artista y lamentó no haber hecho más por él en sus últimos años. La familia Jackson, según fuentes citadas, sigue sin confirmar ni desmentir las versiones sobre la paternidad de los hijos.

Rowe, madre de Paris y Prince, cedió la custodia exclusiva de sus hijos a Michael Jackson tras la separación en 2000 (@debbierowe_official)

La relación entre Debbie Rowe y sus hijos

La enfermedad de Rowe en 2016 marcó un punto de inflexión en su relación con Paris. De acuerdo con Entertainment Tonight, la joven decidió contactarla y brindarle apoyo durante el tratamiento de cáncer. Rowe reconoció que su hija fue un “sostén fundamental” en ese proceso. Las dos reconstruyeron el vínculo, que permanecía distante desde la infancia de Paris, cuando quedó bajo la custodia exclusiva de Jackson.

En entrevistas recientes, Paris Jackson señaló que considera a Rowe “más una amiga” que una madre tradicional. La cantante y modelo comparte ocasionalmente imágenes junto a Rowe en sus redes sociales y describe la relación como “relajada” y “cercana”. Ambas coinciden en su interés por la música y mantienen contacto frecuente.

Prince, el hijo mayor, mantiene un perfil público bajo y rara vez aborda cuestiones familiares. Bigi Jackson, el menor, también se mantiene alejado de los medios. La identidad de la madre biológica de Bigi continúa sin revelarse, y las versiones sobre la posible implicación de Marlon Brando u otros donantes conocidos del entorno de Jackson siguen sin sustento oficial.

Ni la familia Jackson ni Debbie Rowe han confirmado ni desmentido públicamente las versiones sobre la identidad de los padres biológicos de los hijos (Instagram Paris Jackson)

Un presente reservado y sin respuestas definitivas

Debbie Rowe optó por una vida discreta y privada en los últimos años. Sus apariciones se limitan a eventos familiares o puntuales en la esfera pública, como su participación en el documental de TMZ.

Las especulaciones sobre la identidad de los padres biológicos de los hijos de Michael Jackson continúan, sin que existan confirmaciones oficiales ni declaraciones de los protagonistas.

La familia Jackson y el entorno de Rowe mantienen el hermetismo sobre los detalles íntimos. La información disponible proviene de fuentes cercanas y de declaraciones en medios audiovisuales internacionales.

Mientras tanto, Paris y Prince desarrollan sus carreras públicas, y Bigi preserva su anonimato. Las incógnitas sobre la verdadera historia genética de los hijos del “Rey del Pop” siguen abiertas, sin nuevos datos oficiales que permitan cerrar el debate.

La vida reservada de Debbie Rowe y las especulaciones sobre la familia Jackson mantienen el interés mediático, aunque los protagonistas eligen el silencio.