Entretenimiento

Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte

La petición había sido presentada ante un tribunal de California cuando Victoria atravesaba una crisis de salud mental

Guardar
Jones estaba preocupado por el
Jones estaba preocupado por el estilo de vida de su hija (Associated Press)

Dos años antes de la trágica muerte de su hija Victoria, el actor ganador del Oscar Tommy Lee Jones recurrió a la Justicia en un intento por protegerla. Así lo revelan documentos judiciales y reportes periodísticos publicados esta semana por Daily Mail y People, que examinan los detalles de una petición de tutela temporal (conservatorship) presentada en 2023.

La información fue levantada en el marco de las investigaciones por la muerte de Victoria Jones, quien fue hallada sin vida en la madrugada del 1 de enero de 2026 en un hotel de San Francisco. Aunque la causa de su deceso sigue pendiente, una de las hipótesis sobre la mesa es la de la sobredosis. Dicha teoría cobró fuerza al conocer los antecedentes que tenía la joven con el consumo de sustancias.

De acuerdo con registros del Tribunal Superior del Condado de Marin revisados por la prensa estadounidense, Tommy Lee Jones (79) presentó el 7 de agosto de 2023 una solicitud formal para establecer una tutela temporal sobre la persona de su hija, que entonces tenía 31 años.

Un juez aprobó la petición pocos días después y designó a un tutor profesional temporal para hacerse cargo del cuidado personal de Victoria. Posteriormente, la tutela fue extendida por períodos breves, de acuerdo con los movimientos que figuran en el expediente judicial.

En los meses previos a
En los meses previos a su muerte, Victoria enfrentó varios problemas legales, incluidos arrestos en 2025.(Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

Los documentos públicos no especifican las razones médicas o personales que motivaron la solicitud. Sin embargo, reportes del San Francisco Chronicle aportan contexto sobre la situación de riesgo que motivó a que el veterano actor tome medidas.

La publicación señala que, al momento de la presentación de la tutela, Victoria Jones se encontraba internada de forma involuntaria en un hospital de Greenbrae bajo una retención psiquiátrica de 14 días, luego de que las autoridades consideraran que podía representar un peligro para sí misma o para otros.

El mismo medio señaló que la petición presentada por Tommy Lee Jones indicaba que su hija estaba apelando dicha internación y solicitaba que el conservador designado organizara su traslado inmediato a un centro de rehabilitación por consumo de drogas una vez que fuera dada de alta.

Meses después, el propio Tommy Lee Jones solicitó que la tutela temporal fuera desactivada. Según los registros judiciales, un juez del condado de Marin dio por terminada oficialmente la tutela el 18 de diciembre de 2023. Desde entonces, no se registraron nuevas acciones legales públicas relacionadas con ese proceso.

Victoria ocasionalmente acompañó a su
Victoria ocasionalmente acompañó a su padre en eventos públicos, aunque se mantuvo alejada de la actuación en su adultez.(Grosby)

Luego de un tiempo, Victoria volvió a tener problemas con la policía. Solo en 2025 fue arrestada en dos ocasiones. En abril, enfrentó cargos por conducir bajo los efectos de sustancias controladas, posesión de drogas y resistencia al arresto en Napa Valley. En junio, volvió a ser detenida tras un incidente de violencia doméstica en un exclusivo resort de la zona.

Victoria Jones, nacida en 1991, tuvo breves incursiones en la actuación durante su infancia y adolescencia, incluyendo apariciones en Men in Black II y The Three Burials of Melquiades Estrada, dirigida por su padre. Aunque se alejó de la actuación en su vida adulta, acompañó ocasionalmente a Tommy Lee Jones en eventos públicos.

Ya han transcurrido un par de semanas desde la trágica noticia. Como es natural, la pérdida golpeó muy duro al actor de Hombres de negro. El pasado 6 de enero, un allegado al Daily Mail refirió que el actor “está destrozado y no es el mismo ahora”.

Temas Relacionados

Tommy Lee JonesVictoria JonesEntretenimiento

Últimas Noticias

Todo lo que sabe del regreso musical de BLACKPINK: Fecha de estreno de su próximo álbum

El grupo confirmó que su tercer mini álbum, titulado “DEADLINE” llegará en febrero de este año

Todo lo que sabe del

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El bajista de 63 años explora nuevas facetas musicales con Honora, un disco de 10 canciones que incluye temas originales, versiones de clásicos y colaboraciones con artistas

De los Red Hot Chili

La historia de amor de Melissa Gilbert y Timothy Busfield: del flechazo en un bar a un delicado escenario judicial

Una actriz emblemática y un director reconocido construyero un matrimonio de más de una década que hoy se ve sacudido por acusaciones graves

La historia de amor de

Cómo Rod Temperton dejó Heatwave y se convirtió en una figura clave en el éxito de Michael Jackson

Tras destacarse en una banda multinacional que fusionaba soul y disco, el músico británico tomó una decisión que cambió el rumbo de su carrera. Su talento como compositor lo llevó a integrarse a proyectos que marcarían un antes y un después en la historia del pop internacional

Cómo Rod Temperton dejó Heatwave

Timothy Busfield enfrenta un tercer cargo de abuso infantil luego de que la policía allanó su casa en Nueva York

El actor se entregó en Nuevo México para enfrentar cargos por presunto abuso sexual infantil, mientras trabajó en la serie “The Cleaning Lady”

Timothy Busfield enfrenta un tercer
DEPORTES
La frase más sincera del

La frase más sincera del goleador histórico de los Mundiales ante la chance de que Messi y Mbappé rompan su récord

El crudo relato de Lisandro Martínez sobre cómo lo impactó la grave lesión que lo tuvo nueve meses inactivo: “No quería jugar más”

7 frases de Riquelme: por qué Hinestroza puede ser el único refuerzo del mercado de Boca y su emoción al hablar de Miguel Russo

La Fundación River Plate encabeza una campaña para ayudar a los damnificados por los incendios en la Patagonia

Una estrella del fútbol inglés reveló su inesperado vínculo con una ex integrante de las Spice Girls: “Solía cuidarme”

TELESHOW
Quiénes son los invitados Mirtha

Quiénes son los invitados Mirtha y Juana para este fin de semana

El giro de Lali Espósito: su curiosa reacción a un posteo en X tras anunciar su casamiento

Mónica Gonzaga habló de Julio Iglesias en medio de las acusaciones por abuso sexual: “Me da una tristeza brutal”

La fuerte frase de Luciano Castro en medio del escándalo: “Mi vida está destrozada”

Las emotivas palabras del Chino Leunis por los 16 años de su hija: “Gracias por tu amor infinito”

INFOBAE AMÉRICA

El Foro Penal elevó a

El Foro Penal elevó a 72 la cifra de presos políticos excarcelados por el régimen de Venezuela

“Uniendo deporte y formación ayudamos a que más jóvenes sean líderes”: Fernando Morientes destaca el convenio entre universidad peruana y Fundación Real Madrid

De los Red Hot Chili Peppers a su primer disco solista: “Flea” Balzary debutará con un álbum que mezcla jazz, covers y voces internacionales

El petróleo sigue al alza: el barril de Brent superó los USD 66 ante las inquietudes sobre las protestas en Irán

Crece la tensión en Medio Oriente: la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó a Estados Unidos e Israel con represalias severas