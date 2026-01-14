Tommy Lee Jones trató de activar una tutela para su hija Victoria, dos años antes de su muerte

Jones estaba preocupado por el estilo de vida de su hija (Associated Press)

Dos años antes de la trágica muerte de su hija Victoria, el actor ganador del Oscar Tommy Lee Jones recurrió a la Justicia en un intento por protegerla. Así lo revelan documentos judiciales y reportes periodísticos publicados esta semana por Daily Mail y People, que examinan los detalles de una petición de tutela temporal (conservatorship) presentada en 2023.

La información fue levantada en el marco de las investigaciones por la muerte de Victoria Jones, quien fue hallada sin vida en la madrugada del 1 de enero de 2026 en un hotel de San Francisco. Aunque la causa de su deceso sigue pendiente, una de las hipótesis sobre la mesa es la de la sobredosis. Dicha teoría cobró fuerza al conocer los antecedentes que tenía la joven con el consumo de sustancias.

De acuerdo con registros del Tribunal Superior del Condado de Marin revisados por la prensa estadounidense, Tommy Lee Jones (79) presentó el 7 de agosto de 2023 una solicitud formal para establecer una tutela temporal sobre la persona de su hija, que entonces tenía 31 años.

Un juez aprobó la petición pocos días después y designó a un tutor profesional temporal para hacerse cargo del cuidado personal de Victoria. Posteriormente, la tutela fue extendida por períodos breves, de acuerdo con los movimientos que figuran en el expediente judicial.

En los meses previos a su muerte, Victoria enfrentó varios problemas legales, incluidos arrestos en 2025.(Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

Los documentos públicos no especifican las razones médicas o personales que motivaron la solicitud. Sin embargo, reportes del San Francisco Chronicle aportan contexto sobre la situación de riesgo que motivó a que el veterano actor tome medidas.

La publicación señala que, al momento de la presentación de la tutela, Victoria Jones se encontraba internada de forma involuntaria en un hospital de Greenbrae bajo una retención psiquiátrica de 14 días, luego de que las autoridades consideraran que podía representar un peligro para sí misma o para otros.

El mismo medio señaló que la petición presentada por Tommy Lee Jones indicaba que su hija estaba apelando dicha internación y solicitaba que el conservador designado organizara su traslado inmediato a un centro de rehabilitación por consumo de drogas una vez que fuera dada de alta.

Meses después, el propio Tommy Lee Jones solicitó que la tutela temporal fuera desactivada. Según los registros judiciales, un juez del condado de Marin dio por terminada oficialmente la tutela el 18 de diciembre de 2023. Desde entonces, no se registraron nuevas acciones legales públicas relacionadas con ese proceso.

Victoria ocasionalmente acompañó a su padre en eventos públicos, aunque se mantuvo alejada de la actuación en su adultez.(Grosby)

Luego de un tiempo, Victoria volvió a tener problemas con la policía. Solo en 2025 fue arrestada en dos ocasiones. En abril, enfrentó cargos por conducir bajo los efectos de sustancias controladas, posesión de drogas y resistencia al arresto en Napa Valley. En junio, volvió a ser detenida tras un incidente de violencia doméstica en un exclusivo resort de la zona.

Victoria Jones, nacida en 1991, tuvo breves incursiones en la actuación durante su infancia y adolescencia, incluyendo apariciones en Men in Black II y The Three Burials of Melquiades Estrada, dirigida por su padre. Aunque se alejó de la actuación en su vida adulta, acompañó ocasionalmente a Tommy Lee Jones en eventos públicos.

Ya han transcurrido un par de semanas desde la trágica noticia. Como es natural, la pérdida golpeó muy duro al actor de Hombres de negro. El pasado 6 de enero, un allegado al Daily Mail refirió que el actor “está destrozado y no es el mismo ahora”.