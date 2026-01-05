Entretenimiento

La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Tras la muerte de Victoria Jones a los 34 años, salieron a la luz varios episodios marcados por el consumo de sustancias

Guardar
Victoria Jones consumía drogas previo
Victoria Jones consumía drogas previo a su muerte. (AP)

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, continúa rodeada de interrogantes a medida que salen a la luz nuevos antecedentes sobre los meses previos a su fallecimiento.

La actriz, de 34 años, fue hallada muerta en la madrugada del Día de Año Nuevo en el hotel Fairmont de San Francisco.

Aunque la causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada, reportes policiales revelan un historial reciente de incidentes vinculados al consumo de sustancias y conflictos domésticos.

Según documentos judiciales obtenidos por The San Francisco Standard, Victoria Jones admitió haber estado bajo los efectos de la cocaína durante un arresto ocurrido el pasado 26 de abril de 2025 en el condado de Napa.

Victoria Jones admitió que consumía
Victoria Jones admitió que consumía cocaína. (Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

En esa ocasión, agentes de la oficina del sheriff acudieron a su domicilio para realizar un chequeo de bienestar.

Durante el procedimiento, Victoria reconoció el consumo de sustancias y fue arrestada por presuntamente encontrarse bajo la influencia de drogas, posesión de una sustancia controlada y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con los registros, al momento de ser ingresada se encontró en uno de sus bolsillos una bolsa plástica con una sustancia blanca, que las autoridades creyeron que se trataba de cocaína.

Además, el agente interviniente dejó constancia de que la joven presentaba restos de sangre seca alrededor de la nariz, un detalle que fue consignado posteriormente por el medio citado. Pese a estos cargos, la actriz se declaró no culpable.

Victoria Jones se declaró no
Victoria Jones se declaró no culpable por posesión de drogas. (Associated Press)

El arresto de abril no fue el único episodio que involucró a las autoridades, ya que en febrero de 2025, agentes del condado de Napa acudieron nuevamente a su domicilio tras recibir una llamada por un presunto incidente de violencia doméstica.

Henry Wofford, portavoz de la oficina del sheriff, explicó que la persona que realizó la llamada solicitó la intervención policial debido a que “sentía que la situación estaba escalando durante una discusión”.

Sin embargo, no se presentaron cargos formales y el denunciante solo pidió que el incidente quedara documentado. Wofford confirmó además que la misma persona involucrada en el episodio de febrero también estuvo relacionada con un arresto posterior de Jones por violencia doméstica en junio.

Medios como Daily Mail identificaron al presunto afectado como Navek Cejas, esposo de Victoria Jones, de 44 años. En ese caso, la actriz también se declaró no culpable de los cargos presentados.

Victoria Jones fue detenida por
Victoria Jones fue detenida por violencia domestica meses antes de su muerte. (Europa Press)

A estos antecedentes se suma un reporte de TMZ, que indicó que Victoria enfrentaba cargos adicionales por presuntamente encontrarse bajo la influencia de tolueno en un espacio público en mayo de 2025.

El fallecimiento de Victoria Jones ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del jueves pasado, cuando fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont de San Francisco.

Hija de uno de los actores más respetados de Hollywood, Victoria Jones había acompañado a su padre en numerosos eventos públicos a lo largo de los años, incluidos estrenos cinematográficos y festivales internacionales.

Por el momento, las autoridades no han difundido aún la causa oficial de la muerte y continúan recabando información para esclarecer las circunstancias que rodearon sus últimas horas.

Temas Relacionados

Tommy Lee Joneshijamuerteentretenimientoestrellas de HollywoodVictoria Jones

Últimas Noticias

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

El actor reveló que Live Through This, de Hole, se convirtió en su compañía inseparable desde sus años de gira, una obra que además lo llevó a vivir encuentros inesperados y que sigue marcando a nuevas generaciones

La historia detrás del álbum

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones de Año Nuevo, pero hicimos una: yo iba a sacar por primera vez mi licencia”

Aunque aún no cuenta con una, la confesión sobre la inesperada meta personal pactada junto a Brenda Song expone una faceta poco conocida del protagonista de Home Alone, cuya vida familiar y anécdotas aún despiertan el interés de fanáticos de todas las edades

Macaulay Culkin: “Nunca hago resoluciones

Murió Jayne Trcka, actriz de ‘Scary Movie’ y famosa fisicoculturista

La famosa fue encontrada por las autoridades en su casa de California sin signos vitales

Murió Jayne Trcka, actriz de

El día que Miley Cyrus realizó una doble confesión: de su historia con Maxx Morando a una aversión inesperada

La cantante sorprendió en televisión al revelar aspectos íntimos de su vida privada, desde el significado especial de su compromiso hasta una dificultad poco habitual que desafía su rutina diaria, pero fortalece su relación sentimental

El día que Miley Cyrus

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo

El compositor alemán sorprende al destacar una obra emblemática dentro del repertorio internacional, admirada por figuras legendarias y considerada referente por su sensibilidad y riqueza musical a través de distintas generaciones

Hans Zimmer revela cuál es
DEPORTES
“Está vivo”: el video con

“Está vivo”: el video con el que Alpine presentó el ruido del motor del nuevo monoplaza para la temporada 2026 de la F1

La Liga Profesional confirmó el cronograma de las primeras 12 fechas del Torneo Apertura 2026

El heroico gesto de un joven boxeador en el voraz incendio de un bar en Suiza que le costó la vida

Los movimientos en el mercado de River Plate: de la figura de Racing a la que sondeó a la partida de Jeremías Ledesma

Le amputaron una pierna en un accidente, estuvo en coma y quiere ganar su quinto Rally Dakar: “Soy un luchador”

TELESHOW
Camilota se animó a tirarse

Camilota se animó a tirarse a la piscina y dejó una lección de vida: “El tiempo acá es limitado”

Benjamín Vicuña comenzó el año con su novia Anita Espasandín y sus hijos Magnolia y Amancio: fotos exclusivas

Amor, risas y reflexión: Gianinna Maradona cerró sus vacaciones en Pinamar con un mensaje para atesorar

Gonzalo Aziz desembarca en Infobae en vivo: cómo será la nueva programación

Las sentidas palabras de Andrés Nara a Wanda en medio de un presente turbulento: “Sos excelente hija y madre”

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del álbum

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

Un rancho, 4 hermanas y más de un centenar de muertos: la historia de las Poquianchis y la brutal red de asesinatos que conmocionó a México

Al menos siete periodistas fueron detenidos por funcionarios chavistas en el centro de Caracas

Destruído por la guerra, el museo de Sudán digitaliza su patrimonio

Hans Zimmer revela cuál es la insuperable canción pop que emociona a músicos y fanáticos en todo el mundo