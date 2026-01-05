La hija de Tommy Lee Jones admitió haber consumido cocaína durante su arresto antes de su fallecimiento

Victoria Jones consumía drogas previo a su muerte. (AP)

La muerte de Victoria Jones, hija del reconocido actor estadounidense Tommy Lee Jones, continúa rodeada de interrogantes a medida que salen a la luz nuevos antecedentes sobre los meses previos a su fallecimiento.

La actriz, de 34 años, fue hallada muerta en la madrugada del Día de Año Nuevo en el hotel Fairmont de San Francisco.

Aunque la causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada, reportes policiales revelan un historial reciente de incidentes vinculados al consumo de sustancias y conflictos domésticos.

Según documentos judiciales obtenidos por The San Francisco Standard, Victoria Jones admitió haber estado bajo los efectos de la cocaína durante un arresto ocurrido el pasado 26 de abril de 2025 en el condado de Napa.

Victoria Jones admitió que consumía cocaína. (Napa County Department of Corrections, vía The Sun)

En esa ocasión, agentes de la oficina del sheriff acudieron a su domicilio para realizar un chequeo de bienestar.

Durante el procedimiento, Victoria reconoció el consumo de sustancias y fue arrestada por presuntamente encontrarse bajo la influencia de drogas, posesión de una sustancia controlada y resistencia a la autoridad.

De acuerdo con los registros, al momento de ser ingresada se encontró en uno de sus bolsillos una bolsa plástica con una sustancia blanca, que las autoridades creyeron que se trataba de cocaína.

Además, el agente interviniente dejó constancia de que la joven presentaba restos de sangre seca alrededor de la nariz, un detalle que fue consignado posteriormente por el medio citado. Pese a estos cargos, la actriz se declaró no culpable.

Victoria Jones se declaró no culpable por posesión de drogas. (Associated Press)

El arresto de abril no fue el único episodio que involucró a las autoridades, ya que en febrero de 2025, agentes del condado de Napa acudieron nuevamente a su domicilio tras recibir una llamada por un presunto incidente de violencia doméstica.

Henry Wofford, portavoz de la oficina del sheriff, explicó que la persona que realizó la llamada solicitó la intervención policial debido a que “sentía que la situación estaba escalando durante una discusión”.

Sin embargo, no se presentaron cargos formales y el denunciante solo pidió que el incidente quedara documentado. Wofford confirmó además que la misma persona involucrada en el episodio de febrero también estuvo relacionada con un arresto posterior de Jones por violencia doméstica en junio.

Medios como Daily Mail identificaron al presunto afectado como Navek Cejas, esposo de Victoria Jones, de 44 años. En ese caso, la actriz también se declaró no culpable de los cargos presentados.

Victoria Jones fue detenida por violencia domestica meses antes de su muerte. (Europa Press)

A estos antecedentes se suma un reporte de TMZ, que indicó que Victoria enfrentaba cargos adicionales por presuntamente encontrarse bajo la influencia de tolueno en un espacio público en mayo de 2025.

El fallecimiento de Victoria Jones ocurrió alrededor de las 3 de la madrugada del jueves pasado, cuando fue encontrada sin vida en el hotel Fairmont de San Francisco.

Hija de uno de los actores más respetados de Hollywood, Victoria Jones había acompañado a su padre en numerosos eventos públicos a lo largo de los años, incluidos estrenos cinematográficos y festivales internacionales.

Por el momento, las autoridades no han difundido aún la causa oficial de la muerte y continúan recabando información para esclarecer las circunstancias que rodearon sus últimas horas.