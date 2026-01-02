España Cultura

La hija del actor Tommy Lee Jones, de 34 años, es encontrada muerta en un hotel el día de Año Nuevo

Una nueva tragedia sacude a Hollywood después de conocerse el fallecimiento de Victoria Jones

Victoria Jones con su padre
Victoria Jones con su padre Tommy Lee Jones

Victoria Jones, hija del actor estadounidense Tommy Lee Jones, ha fallecido a los 34 años tras ser encontrada muerta en la habitación de un hotel de San Francisco durante la madrugada de Año Nuevo. Según han avanzado diversos medios estadounidenses, la joven ha sido hallada sin vida en el hotel Fairmont en torno a las tres de la madrugada, según han confirmado posteriormente las autoridades locales. De momento, la causa de la muerte no se ha esclarecido y las primeras investigaciones descartan la existencia de indicios criminales.

La emergencia se ha conocido después de que el Departamento de Bomberos de San Francisco recibiese un aviso médico a las 2.52 de la madrugada del 1 de enero. Los servicios de emergencia han acudido al hotel y, tras atender y examinar a la víctima, la han declarado fallecida en el lugar. La policía local ha confirmado su desplazamiento poco después para trabajar junto a los equipos sanitarios y poner la escena a disposición del Departamento de Policía y de la Oficina del Médico Forense, que ha abierto la correspondiente investigación, según fuentes policiales citadas.

Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el intérprete texano tuvo con Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996 y madre también de Austin, el hijo mayor del actor. Nacida en 1989, Victoria desarrolló una breve carrera vinculada a la interpretación en su infancia y juventud, principalmente en proyectos ligados a su familia.

Un perfil discreto como actriz

En 2002 participó en Men in Black II, una de las películas más populares de Tommy Lee Jones. Un año más tarde, intervino en la serie One Tree Hill. Además, en 2005 formó parte del reparto de Los tres entierros de Melquiades Estrada, cinta dirigida y protagonizada por su propio padre, cuyo trabajo fue reconocido con el premio al mejor actor en el Festival de Cannes. Durante la promoción de esa película, el actor estadounidense comentó en una entrevista con The New Yorker: “Tenía que levantarse a las 5 de la mañana para su parte. Una mañana, no quería levantarse de la cama y le dije: ‘Cariño, esto es trabajo’. Pero no se movía. Así que la despedí. Entonces, sin decirme nada, el personal de producción fue, la despertó y la llevó rápidamente al set de rodaje justo a tiempo”.

Victoria Jones apareció en varias
Victoria Jones apareció en varias películas de su padre (Photo by Columbia Pictures/Getty Images)

A pesar de no proseguir la profesión de su padre en el mundo del cine, Victoria ha seguido acompañando al actor en diferentes apariciones públicas a lo largo de los años. Entre otras ocasiones, en 2014 estuvo junto a él en el Festival de Cannes y, en 2017, viajó a Japón para asistir con su padre al Festival Internacional de Cine de Tokyo, donde Tommy Lee Jones presidió el jurado.

Ausencia de información oficial

Fuentes de los servicios de emergencia han explicado que la identidad oficial de la fallecida no ha sido difundida por las autoridades, aunque distintos medios y las fuerzas de seguridad han confirmado, a través de información policial, que se trata de la hija del célebre actor.

Fargo: Secuestro voluntario, protagonizada por el actor William Macy

Actualmente, la investigación del caso continúa abierta, mientras que desde el entorno familiar no se han hecho públicas declaraciones. Mientras, las pesquisas sobre el fallecimiento de Victoria Jones prosiguen y, por el momento, no se conocen nuevos detalles oficiales.

