La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

En 1977, The Police había llegado desde Londres a París para tocar en un club local. Allí, Sting observó con asombro una realidad desconocida y, durante esa misma madrugada, comenzó a esbozar una melodía y una letra que transformaría la trayectoria de la banda. El resultado llegó meses después: “Roxanne”, una canción que condensó la experiencia parisina en una historia de amor improbable y marcó un hito para el trío británico.

La grabación se realizó en Surrey Studios con la reciente incorporación de Summers en guitarra y Nigel Gray en la producción. El resultado fue un híbrido de reggae y tango, poco común en la escena musical de entonces.

La canción narra la historia de un hombre que se enamora de una prostituta y le pide dejar su vida en la calle. El nombre “Roxanne” proviene de un personaje de la obra Cyrano de Bergerac, cuyo póster colgaba en el hotel donde se alojaban.

La noche en París inspiró a Sting para crear “Roxanne”, el primer gran éxito internacional de The Police (Europa Press)

Al principio, el sencillo no tuvo buena recepción en Estados Unidos ni en Reino Unido. La BBC se negó a difundirlo por el tema que abordaba, lo que dificultó su promoción.

Según declaraciones de los músicos y varios medios especializados, el grupo optó por crear carteles con la frase “banned by the BBC”, intentando así captar la atención del público y de los medios. La estrategia no generó un impacto inmediato y la banda debió esforzarse aún más para difundir la canción.

La experiencia parisina de 1977 marcó un antes y un después en la trayectoria musical de The Police (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Un éxito que creció de a poco

De acuerdo con Far Out Magazine, la clave para la difusión de “Roxanne” estuvo en el empuje de varias radios estadounidenses. Una estación de Texas comenzó a pasar la canción sin descanso. Ese impulso permitió que otras emisoras, como WBCN de Boston, sumaran el tema a sus programaciones, mientras DJs como Oedipus apostaban por el sencillo y ponían en primer plano la propuesta del grupo.

A partir de ese momento, The Police captó la atención de A&M Records y consiguió su primer contrato relevante para el mercado estadounidense.

“Roxanne” fusionó reggae, tango y bossa nova, diferenciando a The Police en la escena musical de los años setenta (Foto: YouTube/The Police)

Según Andy Summers, la elección del nombre y el enfoque musical diferenciaron al grupo del resto de las bandas de la época. La guitarra de Summers y la batería de Copeland contribuyeron a un sonido original, alejado del punk y del rock convencional. Sting compuso la melodía en una guitarra de cuerdas de nailon, dándole un aire de bossa nova poco habitual para la escena británica de finales de los años 70.

La anécdota del “piano accidentado” forma parte esencial de la historia de la grabación. Durante una de las tomas, Sting se sentó accidentalmente sobre un piano abierto, provocando una serie de notas disonantes y una risa nerviosa que quedó registrada en la versión definitiva. Ese error convirtió la introducción de “Roxanne” en un momento único e inconfundible dentro del repertorio de The Police.

El nombre “Roxanne” proviene de la obra Cyrano de Bergerac, cuyo póster inspiró a Sting en un hotel de París (YouTube/The Police)

A pesar de un comienzo difícil, el tema fue reeditado en 1979. La canción alcanzó el puesto número 12 en el ranking de sencillos del Reino Unido y se consolidó como el primer gran éxito internacional del grupo. De acuerdo con American Songwriter, este reconocimiento marcó el comienzo de una nueva etapa para The Police y los transformó en referentes de la música popular.

“Roxanne” se diferenció por su mezcla de géneros y su narrativa atípica para el rock de esa época. La historia de un amor imposible entre un hombre y una trabajadora sexual le otorgó una mirada distinta sobre los personajes urbanos, lejos de juicios o de relatos moralizantes. Según declaraciones de Sting, el autor defendió públicamente la canción, insistiendo en que se basaba en una experiencia auténtica y no pretendía provocar polémica ni escándalo.

La BBC prohibió la difusión de “Roxanne” por su temática, dificultando la promoción inicial del sencillo en Reino Unido REUTERS/Mario Anzuoni

El legado de “Roxanne” sigue vigente en la memoria colectiva y en la historia del rock. La canción confirmó la capacidad de The Police para innovar y para describir realidades complejas en clave musical. Con “Roxanne”, la banda logró trascender las barreras de género y tema, explorando emociones humanas desde un enfoque tanto sutil como directo.

Actualmente, “Roxanne” es considerada una de las canciones más emblemáticas de The Police. El riff de guitarra que la caracteriza y la historia detrás de su creación la convierten en una pieza destacada, símbolo de creatividad y riesgo artístico. Su influencia se refleja en generaciones de músicos y oyentes que reconocen en ella un ejemplo de atrevimiento y profundidad en la música popular.