Entretenimiento

La noche en París que cambió a Sting para siempre y dio origen a “Roxanne”, el primer gran salto de The Police

Una experiencia inesperada en la ciudad francesa llevó al músico a concebir una de las canciones más emblemáticas del trío británico, un tema que marcaría el inicio de su proyección internacional

Guardar

En 1977, The Police había llegado desde Londres a París para tocar en un club local. Allí, Sting observó con asombro una realidad desconocida y, durante esa misma madrugada, comenzó a esbozar una melodía y una letra que transformaría la trayectoria de la banda. El resultado llegó meses después: “Roxanne”, una canción que condensó la experiencia parisina en una historia de amor improbable y marcó un hito para el trío británico.

La grabación se realizó en Surrey Studios con la reciente incorporación de Summers en guitarra y Nigel Gray en la producción. El resultado fue un híbrido de reggae y tango, poco común en la escena musical de entonces.

La canción narra la historia de un hombre que se enamora de una prostituta y le pide dejar su vida en la calle. El nombre “Roxanne” proviene de un personaje de la obra Cyrano de Bergerac, cuyo póster colgaba en el hotel donde se alojaban.

La noche en París inspiró
La noche en París inspiró a Sting para crear “Roxanne”, el primer gran éxito internacional de The Police (Europa Press)

Al principio, el sencillo no tuvo buena recepción en Estados Unidos ni en Reino Unido. La BBC se negó a difundirlo por el tema que abordaba, lo que dificultó su promoción.

Según declaraciones de los músicos y varios medios especializados, el grupo optó por crear carteles con la frase “banned by the BBC”, intentando así captar la atención del público y de los medios. La estrategia no generó un impacto inmediato y la banda debió esforzarse aún más para difundir la canción.

La experiencia parisina de 1977
La experiencia parisina de 1977 marcó un antes y un después en la trayectoria musical de The Police (Ritzau Scanpix/Mads Claus Rasmussen via REUTERS)

Un éxito que creció de a poco

De acuerdo con Far Out Magazine, la clave para la difusión de “Roxanne” estuvo en el empuje de varias radios estadounidenses. Una estación de Texas comenzó a pasar la canción sin descanso. Ese impulso permitió que otras emisoras, como WBCN de Boston, sumaran el tema a sus programaciones, mientras DJs como Oedipus apostaban por el sencillo y ponían en primer plano la propuesta del grupo.

A partir de ese momento, The Police captó la atención de A&M Records y consiguió su primer contrato relevante para el mercado estadounidense.

“Roxanne” fusionó reggae, tango y
“Roxanne” fusionó reggae, tango y bossa nova, diferenciando a The Police en la escena musical de los años setenta (Foto: YouTube/The Police)

Según Andy Summers, la elección del nombre y el enfoque musical diferenciaron al grupo del resto de las bandas de la época. La guitarra de Summers y la batería de Copeland contribuyeron a un sonido original, alejado del punk y del rock convencional. Sting compuso la melodía en una guitarra de cuerdas de nailon, dándole un aire de bossa nova poco habitual para la escena británica de finales de los años 70.

La anécdota del “piano accidentado” forma parte esencial de la historia de la grabación. Durante una de las tomas, Sting se sentó accidentalmente sobre un piano abierto, provocando una serie de notas disonantes y una risa nerviosa que quedó registrada en la versión definitiva. Ese error convirtió la introducción de “Roxanne” en un momento único e inconfundible dentro del repertorio de The Police.

El nombre “Roxanne” proviene de
El nombre “Roxanne” proviene de la obra Cyrano de Bergerac, cuyo póster inspiró a Sting en un hotel de París (YouTube/The Police)

A pesar de un comienzo difícil, el tema fue reeditado en 1979. La canción alcanzó el puesto número 12 en el ranking de sencillos del Reino Unido y se consolidó como el primer gran éxito internacional del grupo. De acuerdo con American Songwriter, este reconocimiento marcó el comienzo de una nueva etapa para The Police y los transformó en referentes de la música popular.

“Roxanne” se diferenció por su mezcla de géneros y su narrativa atípica para el rock de esa época. La historia de un amor imposible entre un hombre y una trabajadora sexual le otorgó una mirada distinta sobre los personajes urbanos, lejos de juicios o de relatos moralizantes. Según declaraciones de Sting, el autor defendió públicamente la canción, insistiendo en que se basaba en una experiencia auténtica y no pretendía provocar polémica ni escándalo.

La BBC prohibió la difusión
La BBC prohibió la difusión de “Roxanne” por su temática, dificultando la promoción inicial del sencillo en Reino Unido REUTERS/Mario Anzuoni

El legado de “Roxanne” sigue vigente en la memoria colectiva y en la historia del rock. La canción confirmó la capacidad de The Police para innovar y para describir realidades complejas en clave musical. Con “Roxanne”, la banda logró trascender las barreras de género y tema, explorando emociones humanas desde un enfoque tanto sutil como directo.

Actualmente, “Roxanne” es considerada una de las canciones más emblemáticas de The Police. El riff de guitarra que la caracteriza y la historia detrás de su creación la convierten en una pieza destacada, símbolo de creatividad y riesgo artístico. Su influencia se refleja en generaciones de músicos y oyentes que reconocen en ella un ejemplo de atrevimiento y profundidad en la música popular.

Temas Relacionados

RoxanneThe PoliceStingParísLondresNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo Matt Damon logró perder 15 kilos para La Odisea: “No había pesado tan poco desde el instituto”

El actor contó los detalles de su sorprendente transformación física a los 55 años, siguiendo las exigencias de Christopher Nolan y convirtiéndose en un verdadero héroe griego frente a las cámaras

Cómo Matt Damon logró perder

El legado de Stranger Things: la conexión entre Millie Bobby Brown y David Harbour trasciende la serie

En la premiere y en cada escena, la amistad y admiración mutua de los protagonistas se hizo presente, ofreciendo a los fans un emotivo cierre que va más allá de la ficción y la televisión

El legado de Stranger Things:

Jane Seymour y el costo oculto de su papel en 007: “Ser una chica Bond arruinó mi carrera en Gran Bretaña”

En diálogo con The Telegraph, la actriz repasó cómo el éxito temprano derivó en encasillamientos, puertas que se cerraron en la industria británica y un contraste marcado con su experiencia en Estados Unidos

Jane Seymour y el costo

La estrella de ‘Mi pobre Angelito’, Daniel Stern, enfrenta un proceso penal por intentar contratar a una prostituta

La fiscalía del condado de Ventura presentó cargos tras un incidente ocurrido en un hotel de Camarillo.

La estrella de ‘Mi pobre

Chris Pratt confesó que tiene un gran respeto por su suegro Arnold Schwarzenegger: “Es el mejor”

El actor confesó que en su familia siempre manda su suegro

Chris Pratt confesó que tiene
DEPORTES
Fue campeón de boxeo, se

Fue campeón de boxeo, se hizo pastelero y ahora sus tortas se venden por miles de dólares: “Mis creaciones no pueden replicarse”

Las revelaciones del padre de los Benavides: el pedido a Kevin para que deje las motos y el secreto de Luciano para ganar el Rally Dakar

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

TELESHOW
Pablito Castillo, de las redes

Pablito Castillo, de las redes al debut teatral en Villa Carlos Paz: “Siento que llegué a lo que soñaba”

Así fue la Cena de Famosos 2026 en Punta del Este: Pampita, Alfano y Jelinek encendieron la noche

Una eliminación inesperada sorprendió en MasterChef Celebrity: quién se despidió del programa

Marta Fort se cansó y explotó contra su primo John: “No puede exponer a la familia de esa manera”

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

INFOBAE AMÉRICA

De obrero adolescente a magnate

De obrero adolescente a magnate del acero: la historia del hombre que superó a Rockefeller y vendió su compañía por USD 480 millones

La mandíbula en espiral de Helicoprion: cómo la tecnología descifró un enigma de 250 millones de años

EN VIVO | Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad de la ONU a actuar ante los asesinatos en Irán

Lee Jae Myung y Sanae Takaichi se reunieron para mejorar la cooperación entre Corea del Sur y Japón en medio de la tensión con China

Rusia lanzó un ataque masivo con drones contra Kharkiv: al menos cuatro muertos y varios heridos