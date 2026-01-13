Chris Pratt confesó que tiene un gran respeto por su suegro Arnold Schwarzenegger: “Es el mejor”

Chris Pratt habló de cómo es ser yerno de Arnold Schwarzenegger. (Reuters)

Chris Pratt visitó recientemente El Hormiguero, el popular programa español de entretenimiento, y no dejó pasar la oportunidad de compartir anécdotas sobre su vida familiar, en especial su relación con Arnold Schwarzenegger, su suegro.

El actor, que está casado con Katherine Schwarzenegger desde 2019, reveló cómo es ser parte de la familia del protagonista de Terminator.

“Puede que seas Star-Lord, pero tu suegro es Terminator. Cuando están juntos, ¿Quién manda?“, preguntó el presentador, a lo que el artista contestó: ”Sin duda, Arnold. Siempre. Arnold es el mejor, con todo respeto“.

Por si fuera poco, la estrella de Guardianes de la galaxia mencionó que en ocasiones el físico de Arnold Schwarzenegger también le parece imponente.

Chris Pratt aseguró que el físico de Arnold Schwarzenegger es imponente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es curioso, porque a veces me siento muy poderoso. Vuelvo del gimnasio y miro a mi esposa. Y ella dice: ‘¿Has olvidado quién es mi padre’”, comentó entre risas.

En otra parte de la conversación, Chris Pratt habló sobre las peculiares costumbres de Arnold, en particular su afición a los puros.

“Le encantan los puros. Siempre está fumando y me dice: ‘Tómalo, Chris, fuma’. Cada vez que nace un bebé, me trae un puro cubano, lo corta, lo enciende, justo en mi sala de estar y yo tengo asma”, explicó

Sin embargo, Pratt confesó que no es muy adepto a fumar, ya que padece asma, aunque no se niega a fumar con su suegro: “Yo digo: ‘Dame uno’. Lo fumo, y después tenemos un buen momento. Luego se va a casa y entonces tomo mi inhalador”, comentó.

Chris Pratt admitió que fuma con Arnold Schwarzenegger pese a que tiene asma. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La anécdota refleja no solo la relación cercana y cómplice con su suegro, sino también la manera en que Pratt enfrenta con humor los desafíos de formar parte de una familia famosa.

Chris Pratt cuenta qué regalo recibió de Arnold Schwarzenegger en Navidad

Chris Pratt reveló durante su participación en The Graham Norton Show que Arnold Schwarzenegger encargó una pintura personalizada de aproximadamente seis por ocho pies en la que aparece caracterizado como Santa Claus junto a los tres hijos que Pratt tiene con su esposa, Katherine Schwarzenegger.

“Su lenguaje de amor es dar regalos, sin duda. Se entrega por completo a sus regalos. Era un retrato de dos metros y medio de mis tres hijos y él como Papá Noel”, comentó.

Y añadió: “Es muy realista, muy grande, y aparece él como Papá Noel, y luego los tres niños asomándose al árbol de Navidad viéndolo comer una galleta. No estoy seguro de qué se supone que hagamos con eso el resto del año“.

Chris Pratt aseguró que su suegro le regaló un retrato en el que aparece con los ijos que tuvo con Katherine Schwarzenegger. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además del cuadro, Chris comentó que Arnold también le regaló un par de botas de piel de cocodrilo que había usado en una película. Según explicó el actor, ambos calzan el mismo número, lo que facilitó el regalo.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger tiene tres hijos en común: Lyla Marie, de cinco años; Eloise Christina, de tres años; y Ford, nacido en noviembre de 2024. Pratt es además padre de Jack, de 13 años, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Anna Faris.