Entretenimiento

Chris Pratt confesó que tiene un gran respeto por su suegro Arnold Schwarzenegger: “Es el mejor”

El actor confesó que en su familia siempre manda su suegro

Guardar
Chris Pratt habló de cómo
Chris Pratt habló de cómo es ser yerno de Arnold Schwarzenegger. (Reuters)

Chris Pratt visitó recientemente El Hormiguero, el popular programa español de entretenimiento, y no dejó pasar la oportunidad de compartir anécdotas sobre su vida familiar, en especial su relación con Arnold Schwarzenegger, su suegro.

El actor, que está casado con Katherine Schwarzenegger desde 2019, reveló cómo es ser parte de la familia del protagonista de Terminator.

Puede que seas Star-Lord, pero tu suegro es Terminator. Cuando están juntos, ¿Quién manda?“, preguntó el presentador, a lo que el artista contestó: ”Sin duda, Arnold. Siempre. Arnold es el mejor, con todo respeto“.

Por si fuera poco, la estrella de Guardianes de la galaxia mencionó que en ocasiones el físico de Arnold Schwarzenegger también le parece imponente.

Chris Pratt aseguró que el
Chris Pratt aseguró que el físico de Arnold Schwarzenegger es imponente. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Es curioso, porque a veces me siento muy poderoso. Vuelvo del gimnasio y miro a mi esposa. Y ella dice: ‘¿Has olvidado quién es mi padre’”, comentó entre risas.

En otra parte de la conversación, Chris Pratt habló sobre las peculiares costumbres de Arnold, en particular su afición a los puros.

“Le encantan los puros. Siempre está fumando y me dice: ‘Tómalo, Chris, fuma’. Cada vez que nace un bebé, me trae un puro cubano, lo corta, lo enciende, justo en mi sala de estar y yo tengo asma”, explicó

Sin embargo, Pratt confesó que no es muy adepto a fumar, ya que padece asma, aunque no se niega a fumar con su suegro: “Yo digo: ‘Dame uno’. Lo fumo, y después tenemos un buen momento. Luego se va a casa y entonces tomo mi inhalador”, comentó.

Chris Pratt admitió que fuma
Chris Pratt admitió que fuma con Arnold Schwarzenegger pese a que tiene asma. (REUTERS/Mario Anzuoni)

La anécdota refleja no solo la relación cercana y cómplice con su suegro, sino también la manera en que Pratt enfrenta con humor los desafíos de formar parte de una familia famosa.

Chris Pratt cuenta qué regalo recibió de Arnold Schwarzenegger en Navidad

Chris Pratt reveló durante su participación en The Graham Norton Show que Arnold Schwarzenegger encargó una pintura personalizada de aproximadamente seis por ocho pies en la que aparece caracterizado como Santa Claus junto a los tres hijos que Pratt tiene con su esposa, Katherine Schwarzenegger.

Su lenguaje de amor es dar regalos, sin duda. Se entrega por completo a sus regalos. Era un retrato de dos metros y medio de mis tres hijos y él como Papá Noel”, comentó.

Y añadió: “Es muy realista, muy grande, y aparece él como Papá Noel, y luego los tres niños asomándose al árbol de Navidad viéndolo comer una galleta. No estoy seguro de qué se supone que hagamos con eso el resto del año“.

Chris Pratt aseguró que su
Chris Pratt aseguró que su suegro le regaló un retrato en el que aparece con los ijos que tuvo con Katherine Schwarzenegger. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Además del cuadro, Chris comentó que Arnold también le regaló un par de botas de piel de cocodrilo que había usado en una película. Según explicó el actor, ambos calzan el mismo número, lo que facilitó el regalo.

Chris Pratt y Katherine Schwarzenegger tiene tres hijos en común: Lyla Marie, de cinco años; Eloise Christina, de tres años; y Ford, nacido en noviembre de 2024. Pratt es además padre de Jack, de 13 años, fruto de su matrimonio anterior con la actriz Anna Faris.

Temas Relacionados

Chris PrattArnold Schwarzeneggerestrellas de Hollywoodentretenimiento

Últimas Noticias

La hija de Charlie Sheen y Denise Richards confesó que tiene miedo de los hombres: “No confío en ninguno de ellos”

Sami Sheen denunció que vivió agresiones sexuales que la dejaron “literalmente traumatizada” y no planea involucrarse con hombres por el momento

La hija de Charlie Sheen

Así se preparó Julia Roberts para los Globos de Oro 2026

Con mascarilla, labios cubiertos y gafas, la actriz mostró cómo vivió las horas previas antes de pisar la alfombra roja

Así se preparó Julia Roberts

El hijo de David y Victoria Beckham les envió una carta legal antes de bloquearlos de redes sociales

La disputa familiar se intensifica después de que Victoria reaccionara a un video de Brooklyn en redes sociales

El hijo de David y

Warner Bros se pronuncia contra la demanda de Paramount por el acuerdo con Netflix

La disputa gira en torno a la valoración del acuerdo con Netflix y el futuro de Discovery Global

Warner Bros se pronuncia contra

La ex esposa de Freddie Mercury no logra vender la mansión valorada en más de 40 millones que le dejó el cantante

Mary Austin ha intentado vender por dos años la propiedad en la que vivió después de la muerte del músico en 1991

La ex esposa de Freddie
DEPORTES
Un ex piloto de Fórmula

Un ex piloto de Fórmula 1 fue arrestado por agresión tras una carrera de karting en la que participó su hijo

La leyenda que podría dirigir al Manchester United tras la salida de Ruben Amorim

“La situación es caótica”: se agudiza la crisis en Ferrari por el desarrollo del nuevo monoplaza de la F1 para 2026

El escándalo judicial en el que quedó envuelto un importante club de Brasil por un futbolista de Boca Juniors

Con dos asistencias de Alexis Mac Allister y pese a un insólito blooper, Liverpool goleó y avanzó en la FA Cup

TELESHOW
La tierna foto de Fito

La tierna foto de Fito Páez junto a sus dos hijos: cómo están hoy y a qué se dedican

Después de confirmar su separación, Wanda Nara fue vista con Martín Migueles en el Chateau Libertador

Sabrina Rojas apuntó contra Luciano Castro y le dejó un consejo en medio del escándalo: “Quedate soltero o dejá de lastimar minas”

La China Suárez mostró su noche junto a Rufina: patinaje sobre hielo y paseo por un shopping en Estambul

Dante Spinetta en Mar del Plata: del recuerdo de su papá a la crianza de sus hijos y su amor por Aldosivi

INFOBAE AMÉRICA

Trump y Petro, ¿qué puede

Trump y Petro, ¿qué puede pasar?

China y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo preliminar sobre vehículos eléctricos

La ofensiva rusa en 2025 fue la más letal para la población civil desde el comienzo de la guerra en Ucrania

La primera ministra japonesa recibe al presidente surcoreano en Nara en un intento de estabilizar la relación bilateral

Militares disidentes exigieron a las fuerzas armadas de Cuba no reprimir a quienes protesten por la crisis económica y social