En busca de inversiones, el Gobierno participará de un evento junto al presidente de un banco de EEUU

John Jovanovic, presidente del ExIm Bank, vendrá a Buenos Aires por el evento (REUTERS/Nathan Howard)

Con el objetivo de continuar atrayendo inversiones, el Gobierno participará de un evento organizado por el Atlantic Council al que asistirá también John Jovanovic, presidente del ExIm Bank, una de las más grandes e importantes entidades financieras públicas de los Estados Unidos.

El funcionario norteamericano llegará a Buenos Aires para ser uno de los oradores principales del encuentro que se realizará el próximo 7 de abril, desde las 14:00, en el Palacio Libertad (ex CCK).

En una muestra más de la buena sintonía con la administración de Donald Trump, los organizadores invitaron incluso al presidente Javier Milei, quien todavía no confirmó su presencia, ya que su equipo está ultimando los detalles de su agenda para esa fecha.

Quien sí avisó que irá es el canciller, Pablo Quirno, quien recientemente se cruzó con Jovanovic en el marco de la Argentina Week que se llevó adelante a mediados de este mes en la ciudad de Nueva York.

Pablo Quirno y su equipo, en Washington

El ExIm Bank (acrónimo en inglés para Banco de Exportaciones e Importaciones) es la institución oficial de crédito para el comercio internacional del gobierno de los Estados Unidos.

Su misión es facilitar la exportación de bienes y servicios norteamericanos, apoyando especialmente a empresas que no pueden acceder a financiamiento privado para sus operaciones.

Sus principales funciones incluyen la provisión de seguros, garantías de préstamos y financiamiento directo para ayudar a exportadores e importadores de productos de ese país.

Asimismo, la entidad busca fomentar el empleo y la competitividad de las empresas estadounidenses en el mercado global, además de apoyar a pequeñas y medianas empresas, por lo que se vuelve un actor clave para las inversiones.

Su funcionamiento está respaldado por el gobierno federal y regulado bajo una carta estatutaria renovable por el Congreso, siendo una agencia independiente, aunque con fuertes vínculos con la Casa Blanca, que nombra a los miembros principales de la junta directiva con acuerdo del Senado.

Presentación del ExIm Bank en la Argentina Week

La conferencia en cuestión llevará el título de “Punto de inflexión de Argentina: aceleración del despegue económico” y contará con la participación de algunos oradores presenciales y otros que expondrán de forma remota.

El encuentro es organizado por el Centro Adrienne Arsht para América Latina, una de las áreas del Atlantic Council que se enfoca en temas políticos, económicos y estratégicos que definen el rumbo de la región.

Al respecto de este evento, se detalló que reunirá a altos funcionarios argentinos, responsables de políticas de los Estados Unidos, inversores internacionales, líderes empresariales y expertos globales, para evaluar el trayecto de las reformas del gobierno de Milei y definir la próxima etapa del despegue económico durante su gestión.

“A medida que Argentina incrementa su presencia en los mercados internacionales y avanza en un año decisivo de reformas legislativas y económicas, la conferencia servirá como plataforma de diálogo sobre estabilización macroeconómica, atracción de inversiones, crecimiento de exportaciones, modernización regulatoria y sectores estratégicos para la competitividad a largo plazo”, indicaron.

El evento se desarrollará en el Palacio Libertad (ex CCK) (Jaime Olivos)

El Atlantic Council anticipó que “también se analizarán oportunidades para profundizar la cooperación entre Estados Unidos y Argentina en innovación, minería, energía y comercio”.

El evento y la llegada del funcionario norteamericano a Buenos Aires se da luego de que las autoridades nacionales firmaran con sus pares de Washington un acuerdo de libre comercio que alcanza a varios productos.

Si bien tiene que ser aprobado ahora por ambas Cámaras en el Congreso local y el Gobierno tiene que cumplir con algunas medidas formales, Milei quiere que el tratado comience a regir lo antes posible.

Por su parte, el Presidente viene de participar hace algunas semanas del Argentina Week, durante la cual dio un discurso en el que insistió con la idea de la apertura comercial y reiteró que los que “defienden la industria nacional son unos chorros”.

“Cuando hablan de apertura indiscriminada son una manga de... bueno, pongan ustedes el título. Están reclamando por cazar en el zoológico”, sostuvo el mandatario nacional en aquella oportunidad.

Durante su exposición, el líder libertario volvió a apuntar contra los empresarios Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla, a los que acusó de beneficiarse durante años de un sistema de protección estatal.

En esa cumbre estuvo también el presidente del ExIm Bank, quien conversó durante un largo rato con su par del Banco Central, Santiago Bausili, y destacó la importancia para ambas partes de construir una relación “duradera y exitosa” con Estados Unidos.

“Qué punto de inflexión tan increíble para el Hemisferio Occidental. Si solo retrocediéramos el reloj dieciocho a veinticuatro meses, pensar que estaríamos en esta situación hoy, con las oportunidades que tenemos, es simplemente extraordinario”, enfatizó Jovanovic.