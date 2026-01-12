Entretenimiento

Amanda Seyfried y su reacción viral tras perder dos Globos de Oro en la misma noche

La actriz optó por mostrar sus verdaderos sentimientos en vivo, captando la atención del público

Sus gestos, tanto ante la derrota frente a Rose Byrne como ante Michelle Williams, se viralizaron y despertaron análisis sobre su espontaneidad y lenguaje corporal Crédito: X/@JoeyMoser83

La noche de los Globos de Oro 2026 dejó más que premiaciones y discursos: Amanda Seyfried ocupó el centro de la conversación global tras enfrentar dos derrotas consecutivas en categorías clave.

Las cámaras de la gala captaron cada uno de sus gestos, que rápidamente saltaron a las redes y abrieron una discusión sobre la sinceridad y la evolución de las reacciones públicas en eventos de alto perfil.

La actriz, de cuarenta años, atravesó una jornada difícil al perder primero el premio a Mejor Actriz en una Película para Televisión, donde compitió por su trabajo en The Testament of Ann Lee.

La estatuilla fue entregada a Rose Byrne, quien llegaba avalada por un Oso de Plata en Berlín y nominaciones de la crítica internacional gracias a su papel en If I Had Legs I’d Kick You.

Seyfried fue vista en pantalla frunciendo el ceño y mirando hacia abajo antes del anuncio final.

Amanda Seyfried acapara la atención
Amanda Seyfried acapara la atención en los Globos de Oro 2026 tras dos derrotas seguidas en categorías principales (REUTERS/X)

Apenas se escuchó el nombre de Byrne, forzó una sonrisa y se levantó para aplaudir, aunque la incomodidad resultó evidente.

Este episodio fue analizado por la experta en lenguaje corporal Judi James, quien explicó a Daily Mail que el comportamiento de Amanda Seyfried muestra una tendencia creciente: “En los últimos años, se ha vuelto común que las celebridades revelen emociones más reales al perder, a veces como broma”.

Según James, la mueca de Seyfried fue más una expresión lúdica que un gesto de resentimiento. “No buscó la típica sonrisa de perdedora, sino que optó por mostrar una reacción más sincera, aunque con un toque de humor”, indicó al citado medio.

La velada incluyó otro momento viral cuando Michelle Williams fue anunciada como ganadora en la categoría de Mejor Actriz en una Miniserie o Película para Televisión por su papel en Dying for Sex.

Seyfried, también nominada por su actuación en Long Bright River, comenzó a aplaudir incluso antes de que se conociera el resultado.

Expertos en lenguaje corporal analizan
Expertos en lenguaje corporal analizan el comportamiento de Seyfried como muestra de un cambio en la actitud de las celebridades (HBO Max/CBS)

Al notar que Williams no estaba presente en la sala, murmuró: “¡Ni siquiera está aquí!”. La espontaneidad de este gesto desató una ola de comentarios en redes, donde los usuarios celebraron su actitud relajada y despreocupada.

Un video del momento superó los 2,5 millones de reproducciones y mensajes como “reina del no me importa” y “aplaude por participar” se multiplicaron en plataformas como X y TikTok, de acuerdo con Yahoo News!.

No todos compartieron la misma simpatía. Algunos la acusaron de ser poco profesional o de mostrar resentimiento, mientras otros la defendieron como ejemplo de sinceridad en un ambiente conocido por la simulación.

La reacción de Seyfried fue descrita por un espectador como “la mejor parte de la noche”, mientras que otro señaló: “Amanda Seyfried ha sido robada otra vez”. Un usuario más crítico la llamó “mi perdedora favorita dos veces”, según Daily Mail.

La noche se diferenció de la imagen tradicional de las galas de premios, donde los perdedores suelen esforzarse por mostrar alegría y deportividad.

La reacción genuina de la
La reacción genuina de la actriz abrió un debate sobre sinceridad en los premios de Hollywood (REUTERS/Daniel Cole)

Según el experto, la postura de Amanda Seyfried “se aleja de la sobreactuación que otros nominados todavía prefieren, con gritos y sonrisas exageradas”.

Para la especialista, la actriz evidenció “una actitud genuina y un parpadeo fuerte cuando se reveló el nombre de la ganadora”, señal de la importancia real del momento para ella, aunque intentó disimularlo con humor.

El historial de Seyfried en la industria respalda su presencia en la gala. La actriz ya había ganado el Globo de Oro en 2023 por The Dropout, y cuenta con un Premio Emmy y una nominación al Oscar.

Sus películas como protagonista han recaudado más de USD 2.400 millones en todo el mundo, cifra que la ubica entre las figuras más rentables y reconocidas de Hollywood, según datos citados por Daily Mail.

Durante la ceremonia, lució un vestido sin tirantes de Versace y joyas de Tiffany & Co., detalles que no pasaron inadvertidos para los medios especializados en moda, quienes la incluyeron entre las mejor vestidas de la noche.

