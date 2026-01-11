Ethan Hawke rememoró el legado de River Phoenix, el amigo que marcó su debut en la gran pantalla

Ethan Hawke destaca el profundo impacto de River Phoenix en su formación personal y artística durante el rodaje de Explorers en 1985 (Photo 12)

El encuentro entre Ethan Hawke y River Phoenix durante el rodaje de Explorers en 1985 dejó una marca profunda en la vida y carrera del actor estadounidense.

En la última entrega de los Palm Springs Film Awards en California, Hawke rindió homenaje a Phoenix, recordando el impacto que tuvo en su formación personal y profesional.

El intercambio que cambió la perspectiva de Hawke

En su discurso, recogido por Vanity Fair, Hawke evocó una escena de su adolescencia que lo marcó para siempre.

“Recuerdo que tenía 13 años. Me alojaba en un Hotel Radisson cerca de San Francisco y, por la ventana, vi a River Phoenix, de 14 años, caminar de un lado a otro por el aparcamiento. Salí y le pregunté: ‘¿Qué estás haciendo?’. Y me contestó: ‘Estoy practicando la forma de caminar de mi personaje’”, relató Hawke ante el público.

La amistad entre Ethan Hawke y River Phoenix marcó la sensibilidad ética y ambiental del actor estadounidense a lo largo de su carrera (Globe Photos/ZUMAPRESS.com)

El homenajeado explicó que el vínculo con Phoenix se construyó a partir de un intercambio de intereses y conocimientos poco habitual entre adolescentes.

“Hablé con él un rato. Nunca había leído un libro. Le di El guardián entre el centeno. Yo nunca había escuchado música punk, y él me dio casetes. No sabía qué era un vegetariano. Me enseñó documentales sobre mataderos y el daño que le estaban haciendo al medio ambiente”, detalló Hawke, según Vanity Fair.

Aprendizajes y huella ética

La influencia de River Phoenix inspiró a Ethan Hawke a adoptar el vegetarianismo y el activismo ambiental como convicciones de vida (Moviestore Collection/Entertainment Pictures via ZUMA Press)

La convivencia con Phoenix resultó decisiva para el desarrollo ético y personal de Hawke. El actor reconoció que esas experiencias definieron su sensibilidad hacia el activismo ambiental y el vegetarianismo, convicciones que adoptó más adelante en su vida.

Durante la gala, Hawke también reconoció la influencia de otros referentes en su trayectoria: “Soy el elemento constante, sí, pero hay mucha gente que forma parte de esto. Nunca hice nada solo”, afirmó, mencionando a compañeros como Sidney Lumet y Denzel Washington.

Un camino propio tras la pérdida de Phoenix

El homenaje de Ethan Hawke en los Palm Springs Film Awards resalta el legado de River Phoenix en la industria cinematográfica y en su trayectoria profesional (Prime Video)

La muerte de River Phoenix en 1993 modificó de forma significativa la visión de Hawke sobre Hollywood. Años antes, el actor explicó a Vanity Fair que la presión del estrellato y el ambiente de Los Ángeles siempre le parecieron riesgosos, especialmente tras la pérdida de Phoenix.

“Si tuviera que dar una sola razón por la que nunca me mudé a Los Ángeles, sería que creo que es demasiado peligroso para un actor como yo estar en ese tipo de ambiente”, expresó Hawke en una entrevista anterior.

Esa experiencia fue determinante para que Hawke optara por un camino diferente, alejándose de los grandes estudios y eligiendo el cine independiente. Esta decisión se reflejó en su colaboración con cineastas como Richard Linklater, con quien realizó películas como Antes del amanecer, Boyhood: Momentos De Una Vida y la saga romántica que incluye Antes del atardecer y Antes de la medianoche.

Un legado que sigue presente

La muerte de River Phoenix en 1993 motivó a Ethan Hawke a rechazar la vida en Los Ángeles por considerarla perjudicial para su integridad personal y artística (PARAMOUNT PICTURES/Album)

En su intervención en Palm Springs, Hawke reafirmó que la influencia de Phoenix sigue presente. El recuerdo de su primer compañero en el cine continúa guiando sus pasos, tanto dentro como fuera de la pantalla, como subrayó en declaraciones a Vanity Fair.

La figura de River Phoenix permanece como un referente para nuevas generaciones de intérpretes que buscan autenticidad y compromiso. La huella ética, intelectual y artística que dejó en Hawke es un testimonio de cómo un encuentro puede cambiar una carrera, y la manera de entender el propósito del arte y la vida. Ethan Hawke sigue considerando ese lazo como una de las grandes fuentes de inspiración y aprendizaje de toda su trayectoria.

River Phoenix permanece como un símbolo de autenticidad y compromiso, cuya influencia sigue guiando el rumbo personal y artístico de Ethan Hawke (Prime Video)

Además, el legado de Phoenix se refleja en el plano profesional, y en la vida cotidiana de Hawke, quien afirma que cada elección, cada proyecto y cada paso en su carrera llevan la impronta de aquellas enseñanzas de juventud.

El impacto de River Phoenix trasciende el tiempo y el cine, consolidándose como una influencia que permanece viva y vigente en la memoria del actor y en su visión del mundo.