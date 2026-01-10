Quién es Buckethead, el artista enmascarado que integró Guns N’ Roses y lanzó cientos de temas como solista

La verdadera identidad de Buckethead, Brian Patrick Carroll, suma misterio y alimenta la leyenda detrás de su personaje

La imagen de Buckethead resulta inconfundible y enigmática. En cada presentación, el público observa una figura alta, de movimientos calculados, siempre oculta tras una máscara blanca y un bucket de KFC colocado sobre la cabeza. Sus manos, largas y veloces, parecen flotar sobre la guitarra eléctrica, y su silencio sólo se rompe con la música. A diferencia de otros artistas, Buckethead no habla en el escenario ni concede entrevistas.

Su identidad real, Brian Patrick Carroll, rara vez aparece en los medios, y la historia detrás del personaje permanece envuelta en misterio. Quienes lo vieron sin máscara lo describen como alguien introvertido, pero su verdadera naturaleza sigue siendo un secreto para la mayoría.

Nacido el 13 de mayo de 1969 en Huntington Beach, California, Buckethead encontró en la guitarra eléctrica un lenguaje propio desde muy joven. Según RockFm, su biografía real es casi tan misteriosa como su personaje, y hasta existen relatos ficticios sobre una infancia criada por pollos.

Buckethead, el guitarrista enmascarado, destaca por su anonimato y un estilo escénico inconfundible en el mundo del rock (Wikimedia)

Más allá de las historias, la realidad es que su talento lo llevó a perfeccionar una técnica única, influida por referentes como Paul Gilbert —su maestro durante casi un año— y otros guitarristas virtuosos como Yngwie Malmsteen, Joe Satriani y Steve Vai.

Buckethead nunca buscó la fama tradicional. Su irrupción en la escena principal llegó en el año 2000, cuando Guns N’ Roses lo presentó como su guitarrista principal. El anuncio generó sorpresa y curiosidad: la banda de Axl Rose se renovaba con un músico que nadie conocía fuera del círculo de la música experimental.

El paso de Buckethead por Guns N’ Roses revolucionó el sonido de la banda, aportando un estilo moderno y afilado al grupo (Photo gie Knaeps)

Desde el primer show, su imagen extraña y su habilidad técnica captaron la atención de miles de fanáticos. Durante su paso por la banda, participó en la grabación del álbum Chinese Democracy y dejó una marca indeleble en el sonido del grupo. Según Guitar World, la contribución de Buckethead dio a la banda un estilo más moderno y afilado.

Un catálogo imposible de abarcar

Sin embargo, la historia de Buckethead no se limita a su tiempo en Guns N’ Roses. Su carrera solista comenzó mucho antes y se caracteriza por una productividad inusual. De acuerdo con Rolling Stone, el guitarrista publicó numerosos discos, la mayoría bajo la serie Pikes, que explora desde el metal y el rock progresivo hasta el funk, el jazz o la música ambiental. Cada álbum presenta una faceta distinta de su creatividad, y el ritmo de publicación es tan alto que incluso sus seguidores más fieles se ven desbordados.

Además de su obra solista, Buckethead colaboró con una gran variedad de artistas y bandas. Integró Praxis, un colectivo de rock experimental liderado por Bill Laswell, donde grabó junto a figuras como Bootsy Collins, Mike Patton y Serj Tankian.

Las colaboraciones de Buckethead incluyen proyectos con Praxis, Bootsy Collins, Serj Tankian, Les Claypool y Viggo Mortensen, ampliando su versatilidad

También trabajó con Les Claypool, bajista de Primus, y el actor Viggo Mortensen, reconocido por su papel en El señor de los anillos. Cada colaboración suma una pieza más al rompecabezas de su carrera.

En la industria del rock, pocos pueden mostrar una lista de colaboraciones tan extensa y variada. Según Guitar World, esta versatilidad convierte a Buckethead en uno de los guitarristas más completos de su generación.

Puede ejecutar solos frenéticos, crear ambientes delicados o experimentar con sonidos poco convencionales sin perder coherencia. En escena, sus interpretaciones se mueven entre la precisión y la improvisación, y cada show resulta impredecible.

Buckethead perfeccionó una técnica única, influenciado por maestros como Paul Gilbert y guitarristas virtuosos de renombre internacional (Wikimedia)

El testimonio de quienes lo conocen

Las fuentes que tuvieron contacto directo con Buckethead coinciden en que su personalidad es tan singular como su música. Según relató Serj Tankian, cantante de System Of A Down, en una entrevista reproducida por Ultimate Guitar, el guitarrista suele mantener una comunicación inusual: “A veces me llamaba a las cuatro de la mañana y me dejaba un solo de guitarra de 15 minutos en el buzón de voz. Era excéntrico y muy sensible, pero con un espíritu creativo muy singular”, recordó Tankian.

La colaboración entre ambos nació de la admiración mutua y la necesidad de experimentar. En el álbum Enter the Chicken (2005), Tankian invitó a Buckethead a trabajar con otros músicos de la escena alternativa. La grabación se llevó a cabo en el estudio personal de Tankian, con un enfoque libre y espontáneo.

Las colaboraciones de Buckethead incluyen proyectos con Serj Tankian, vocalista de System of a Down (Reedit)

“Trabajar con Buckethead fue, por decirlo en pocas palabras, toda una experiencia. No es que cuando se quita el bucket de la cabeza y la máscara sea un tipo normal. Definitivamente, no es un tipo normal”, explicó el vocalista.

La anécdota de Tankian sobre la actuación sorpresa en el instituto de Buckethead también ilustra su carácter poco convencional. “Nos instalamos en el gimnasio de la escuela y nos pusimos a improvisar. Yo me inventaba las letras sobre la marcha... Pura corriente de conciencia. Los chavales del colegio se volvieron locos”, contó Tankian. Estas historias refuerzan la idea de que, detrás del disfraz, se esconde un artista impredecible y obsesionado con la música.

Una leyenda que sigue creciendo

En mayo de 2024, Buckethead presentó su álbum más reciente, Veins Of Institution, junto a la cantante Madeline Cyrille Miller. El lanzamiento, celebrado por medios y fanáticos, muestra que su creatividad no se agota. En este trabajo, el guitarrista despliega arpegios suaves, solos veloces y riffs contundentes, y suma poesía a las letras.

Buckethead es reconocido por su imprevisibilidad en escena, alternando solos frenéticos, ambientes delicados y experimentación sonora (Facebook. Foto: Aaron Verity)

A pesar de los problemas de salud que enfrentó en los últimos años, como señala Ultimate Guitar, su actividad sigue siendo intensa y cada nuevo disco suma capítulos a su leyenda.

Buckethead combina misterio, virtuosismo y una producción inabarcable. Más de 300 discos publicados, una imagen que nadie logra descifrar y el paso por una de las bandas más grandes del mundo resumen la trayectoria de este guitarrista único.

Su figura permanece ajena a las reglas de la industria y cautiva a quienes buscan en la música algo más que espectáculo. Cada vez que sube al escenario o publica un nuevo álbum, el enigma vuelve a empezar.