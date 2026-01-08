Entretenimiento

La mente detrás del vestuario en Frankenstein: Kate Hawley y el arte de vestir monstruos

La adaptación dirigida por Guillermo del Toro sorprende con diseños que fusionan biología, historia y música. En una entrevista con Elle, la creadora dio detalles sobre cómo logró incorporar piezas exclusivas de Tiffany & Co. y referencias románticas para transformar la imagen de cada personaje

Tráiler de "Frankenstein"

Kate Hawley, reconocida diseñadora de vestuario, es la mente creativa detrás de la nueva adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro.

Desde su granja en Nueva Zelanda, Hawley compartió con Elle cómo fusionó influencias del arte, la música y la ciencia para dar una nueva vida visual al clásico literario, en una colaboración que incluyó a la joyería Tiffany & Co.

Kate Hawley es la diseñadora de vestuario responsable de la estética en la nueva adaptación de Frankenstein de Guillermo del Toro (REUTERS/Daniel Cole)

Esta producción marca la tercera ocasión en la que Hawley trabaja con del Toro para la gran pantalla. La diseñadora lo definió, en entrevista con Elle, como un “director de orquesta” que coordina a cada miembro del equipo, desde el director de fotografía Dan Laustsen hasta la directora de producción Tamara Deverell, junto con los departamentos de peluquería y maquillaje.

Para Hawley, “leo siempre el texto de Guillermo como una partitura, porque sus imágenes son tan importantes en su lenguaje como el propio guion”, puntualizó.

Ambientación y contexto histórico

Referencias musicales y románticas influyen en los tonos, texturas y accesorios de los protagonistas

La película traslada su ambientación a la década de 1850, periodo en que florecieron la tecnología y el descubrimiento médico, según detalló Hawley a Elle. Estos avances se reflejan en detalles recurrentes de la indumentaria, como las espinas presentes en los diseños de Elizabeth y la Criatura, interpretados por Mia Goth y Jacob Elordi respectivamente.

El vestuario de la nueva adaptación de Frankenstein combina detalles inspirados en la biología y el arte clásico

El universo visual del filme toma referencias del Romanticismo, el arte clásico y la música contemporánea. La diseñadora cita influencias de artistas como Mick Jagger y David Bowie, fusionando la rebeldía de los románticos con la teatralidad musical para construir la personalidad de los personajes. “Solemos olvidar el lado irreverente de los románticos; la historia les atribuye un respeto que nunca buscaron”, subrayó Hawley a Elle.

Mia Goth y Jacob Elordi dan vida a personajes cuyos vestuarios fusionan tendencias de innovación médica y tecnológica

En cuanto a la historia, la versión dirigida por del Toro retoma la esencia trágica del relato original y la lleva a una nueva dimensión interpretativa, en la que la sensibilidad del monstruo se convierte en el eje central de la historia.

Detalles inspirados en fractales y radiografías dotan de originalidad y simbolismo a la indumentaria femenina

Victor Frankenstein, interpretado por Oscar Isaac, es el creador que abandona a su criatura al no encontrar en ella la inteligencia que esperaba, lo que desencadena el viaje emocional de un ser condenado a la soledad y la incomprensión. Esta dinámica entre creador y creación fue uno de los aspectos destacados por la crítica y un factor determinante en la recepción positiva de la película.

Inspiración biológica y colaboración con Tiffany &amp; Co.

El vestuario de Elizabeth destaca por su inspiración en entomología y biología, con patrones que recuerdan a fractales y alas de escarabajo (Instagram)

El diseño del vestuario de Elizabeth se inspira en su fascinación por la entomología y la biología, con prendas que evocan fractales, impresiones de radiografías y matices similares a las alas de los escarabajos. Para este personaje, Hawley eligió tonos tornasolados y detalles que resaltan su vínculo con la naturaleza.

Las influencias de músicos icónicos, como Mick Jagger y David Bowie, se perciben en la teatralidad de los trajes principales

En el caso de la Criatura, el equipo evitó los clichés del monstruo tradicional y optó por retratar a un ser vulnerable, con piel translúcida y aspecto delicado. El personaje de Victor Frankenstein lleva vestimenta de motivos románticos, con prendas vaporosas y algunos guiños a la rebeldía de icónicos músicos.

Victor Frankenstein luce vestimenta de inspiración romántica, caracterizada por prendas vaporosas y detalles artísticos muy presentes (Instagram)

La colaboración con Tiffany & Co. aportó piezas originales y exclusivas al filme, como un broche de plata de ley y una cruz de porcelana con imitación de coral, creados especialmente para la producción. Entre los accesorios destacados figura un collar de época tan valioso que, durante una escena en la que el personaje de Elizabeth toca el piano, un miembro del equipo se mantuvo cerca para asegurar su protección.

La indumentaria de la Criatura rompe con clichés tradicionales, mostrando vulnerabilidad y un enfoque contemporáneo Ken Woroner/Netflix © 2025.

En otra secuencia, Elizabeth luce un vestido azul pavo real y un tocado de plumas junto a un collar inspirado en escarabajos, diseñado por Louis Comfort Tiffany, reafirmando el nexo del vestuario con la naturaleza.

Cada personaje principal luce prendas y accesorios que simbolizan la fusión entre rebeldía creativa y sensibilidad trágica en la visión de Guillermo del Toro

Un viaje creativo

Para Hawley, el desarrollo del vestuario es un viaje de exploración y hallazgo creativo, donde ella y su equipo, como las criaturas de Del Toro, buscan nuevas formas de expresión visual que transforman un mito clásico en una propuesta contemporánea.

