Rock, paternidad y nostalgia: así construyeron Oscar Isaac y Guillermo Del Toro al nuevo “Frankenstein”

La nueva versión de Frankenstein explora el trauma generacional y la herencia familiar como ejes centrales de la narrativa (Netflix)

La unión creativa entre Oscar Isaac y Guillermo del Toro para la nueva versión cinematográfica de Frankenstein trascendió rápidamente lo profesional y se convirtió en un vínculo cargado de experiencias compartidas y emociones personales.

“Nos sentamos a charlar como amigos, como latinos, como inmigrantes. Terminamos hablando de nuestros padres, de los vínculos intensos que tuvimos con ellos y de cómo hoy, siendo padres nosotros mismos, esas historias cobran otro sentido”, relató Isaac.

“Conversamos sobre qué cosas queremos repetir y cuáles sentimos la necesidad de hacer de otra manera”, agregó, dejando entrever que la película también dialoga con sus propias vidas.

La experiencia migratoria y la paternidad influyeron de manera decisiva en la construcción del personaje de Víctor Frankenstein. Isaac detalló a Los Angeles Times que fue después de ese primer encuentro cuando Del Toro, al notar la afinidad, decidió: “Creo que tú debes interpretarlo”.

La paternidad y la figura materna influyeron decisivamente en la interpretación de Isaac, reflejando ciclos familiares en la historia de Frankenstein (YouTube: Los Angeles Times)

El actor subrayó que, en ese diálogo inicial, ambos abordaron temas personales al margen del proyecto cinematográfico, y solo más tarde Del Toro optó por ofrecerle el papel principal.

El idioma y la intimidad cultural

La relación personal y el intercambio cultural definieron la dinámica del trabajo creativo. Isaac señaló que las primeras conversaciones con Del Toro se realizaron completamente en español, lo que describió como “una intimidad casi subconsciente”.

“Mi madre era la única persona con la que hablaba en español. Tras su fallecimiento, Guillermo fue quien me devolvió a ese idioma que te obliga a ir al núcleo de las cosas, sin rodeos”, explicó.

Trauma generacional y herencia familiar

Oscar Isaac y Guillermo del Toro destacaron la influencia de la inmigración y la cultura latina en la producción de Frankenstein (Ken Woroner/Netflix)

Uno de los temas centrales de la película, indicó Isaac a Los Angeles Times, es el trauma generacional y la herencia familiar. “Fue la piedra de toque de todo el proyecto. Trata sobre lo que heredamos y cómo intentamos romper, o seguimos repitiendo, los ciclos familiares. Muchas veces creemos que si resolvemos un aspecto de nuestra vida, todo cobrará sentido, pero solo queda el rastro de lo que no se resolvió”, afirmó.

Influencias inusuales para el personaje

En el plano creativo, la composición de Víctor Frankenstein incorporó influencias poco convencionales, como íconos del rock.

El proceso creativo entre Oscar Isaac y Del Toro inició con conversaciones íntimas en español, lo que aportó profundidad cultural al proyecto cinematográfico (Netflix vía AP)

“Guillermo quería que Víctor irradiara energía de rockstar, casi punk, como alguien que se recuerda a sí mismo en el escenario. Analizamos el estilo de Mick Jagger, Prince, la estética gótica y rebelde que la diseñadora Kate Holly introdujo en el vestuario. Botas, sombreros y elementos de la Londres de los 60 aportaron distintas capas al personaje en un collage colectivo”, compartió Isaac.

El ambiente en el rodaje

La atmósfera en el rodaje resultó clave. “El ambiente en el set era de apertura total”, explicó Isaac a Los Angeles Times. Y agregó: “Guillermo es exuberante, entusiasta y muy claro: si algo le gusta, lo expresa; si no, también. Eso hace que el equipo funcione de forma real, sin secretos”.

Mencionó, además, la colaboración con Jacob Elordi, quien interpretó a la Criatura, y cómo la libertad durante el rodaje permitió una interacción genuina entre los actores.

Oscar Isaac encontró inspiración para Víctor Frankenstein en íconos del rock y la estética gótica, aportando una visión renovada al personaje (Ken Woroner/Netflix)

La interpretación llevó a Isaac a reflexionar sobre la paternidad y los ciclos familiares: “En ocasiones uno pierde la paciencia con los hijos —seres inocentes que no pidieron estar aquí— y repite pautas que le transmitieron".

“En el guion original, Víctor huía tras crear a la Criatura; pero en la propuesta de Guillermo, se muestra el alejamiento paulatino, el cansancio, los momentos de frustración... Son cosas que me tocaron profundamente como padre”, añadió.

Un viaje emocional y la figura materna

Para Isaac, componer el personaje fue un viaje emocional. “Frankenstein, en el fondo, es un niño herido, detenido en el tiempo tras la muerte de su madre. Busca constantemente ese consuelo perdido, esa figura materna. El consumo de leche es un símbolo de esa necesidad infantil de refugio y seguridad”, explicó.

Asimismo, interpretar a Víctor Frankenstein le permitió descubrir una libertad inesperada dentro de la oscuridad del personaje. “Alguien capaz de tanta crueldad, pero también tan vital. Le pregunté a Guillermo si debía preocuparme por el placer que me daba representarlo así, y él me respondió: ‘Escucha lo que la película te pide’, expresó.

La composición de Víctor Frankenstein permitió a Oscar Isaac experimentar una libertad emocional única al encarnar la complejidad del personaje (Ken Woroner/Netflix)

“Es una sensación de libertad total; no hay dudas ni remordimientos, hasta que la realidad finalmente lo alcanza”, sentenció.

La figura materna de Isaac estuvo presente tanto en el rodaje como en la historia. El actor contó que habló con Del Toro sobre la energía femenina y masculina, fundamentales en el desarrollo de Víctor y en cómo ambos aspectos se entrelazan en el personaje. “Incluso Elizabeth, el interés amoroso de Víctor, tiene muchos paralelismos con mi madre”.

El contraste entre lo grandioso y lo íntimo

Al cierre, Isaac subrayó que esta experiencia cinematográfica coincidió con un momento introspectivo en su vida familiar. Mientras el estreno de Frankenstein acaparaba la atención pública, su entorno más íntimo giraba en torno a un documental realizado por su esposa, una obra pequeña y artesanal sobre los cambios silenciosos en la familia.

El contraste entre la producción de Frankenstein y el documental familiar de la esposa de Isaac reflejó la dualidad entre lo grandioso y lo íntimo en su vida (Cortesía)

Para Isaac, ambas producciones ejemplifican el contraste entre lo grandioso y lo íntimo que coexisten en su trayectoria profesional y personal.