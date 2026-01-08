Doble brasileño de “Harry Potter” tendrá que cambiar de nombre artístico tras advertencia de Warner Bros

Cantante que se hacía llamar "Harry O Bruxo" llegó a ser tan viral en redes sociales que recibió una notificación del estudio cinematográfico (Créditos: Instagram)

El fenómeno de la viralidad en redes sociales volvió a chocar con los límites de la propiedad intelectual. Esta vez, el protagonista es un cantante brasileño de arrocha que durante años construyó su identidad artística alrededor de un notable parecido físico con Daniel Radcliffe, actor que interpretó a Harry Potter en la exitosa saga cinematográfica.

El músico que se hacía llamar Harry O Bruxo (“Harry, el brujo”) anunció esta semana que dejará de usar ese nombre artístico tras recibir una notificación de Warner Bros. Discovery, empresa licenciataria de la franquicia creada por J. K. Rowling.

El influencer, cuyo nombre real es Enzo, era conocido en Brasil por su trabajo dentro del arrocha, un género musical y de danza originario del estado de Bahía que se caracteriza por letras de amor y desamor, sonido de teclados electrónicos, y ritmos románticos y sensuales.

Antes de alcanzar notoriedad nacional, el artista se presentaba bajo el nombre Enzo da Pegada X, hasta que su semejanza con Radcliffe comenzó a llamar la atención en redes sociales.

El influencer se hizo viral en redes por su gran parecido físico con Daniel Radcliffe, protagonista de la saga Harry Potter.(Instagram/O Bruxo)

Ese parecido físico —potenciado en algunos casos con filtros digitales, lentes de contacto azules y vestuarios alusivos al universo mágico— fue clave para su salto a la fama.

En varios de sus contenidos virales llegó incluso a aparecer caracterizado como un mago, con túnica y varita, reforzando la asociación visual con el personaje de Harry Potter. La estrategia funcionó: sus videos comenzaron a circular masivamente en plataformas como YouTube e Instagram, acumulando millones de visualizaciones.

El crecimiento del artista y la viralización de uno de sus videos habrían sido el punto de inflexión que puso su nombre bajo el radar de Warner Bros. Discovery. De acuerdo con lo informado por Globo el 7 de enero de 2026, la empresa envió una notificación formal señalando que el uso del nombre “Harry” no estaba autorizado.

El propio cantante reveló la situación en sus redes sociales y comunicó que los cambios.

Antes de llamarse Harry O Bruxo, el cantante se presentaba bajo el nombre artístico Enzo da Pegada X.(Instagram/O Bruxo)

“A partir de hoy, nuestro nombre no será más Harry O Bruxo. Será solo O Bruxo (El brujo)”, dijo. “Warner Bros., que es una empresa respetada y que yo respeto mucho, entró en contacto con nuestra asesoría de marcas y patentes y explicó que no podíamos estar haciendo uso de ese nombre”.

Enzo precisó que no deseaba conflictos con el estudio cinematográfico.

“Gente, yo no soy Harry Potter. Pero por respeto a esa marca maravillosa y a toda esa trayectoria maravillosa de Harry, estoy quitando el nombre ‘Harry’ de las redes sociales. Va a quedar solo ‘O Bruxo’. Espero que ustedes lo entiendan”, expresó. “Aún soy el brujo de ustedes”.

En redes sociales, el cantante apareció en varias ocasiones caracterizado como un mago, con varita y vestimenta alusiva.(Instagram/O Bruxo)

En redes sociales, Enzo se mostró optimista frente al suceso. En un compilado de videos junto a sus seguidores, escribió un mensaje que resume su recorrido: “Dios sabe cuánto luchamos en más de una década de trabajo. Gracias a Dios por llegar hasta aquí y gracias a todos ustedes”.

Según datos de la plataforma Spotify, el artista reúne más de 495 mil oyentes mensuales, una cifra significativa para un exponente del arrocha. En Instagram, donde ya ha cambiado su nombre de usuario a @Bruxocantor, suma cerca de 993 mil seguidores.