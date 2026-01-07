Yungblud sorprendió con confesiones sobre Ozzy Osbourne y reveló detalles de sus próximos álbumes

Hello Heaven, Hello: Una canción que marcó un giro en la carrera de Yungblud, abriendo puertas a colaboraciones con leyendas del rock y consolidando su presencia internacional (YUNGBLUD)

La influencia de Ozzy Osbourne modificó de manera profunda la identidad artística de Yungblud. El músico británico, referente del rock contemporáneo, explicó a Rolling Stone que figuras como Osbourne, Freddie Mercury, Mick Jagger y David Bowie fueron cruciales en su búsqueda de una voz propia y en la creación de su nuevo material.

Según relató en la entrevista, la polémica y la controversia pública funcionan como combustible para su creatividad y, en parte, motivaron la producción de su disco Idols, concebido como homenaje a esos íconos.

La relación con Osbourne resultó clave en el desarrollo reciente de su carrera. Yungblud recordó la presión que sintió durante su actuación en el último concierto del legendario músico, cuando se enfrentó a un público de 25.000 personas, de las cuales la mayoría no lo conocía y una parte importante lo rechazaba abiertamente. “Sabía lo que estaba en juego en mi actuación de ‘Changes’ en el concierto final de Ozzy. Era mi propio momento David contra Goliat”, afirmó.

La emotiva interpretación de Yungblud en el último concierto de Ozzy Osbourne, un momento de consagración y desafío ante miles de espectadores (YUNGBLUD)

El artista aseguró que estaba preparado porque había trabajado sus inseguridades en su propio álbum y, al subir al escenario, aprendió a dejar de lado el ego y las dudas para rendir homenaje a su héroe.

El final de la vida de Osbourne coincidió con una etapa especialmente intensa para Yungblud, marcada por un contacto frecuente entre ambos. “Fue la mayor ola emocional que he tenido que afrontar”, explicó sobre esas semanas.

Yungblud sostuvo que prácticamente le dedicó un álbum a Osbourne y a otros referentes, y reconoció el impacto de la pérdida en su proceso creativo: “Sentí que todo esto se había cruzado en mi proceso creativo. Es una locura”.

Yungblud se unió a Joe Perry y Steven Tyler para rendir homenaje a Ozzy Osbourne, mostrando cómo el reconocimiento mutuo entre artistas de distintas generaciones renueva el espíritu del rock (REUTERS/Brendan Mcdermid)

Aerosmith y el salto hacia una nueva etapa creativa

Tal y como aseguró en Rolling Stone, la influencia de Aerosmith fue igual de determinante en esta fase. Tras el lanzamiento de “Hello Heaven”, Yungblud recibió mensajes de figuras como Brian May y Joe Perry.

El guitarrista de Aerosmith lo invitó a Florida para conversar sobre una posible colaboración, especialmente tras la lesión vocal de Steven Tyler. “Les dije: ‘Déjenme participar como compositor, productor, lo que sea’. Entonces respondieron: ‘Nos gusta cómo este álbum respeta el pasado y a la vez suena nuevo. ¿Podrías ayudarnos a lograr parte de eso?’”, relató.

La colaboración avanzó de forma espontánea y veloz. “Es como una primera cita: o hay química inmediata o todo sale mal. En menos de dos horas salió ‘My Only Angel’”, recordó Yungblud sobre la dinámica creativa que dio inicio a un EP conjunto. Considera que el verdadero desafío reside en encontrar un equilibrio entre respeto y un sonido fresco.

La colaboración espontánea entre Yungblud y Aerosmith que dio origen a una canción en menos de dos horas, fusionando la herencia clásica del rock con una visión renovada y contemporánea (YUNGBLUD)

Búsqueda de autenticidad y conexiones en el presente

La admiración por figuras como Bowie sigue siendo el motor de la autenticidad en la obra de Yungblud. “Lo que más aprecio de lo que decía Bowie es que miraba su último álbum y hacía exactamente lo contrario. Si tienes tres minutos, cinco acordes y la pura verdad, ¿qué vas a hacer?”, planteó.

Adelantó que su próximo trabajo junto al productor Andrew Watt buscará una estética más minimalista y cruda, distinta al maximalismo de “Idols”: “Quiero que suene como si tocáramos en vivo, con esa atmósfera de los MTV Unplugged de los 90. He estado escuchando mucho a Jeff Buckley, Chris Cornell y Scott Weiland para absorber ese espíritu”.

En la actualidad, Rolling Stone destaca que Yungblud también suma colaboraciones con leyendas como Eddie Vedder y presta atención a bandas emergentes. “Eddie es una inspiración, sobre todo por su voz. Creo que podríamos escribir juntos en el futuro”, sostuvo.

Destacó además su interés por grupos como Geese y reivindicó que el espíritu del rock atraviesa propuestas tan diversas como las de Elton John, Michael Hutchence o INXS: “Algunos dicen que suenan como los primeros Strokes, Nick Cave o Tom Waits, pero para mí eso es rock. Elton John era rock, Michael Hutchence era rock, INXS era rock”.

Yungblud profundiza en la experimentación sonora y el intercambio creativo, inspirándose tanto en grandes referentes como en las nuevas propuestas de la escena musical actual (REUTERS/Kylie Cooper)

A lo largo del diálogo, el músico remarcó su preferencia por la independencia creativa, evitando formar parte de una banda para mantener el control absoluto sobre su obra.

“Nunca quise estar en una banda. Así puedo decidir, y creo que el arte no debe ceder. Cuando he escuchado demasiadas opiniones, mi música se ha resentido. Por eso muchos grupos terminan con grandes disputas: esa parte donde das tu alma termina eliminada por otro”.

El vínculo con Osbourne y la despedida de uno de sus mayores referentes representan un punto de inflexión para Yungblud, quien encara una nueva etapa creativa marcada por la experiencia, el homenaje y la renovación constante.