Entretenimiento

Lou Young habló sobre el síndrome del impostor en su carrera: “No sentía como si perteneciera”

El comediante y exjugador de la NFL abordó en el pódcast “The Danza Project”, experiencias vitales durante su carrera deportiva y artística. Sus reflexiones profundizaron en la autoimagen, la aceptación y los desafíos personales sufridos en su trayectoria

Guardar
Lou Young confesó haber sentido
Lou Young confesó haber sentido el síndrome del impostor, incluso durante sus años de éxito y fama en la NFL y la comedia (The Danza Project)

Reconocido por su humor y presencia en redes, Lou Young compartió una visión poco común sobre el éxito y la identidad personal durante una amplia entrevista con el pódcast The Danza Project. El comediante y exjugador de la NFL sorprendió desde el inicio con una confesión: “No sentía como si perteneciera”.

El ahora humorista de 34 años, relató cómo el síndrome del impostor marcó su vida profesional y su posterior salto a la comedia. A lo largo de la conversación, analizó la presión del ambiente, la búsqueda de autenticidad y la influencia de grandes nombres como Eddie Murphy y Kevin Hart en su carrera.

Peso del síndrome del impostor

La charla comenzó con una confesión atípica en los ámbitos del espectáculo y el deporte de alto nivel. Young describió su sensación de no encajar, incluso cuando “todos a mi alrededor veían éxito o fama”. En el programa, explicó que el público suele creer que los logros borran toda inseguridad, pero la duda persiste internamente. “Cuando la gente reconoce tu trabajo o te pide una foto, por dentro te preguntas si de verdad eres quien ellos creen”, comentó.

También subrayó la paradoja de sentirse un “impostor” entre figuras destacadas. El síndrome del impostor se manifestaba en pequeños actos. Debido a esto, aseguró: “A veces miro la sala y dudo si de verdad me he ganado estar aquí”.

El humorista estadounidense atribuyó su
El humorista estadounidense atribuyó su éxito en la comedia a la autenticidad y la honestidad, por encima de perseguir la viralidad (The Danza Project)

Del fútbol americano a los escenarios: transición y aprendizaje

La salida de la NFL estuvo marcada por dificultades y constantes rechazos. Young lo resumió: “Fui cortado varias veces en la NFL, aprendí a resistir el rechazo”. Cambiar de equipo le obligó a redefinir su imagen y fortalecer su carácter. “Mi piel se volvió gruesa. Aprendí a no venirme abajo ante las malas noticias, a rehacerme rápido y mirar siempre hacia adelante”, confesó.

Asimismo, la dureza forjada en el deporte se tradujo en una nueva manera de afrontar los retos al llegar a la comedia. “Lo que viví en el fútbol me hizo ver que las dificultades en el entretenimiento, al final, son menores. La adversidad me curtió y me hizo valorar cada nueva oportunidad”, contó Young, quien considera que la disciplina adquirida es esencial en su actual trayectoria.

La comedia y el valor de ser uno mismo

El humorista estadounidense se autodefinió ante todo como genuino: “Soy auténticamente yo, no endulzo las cosas”. Reafirmó ante los conductores de The Danza Project que su éxito radica en evitar complacer a otros de forma artificial. “Hago reír a la gente porque disfruto verlo y porque es mi propósito; me gusta que lo que transmito sea real”, indicó.

Entre otros aspectos, compartió un consejo a quienes inician en la comedia: “No hay que intentar seguir lo que hacen los demás, tu tiempo llegará si siembras con constancia”.

Sostuvo que la autenticidad prevalece sobre quienes buscan “momentos virales”. “Eddie Murphy, Kevin Hart, Jamie Foxx... Todos tienen en común que nunca traicionaron quienes son”, afirmó, recalcando que su meta no es ser “el siguiente Lou Young”, sino la mejor versión de sí mismo.

El exjugador de la NFL
El exjugador de la NFL relató cómo superó la inseguridad profesional gracias al apoyo de su entorno y la disciplina deportiva (USA Today sports/REUTERS)

Eddie Murphy vs. Kevin Hart: admiración, tensiones y referentes

El legado, la ética laboral y la rivalidad entre grandes cómicos fueron también ejes de la entrevista. Young lo expresó directamente: “Yo quiero ser Eddie Murphy, Jamie Foxx, Kevin Hart… quiero abarcarlo todo”. Su inspiración proviene no solo del éxito, sino de la constancia de personalidades que admira.

Sobre la supuesta tensión entre Murphy y Hart, Young aclaró que el respeto por quienes allanaron el camino debe estar por encima de cualquier competencia. “Al final, ser un referente es cuestión de perseverancia y sinceridad. Veo los documentales, observo cómo trabajan y eso me motiva”, señaló, acerca de su relación con los referentes del entretenimiento norteamericano.

Pese a la supuesta tensión
Pese a la supuesta tensión entre Eddie Murphy y Kevin Hart, el exjugador Young enfatizó en el legado de sus referentes (REUTERS)

Disciplina, humildad e importancia del entorno

La conversación viró hacia la centralidad del entorno cercano y la disciplina. Young explicó cómo su familia y amigos funcionan como apoyo en los momentos de duda. A propósito de esto, señaló: “Un buen círculo es fundamental, necesito personas que sean sinceras conmigo, que me digan la verdad incluso cuando no quiero oírla”.

El exjugador agradeció la influencia de figuras como Deion Sanders, a quien reconoce como mentor y fuente de consejos. “La pasión mueve, pero es la disciplina la que te mantiene en pie cuando la motivación desaparece”, reflexionó. Además, insistió en la relevancia de sumar y apoyar a los demás: “Quiero que lo que hago hoy siga teniendo impacto muchos años después”.

Al finalizar su participación en The Danza Project, Lou Young reiteró su deseo de superación y de contribuir con su historia y talento a los demás. Está convencido de que su trabajo, más allá del puro entretenimiento, puede tener un impacto que perdure en el tiempo.

Temas Relacionados

Lou YoungSíndrome del impostorNFLComediaEddie MurphyKevin HartDeion SandersThe Danza ProjectNewsroom BUEMagazinesEntrevistas Podcast

Últimas Noticias

El actor nominado al Oscar por interpretar a Donald Trump sería el nuevo fichaje de la secuela de ‘The Batman’ junto a Scarlett Johansson

El reparto de la película de Matt Reeves comienza a tomar forma gracias a nuevas incorporaciones que acompañarían a Robert Pattinson

El actor nominado al Oscar

Peter Criss comparte cómo la fe influyó en su recuperación del cáncer

El músico habló sobre su diagnóstico de cáncer de mama en 2008 y el momento en que supo que estaba curado

Peter Criss comparte cómo la

Las predicciones de “Los Simpson” para 2026 que vuelven a generar intriga entre los fans

Entre sátira y coincidencia, estos episodios de Los Simpson llaman la atención por las teorías que los conectan con fenómenos contemporáneos

Las predicciones de “Los Simpson”

Willie Nelson celebra la vida y la música a los 92 años: “Todavía me sorprendo de poder cantar”

El legendario artista repasa su increíble recorrido, desde su infancia rural hasta sus recientes colaboraciones, y revela cómo la gratitud, la familia y la música lo mantienen activo y optimista a pesar del paso del tiempo

Willie Nelson celebra la vida

Ashley Tisdale explica por qué abandonó el grupo de mamás famosas del que era parte

La actriz relató cómo la dinámica de su grupo de madres dejó de ser positiva para ella

Ashley Tisdale explica por qué
DEPORTES
Un equipo de Europa viene

Un equipo de Europa viene a la carga por Kevin Zenón: qué oferta presentó y la respuesta de Boca Juniors

A 45 años del “Mundialito” de Uruguay, un torneo inédito que fue la primera señal de alerta para Argentina rumbo a España ‘82

En qué equipos jugarán los futbolistas que no serán tenidos en cuenta en Boca Juniors

La estrella del fútbol que fue figura en Qatar 2022 y podría perderse el Mundial 2026 por una grave lesión

La actitud del exjugador de Los Pumas Patricio Albacete tras su escandalosa separación de Pamela Pombo

TELESHOW
El gran sueño de Thiago,

El gran sueño de Thiago, el hijo de 15 años de Nazarena Vélez: “Me gustaría trabajar arriba del escenario”

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín compartieron una tarde de sol y mar en José Ignacio

Mar del Plata celebró el inicio de la temporada teatral: figuras, elogios y expectativas

La lapidaria frase de Wanda Nara sobre Mauro Icardi: “A mí me da lástima”

El explosivo debut de Yanina Latorre en MasterChef Celebrity, a pura chicana con Wanda Nara: “No confío en vos”

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Corea del

El presidente de Corea del Sur instó a Xi Jinping a ayudar a frenar las armas nucleares del régimen norcoreano de Kim Jong-un

Bolivia registró en 2025 una inflación de 20,40%, el nivel más alto en más de dos décadas

Venezuela: realpolitik vs. realismo mágico

EEUU respaldó las “garantías de seguridad” para Ucrania acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios en París

Zelensky aseguró que ve “avances concretos” en las garantías de seguridad acordadas en la reunión de la Coalición de Voluntarios