La verdad detrás de la abrupta salida de Eddie Murphy en los Oscar 2007: “No quería que me tuvieran lástima”

A años del famoso episodio, el actor enfatizó que marcharse antes de la gala fue una decisión de comodidad

Eddie Murphy pone fin a los rumores sobre su salida anticipada de los Premios Oscar 2007 tras perder la estatuilla (Grosby)

La explicación ofrecida por Eddie Murphy sobre su salida de la ceremonia de los Premios Oscar 2007 despejó años de rumores y malentendidos en torno a ese episodio.

En una conversación con Entertainment Weekly, el actor estadounidense relató que su decisión de marcharse antes del final del evento, donde estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por su trabajo en Dreamgirls (2006), no estuvo motivada por enojo ni frustración por no haber conseguido el premio.

Murphy explicó que la reacción de los presentes tras conocerse la victoria de Alan Arkin por Pequeña Miss Sunshine (2006) lo llevó a optar por la discreción.

“Lo que sucedió fue que estaba en los Oscar, había perdido, y la gente no paraba de acercarse a darme palmadas en el hombro”, relató Murphy, mencionando el momento en que Clint Eastwood se le acercó para mostrarle apoyo.

En ese instante decidió que no quería que la noche girara en torno a gestos de compasión, por lo que prefirió retirarse. “No me fui enfadado. Pensé: no voy a ser el tipo al que todos le tienen lástima durante toda la noche”, declaró Murphy, enfatizando que no abandonó la sala con ánimo de protesta.

Según reveló, Murphy anticipó desde meses antes que Alan Arkin sería el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por "Pequeña Miss Sunshine" (Foto AP/Kevork Djansezian)

Al salir antes del final, no presenció la consagración de su compañera de elenco Jennifer Hudson como Mejor Actriz de Reparto ni la actuación de su equipo en la gala, situaciones que intensificaron las especulaciones sobre sus motivos.

El propio Murphy aclaró que su única intención era evitar convertirse en objeto de consuelo constante. Asimismo, compartió que anticipó la victoria de Alan Arkin meses antes de la entrega de premios.

Según contó, Jeff Katzenberg lo invitó a una función privada de Pequeña Miss Sunshine medio año antes de su estreno comercial.

Al terminar la película, Murphy le comentó a Katzenberg que la interpretación de Arkin era de esas que “pueden arrebatarle el Oscar a cualquiera”.

“Dije exactamente esas palabras: él podría robarle el Oscar a alguien”, recordó Murphy entre risas, y añadió en tono de broma: “Y luego me robó el mío”.

La ausencia del actor en la consagración de su co-estrella, Jennifer Hudson, como Mejor actriz en la gala alimentó especulaciones (IMDb)

La estrella de cine aclaró que no albergaba ningún resentimiento por el resultado. Describió a Alan Arkin, fallecido en 2023 a los 89 años, como “muy gracioso” en su papel de Edwin Hoover, el abuelo que apoya a su nieta en los concursos de belleza.

Analizando el proceso de los premios, Eddie Murphy comentó que ganar un Oscar depende de factores que van más allá del desempeño.

“No es simplemente hacer esto o aquello para ganar. Hay muchos factores intangibles: la campaña, tu trayectoria, lo que la industria ‘te debe’, todo juega un papel en los Oscar”, afirmó.

Consideró que Arkin contaba con esa combinación de elementos que lo llevaron a obtener el reconocimiento. “Cuando sumas todo eso, él merecía su Oscar por toda su carrera. Es un actor increíble”, expresó Murphy.

En el documental Soy Eddie, disponible en Netflix, Murphy reflexionó sobre su experiencia al asistir a premiaciones y no salir victorioso.

Eddie Murphy explicó que factores como la trayectoria y la campaña influyen en las victorias en los Premios Oscar, más allá del desempeño (REUTERS/Mario Anzuoni)

El actor comentó con ironía que normalmente prefiere no acudir y, cuando pierde, piensa: “Estos hijos de p*ta me hicieron venir hasta aquí. Podría haber perdido en casa, ya vestido de smoking. Qué pérdida de tiempo”.

En el plano profesional, la próxima aparición de Eddie Murphy será en la quinta entrega de la saga Shrek, cuyo estreno pasó del 1 de julio de 2026 al 30 de junio de 2027.

De esta manera, volverá a interpretar su papel de Burro junto a Mike Myers y Cameron Diaz, y Zendaya se integrará al reparto como la hija de Shrek y Fiona.

Además, está en desarrollo una película spin-off centrada en Burro. Hasta el momento, no se han comunicado los motivos del retraso en el lanzamiento de la nueva entrega.

