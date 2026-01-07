De la animación a la vida real: se conoció quiénes serán los protagonistas de la nueva versión de Enredados

La historia se centra en Rapunzel, quien había sido confinada a una torre cuando era pequeña por su madre, que en realidad se trataba de una bruja, para poder obtener los poderes de su pelo mágico. Sin embargo, la joven desea salir al mundo exterior. En ese momento, el ladrón más buscado del reino, Flynn Rider, se esconde en la torre, la adolescente decide hacer un trato con él.

Disney oficializó la elección de Teagan Croft y Milo Manheim como protagonistas de su nueva adaptación en acción real de Enredados, una de las producciones más ambiciosas del estudio para los próximos años.

El anuncio, confirmado por The Hollywood Reporter, indicó que la dirección estará a cargo de Michael Gracey —reconocido por su trabajo en The Greatest Showman— y que el rodaje iniciará en Londres en junio de 2026. Croft interpretará a Rapunzel y Manheim a Flynn Rider, en una apuesta que buscó atraer tanto a la audiencia nostálgica como a nuevas generaciones.

Disney oficializó a Teagan Croft y Milo Manheim como protagonistas de la adaptación en acción real de Enredados, apostando por talentos internacionales

La confirmación puso fin a meses de rumores entre los seguidores del estudio, quienes esperaron con expectativa el anuncio del reparto. Mandy Moore y Zachary Levi, voces originales de los personajes principales en la película animada de 2010, permanecieron como parte del fenómeno cultural que consolidó a Enredados en el imaginario colectivo, tal como señaló People. El legado de la película se expandió con series derivadas y múltiples reconocimientos.

El rodaje de la versión live-action de Enredados comenzará en Londres en junio de 2026 bajo la dirección de Michael Gracey, director de The Greatest Showman

Croft, actriz australiana de veintiún años, ganó notoriedad por su interpretación de Raven en la serie Titans (2018-2023) y por su papel protagónico en la película australiana True Spirit, donde representó a la navegante Jessica Watson, mostrando su versatilidad y capacidad de asumir personajes complejos, destacó Variety.

La selección de protagonistas involucró pruebas de pantalla exhaustivas en Londres y la consideración de reconocidas actrices y actores internacionales para los papeles principales - (Disney)

Por su parte, Manheim, de veinticuatro años, se consolidó en la franquicia musical Zombies de Disney Channel, con cuatro entregas a su nombre, además de su paso por el teatro como Seymour en La pequeña tienda de los horrores y su participación como finalista en la temporada veintisiete de Dancing with the Stars, según Deadline.

El equipo creativo de Enredados en acción real cuenta con Jennifer Kaytin Robinson en el guion, Kristin Burr en la producción y Lucy Kitada en la producción ejecutiva

El equipo creativo que respaldó la adaptación reunió a figuras de amplia trayectoria. Michael Gracey dirigió el proyecto, mientras que el guion lo escribió Jennifer Kaytin Robinson, guionista de Thor: Love and Thunder y Do Revenge.

La producción principal estuvo a cargo de Kristin Burr, responsable de títulos como Cruella y Un viernes más loco, y la producción ejecutiva la asumió Lucy Kitada, quien completó un grupo con experiencia comprobada en adaptaciones recientes, según Variety.

Las recientes adaptaciones live-action de Disney, como Lilo y Stitch y Blancanieves, alcanzaron resultados variados en la taquilla internacional, influyendo en la estrategia del estudio

La selección del elenco fue el resultado de un proceso exhaustivo. The Hollywood Reporter informó que Disney realizó pruebas de pantalla en Londres en diciembre, convocando a finalistas para los papeles principales.

Para el rol de Rapunzel evaluaron a actrices como Sadie Sink, Mckenna Grace, Emma Myers, Sarah Catherine Hook, Freya Skye y Olivia-Mai Barrett, y finalmente eligieron a Croft. En el caso de Flynn Rider, los candidatos incluyeron a Danny Ramírez, Charlie Gillespie y Mason Thames, antes de que Manheim obtuviera el papel.

Scarlett Johansson negoció el papel de Madre Gothel en Enredados, mientras Disney dejó abierta la búsqueda para encontrar a la villana ideal - (Créditos: REUTERS/Daniel Cole. Captura de video)

El personaje de Madre Gothel, la villana de la historia, aún no tiene intérprete confirmada. Tanto Deadline como Variety informaron que Scarlett Johansson negoció para el papel, aunque el estudio dejó abierta la búsqueda y evaluó opciones menos conocidas para sorprender al público. La expectativa en torno a este personaje permaneció elevada.

La adaptación de Enredados busca consolidar una nueva etapa para la franquicia, conectando generaciones a través de un elenco renovado y el potencial cultural de la historia - (Captura de video)

El remake de Enredados amplió el listado de adaptaciones en acción real de la compañía. People recordó que recientes propuestas como La Sirenita, Blancanieves y Lilo y Stitch tuvieron resultados variables en la taquilla internacional.

Destaca el éxito de Lilo y Stitch, que superó los USD 1.000 millones de recaudación en el último año, mientras que el desempeño de Blancanieves llevó a Disney a replantear enfoques de producción y reparto.

Con Michael Gracey al mando y guion de Jennifer Kaytin Robinson, la producción pretende superar la leyenda del filme animado. El conjunto de talentos promete ofrecer una experiencia inédita en el universo Disney - (Disney Channel/John Medland)

El filme animado original de Enredados (2010), considerado parte del renacimiento de Disney Animation, alcanzó una recaudación global de USD 591 millones y recibió una nominación al Óscar por mejor canción original.

Su impacto cultural sigue vigente en la estrategia del estudio, que buscó consolidar su conexión con el público a través de historias que trascienden generaciones.

Teagan Croft, reconocida por True Spirit y Titans, y Milo Manheim, estrella de la franquicia Zombies y la televisión musical, encabezan el nuevo reparto de Disney

La nueva versión en acción real de Enredados se presentó como una oportunidad para redefinir la franquicia y proyectar a Croft y Manheim como referentes de una nueva generación.

Analistas citados por The Hollywood Reporter y Deadline señalaron que el largometraje pudo transformar la trayectoria de sus protagonistas, además de consolidar a la historia como un referente de la cultura popular internacional.