“Cada día, volver a casa es como llegar al cielo”, confesó ASAP Rocky sobre su vida junto a Rihanna

ASAP Rocky destaca que la paternidad transformó su personalidad y sensibilidad, consolidando su compromiso familiar junto a Rihanna REUTERS/Benoit Tessier

La llegada de los hijos ha marcado un antes y un después para ASAP Rocky. El rapero, cuyo nombre real es Rakim Mayers, reconoce que la paternidad ha cambiado su personalidad, su sensibilidad y la forma en que se relaciona con el mundo.

En recientes entrevistas, el músico de 37 años compartió cómo su vida experimentó una evolución profunda tras convertirse en padre junto a Rihanna.

“Ser padre me ha dado una perspectiva completamente nueva. Siento que, cada día, volver a casa es como llegar al cielo”, confesó ASAP Rocky sobre su familia junto a Rihanna. El rapero también aseguró: “Es mi esposa, es mi todo”, y recordó sus primeros años juntos: “Lo supe desde que éramos más jóvenes. Ambos lo sabíamos, creo”.

La nueva etapa familiar

El nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish Mayers, en septiembre de 2025, consolidó una familia en constante crecimiento. A Rocki se suman RZA, de tres años, y Riot, de dos, quienes completan el círculo familiar que comparte con Rihanna.

Ambos artistas han optado por abordar la crianza de manera honesta y transparente, una postura que ha llamado la atención de medios estadounidenses, como es Complex.

La crianza y el compromiso parental se han convertido en un tema recurrente en las declaraciones públicas de Rocky y Rihanna. La pareja ha dejado claro que la familia es una prioridad y que buscan crear un entorno de afecto y apoyo, tanto en lo privado como en lo público.

El impacto emocional de la paternidad

Rocky no oculta que su actitud frente a la vida cambió radicalmente con la llegada de sus hijos. “Antes de los hijos, probablemente era una persona fría. Ahora, soy un hombre lleno de amor. Tengo mucho amor para dar al mundo”, afirmó durante una conversación con W Magazine, citada por COMPLEX. El artista explicó que, desde que es padre, se siente mucho más emocional y abierto a expresar sus sentimientos.

El artista también compartió que la presencia de sus hijos lo inspiró a replantear su propósito personal y profesional. La paternidad lo llevó a reconsiderar sus prioridades, poniendo el bienestar de su familia en el centro de sus decisiones. Esta transformación se refleja en su día a día y en su manera de afrontar la vida.

Creatividad y proceso artístico renovado

En el ámbito creativo, ASAP Rocky asegura que ser padre ha influido de manera determinante en su trabajo. “Ser padre es mi proceso creativo ahora porque lo he asumido en su totalidad”, manifestó en el pódcast The Run-Through With Vogue, según recogió COMPLEX.

El rapero destaca que la inspiración que obtiene de su entorno familiar se ha convertido en el motor principal de sus proyectos musicales y personales.

La implicancia de la paternidad en su música y en su visión artística es evidente. Rocky ha dejado atrás etapas de distancia emocional y se muestra más cercano tanto a sus hijos como a su audiencia, consolidando una imagen pública renovada y madura.

Referentes y nuevos roles

Durante su infancia, Rocky no contó con modelos paternos a seguir. “Nunca tuve un referente ni una figura icónica”, reconoció el músico en el mismo pódcast. Esta carencia lo llevó a valorar la importancia del ejemplo y a asumir un rol más consciente en la vida de sus hijos y de quienes lo observan.

La posibilidad de convertirse en referente para otros padres y jóvenes representa un honor y una responsabilidad, según expresó el propio artista.

Su reflexión sobre la figura paterna va más allá del ámbito personal. Rocky entiende que, al exponer su experiencia, puede influir positivamente en quienes buscan inspiración en figuras públicas comprometidas con la crianza y el desarrollo familiar.

El vínculo especial con su hija

El nacimiento de Rocki Irish Mayers fortaleció aún más el lado sensible del rapero. Rocky ha descrito la relación con su hija como un lazo único, al punto de llamarla su “pequeña gemela”.

Esta conexión ha marcado un punto de inflexión en su percepción de la paternidad, llevándolo a vivir la experiencia con entusiasmo y una entrega renovada.

“Ser padre de una niña es increíble… Estoy radiante”, afirmó Rocky durante los CFDA Fashion Awards en declaraciones a Extra, publicadas por COMPLEX. El músico proyecta una imagen de orgullo y alegría por su vida familiar, reflejando el impacto positivo de la presencia de su hija en su rutina y en su visión del futuro.

Un artista transformado

La evolución de ASAP Rocky como padre y como creador muestra que la paternidad no solo transforma la intimidad familiar, sino que también impulsa una nueva etapa de crecimiento personal y profesional.

El rapero, lejos de ocultar sus emociones, las integra en su proceso artístico y en su compromiso diario, demostrando que la sensibilidad y la fortaleza pueden ir de la mano en la vida de una figura pública.

A través de su testimonio, Rocky evidencia que la paternidad puede ser un motor de cambio y un motivo de orgullo.

El artista reafirma que su mayor fortaleza radica en el amor y en la capacidad de inspirar a quienes encuentran en su historia un ejemplo de transformación y entrega. La paternidad ha redefinido su esencia y su legado, dejando huella tanto en su música como en su vida cotidiana.