“Stranger Things”: Los hermanos Duffer dan un adelanto del próximo spin-off de la serie

Una nueva historia basada en el universo de 'Stranger Things' está siendo creada. (Netflix)

Aunque la épica aventura de Hawkins llegó a su fin con el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things el 31 de diciembre de 2025, los creadores Matt y Ross Duffer ya están pensando en lo que viene.

Se trata de un spin-off que explorará un nuevo mundo, con personajes completamente nuevos y una mitología inédita. Así lo revelaron en una entrevista con Variety tras el final de la serie.

El final de Stranger Things, titulado The Rightside Up, cerró nueve años y medio de historia con más de dos horas de duración y dejó algunas preguntas abiertas, especialmente sobre el destino de Eleven.

Pero lejos de considerar la serie como un capítulo concluido de manera definitiva, los Duffer están listos para expandir el universo que crearon en 2016.

Tras el final de "Stranger Things", los creadores planean un spin-off. (Captura de video)

De hecho, aseguraron que la roca que Henry encuentra en el maletín del científico que asesinó cuando era un niño, tendrá un significado importante en el spin-off.

“El spin-off va a explicar algunos de los cabos sueltos que quedan, pero es una mitología completamente diferente. No es una exploración profunda del Mind Flayer ni nada parecido; es algo muy fresco y nuevo”, dijo Matt.

Ross Duffer confirmó que retomarán la producción muy pronto: “Vamos a empezar a trabajar en ello el lunes. Hemos estado trabajando de manera intermitente, pero ahora volvemos a la carga”.

Los hermanos recalcaron que este proyecto será independiente de la historia original y que no contará con personajes conocidos del elenco principal.

El Spin-Off no contará con alguno de los personajes originales. (Netflix)

“Exactamente. No habrá personajes en común”, afirmó Matt. La idea, explicaron, es comenzar con una “pizarra en blanco”: una nueva ciudad, nuevos protagonistas y un nuevo conjunto de misterios y amenazas sobrenaturales.

El final de Stranger Things estuvo marcado por decisiones creativas cuidadosamente planificadas, incluyendo la ambigüedad sobre Eleven, quien podría haber sobrevivido tras los eventos que destruyeron el Upside Down.

Esta apertura narrativa parece sentar las bases para el spin-off, aunque los Duffer no confirmaron si el destino de Eleven estará directamente conectado con la nueva historia.

“Obviamente, es un mundo nuevo con su propia lógica. Queremos contar algo completamente distinto, y que los fans puedan explorar nuevas aventuras sin depender del pasado”, señaló Ross.

Matt Duffer y Ross Duffer prometieron una historia distinta a Stranger Things. (REUTERS/Daniel Cole)

Matt también destacó que la parte creativa del proyecto es la que más disfrutan.

“Mi parte favorita del show es hacer que exista, crear. El estreno y el lanzamiento son lo más estresante; la parte creativa es lo que nos emociona. Trabajar con una pizarra limpia y nuevas ideas es increíble”, comentó.

Aunque el spin-off aún no tiene fecha de estreno, el anuncio confirma que el universo de Hawkins seguirá vivo en Netflix, con una apuesta que se aleja del formato y la narrativa de la serie original.