Entretenimiento

“Stranger Things”: Los hermanos Duffer dan un adelanto del próximo spin-off de la serie

Los hermanos Duffer confirmaron que el universo de Stranger Things continuará con una serie derivada que tendrá nuevos personajes

Guardar
Una nueva historia basada en
Una nueva historia basada en el universo de 'Stranger Things' está siendo creada. (Netflix)

Aunque la épica aventura de Hawkins llegó a su fin con el estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things el 31 de diciembre de 2025, los creadores Matt y Ross Duffer ya están pensando en lo que viene.

Se trata de un spin-off que explorará un nuevo mundo, con personajes completamente nuevos y una mitología inédita. Así lo revelaron en una entrevista con Variety tras el final de la serie.

El final de Stranger Things, titulado The Rightside Up, cerró nueve años y medio de historia con más de dos horas de duración y dejó algunas preguntas abiertas, especialmente sobre el destino de Eleven.

Pero lejos de considerar la serie como un capítulo concluido de manera definitiva, los Duffer están listos para expandir el universo que crearon en 2016.

Tras el final de "Stranger
Tras el final de "Stranger Things", los creadores planean un spin-off. (Captura de video)

De hecho, aseguraron que la roca que Henry encuentra en el maletín del científico que asesinó cuando era un niño, tendrá un significado importante en el spin-off.

“El spin-off va a explicar algunos de los cabos sueltos que quedan, pero es una mitología completamente diferente. No es una exploración profunda del Mind Flayer ni nada parecido; es algo muy fresco y nuevo”, dijo Matt.

Ross Duffer confirmó que retomarán la producción muy pronto: “Vamos a empezar a trabajar en ello el lunes. Hemos estado trabajando de manera intermitente, pero ahora volvemos a la carga”.

Los hermanos recalcaron que este proyecto será independiente de la historia original y que no contará con personajes conocidos del elenco principal.

El Spin-Off no contará con
El Spin-Off no contará con alguno de los personajes originales. (Netflix)

“Exactamente. No habrá personajes en común”, afirmó Matt. La idea, explicaron, es comenzar con una “pizarra en blanco”: una nueva ciudad, nuevos protagonistas y un nuevo conjunto de misterios y amenazas sobrenaturales.

El final de Stranger Things estuvo marcado por decisiones creativas cuidadosamente planificadas, incluyendo la ambigüedad sobre Eleven, quien podría haber sobrevivido tras los eventos que destruyeron el Upside Down.

Esta apertura narrativa parece sentar las bases para el spin-off, aunque los Duffer no confirmaron si el destino de Eleven estará directamente conectado con la nueva historia.

“Obviamente, es un mundo nuevo con su propia lógica. Queremos contar algo completamente distinto, y que los fans puedan explorar nuevas aventuras sin depender del pasado”, señaló Ross.

Matt Duffer y Ross Duffer
Matt Duffer y Ross Duffer prometieron una historia distinta a Stranger Things. (REUTERS/Daniel Cole)

Matt también destacó que la parte creativa del proyecto es la que más disfrutan.

“Mi parte favorita del show es hacer que exista, crear. El estreno y el lanzamiento son lo más estresante; la parte creativa es lo que nos emociona. Trabajar con una pizarra limpia y nuevas ideas es increíble”, comentó.

Aunque el spin-off aún no tiene fecha de estreno, el anuncio confirma que el universo de Hawkins seguirá vivo en Netflix, con una apuesta que se aleja del formato y la narrativa de la serie original.

Temas Relacionados

Stranger ThingsNetflixentretenimiento

Últimas Noticias

Los creadores de ‘Stranger Things’ defienden la escena de Will saliendo del armario y se enfrentan a las críticas tóxicas de los fans

La escena en la que Will Byers sale del clóset generó críticas mixtas

Los creadores de ‘Stranger Things’

Avatar regresa con una nueva entrega y conquista la taquilla mundial, pero los Oscar aún ignoran a sus actores

El éxito comercial de la franquicia dirigida por James Cameron vuelve a generar debate entre fanáticos y especialistas, mientras el elenco expresa su deseo de ser reconocidos por los principales galardones de la industria cinematográfica

Avatar regresa con una nueva

‘Stranger Things’ tendrá un documental sobre la última temporada

Netflix abre las puertas del set para un recorrido íntimo por el detrás de escena de la temporada final de la serie

‘Stranger Things’ tendrá un documental

El final de ‘Stranger Things’ podría no ser el verdadero: Un noveno episodio llegaría a Netflix, según los fans

Una teoría hecha por los seguidores de la serie afirma que lo que se vio en en el octavo capítulo de la quinta temporada es solo una ilusión de Vecna

El final de ‘Stranger Things’

La historia detrás del álbum de los 90 que Adam Sandler no puede dejar de escuchar

El actor reveló que Live Through This, de Hole, se convirtió en su compañía inseparable desde sus años de gira, una obra que además lo llevó a vivir encuentros inesperados y que sigue marcando a nuevas generaciones

La historia detrás del álbum
DEPORTES
Boca Juniors confirmó un amistoso

Boca Juniors confirmó un amistoso en La Bombonera en homenaje a Miguel Russo: el importante anuncio para los socios adherentes

Las dos estrellas internacionales que busca el Inter Miami de Messi para terminar de rearmar su Dream Team

La impactante oferta que prepara el Chelsea para sacar a Vinícius del Real Madrid tras los silbidos que sufrió en el Bernabéu

El tenso momento que vivió Gabigol en su presentación en el Santos: la amenaza de la barra frente a los periodistas y dirigentes

Polémica en Brasil por la disputa por “Neymar 2.0″, el prodigio de 13 años: el club que se lo arrebató al Santos

TELESHOW
El emotivo momento de Martín

El emotivo momento de Martín Bossi con una fanática a la salida del teatro en Mar del Plata: “Me destrozó”

Lucía Salinas estrena “HUMO: el delito invisible”, el documental sobre contrabando de cigarrillos

John, el sobrino de Ricardo Fort, reapareció en los medios apuntando contra Eduardo: “Me cerraron las puertas de la empresa”

Tini Stoessel mostró sus vacaciones en el Caribe junto a Rodrigo de Paul y sus amigas: todas las fotos

Las fotos más íntimas de Lali Espósito y Pedro Rosemblat en Brasil: amor, amistad y mucha diversión

INFOBAE AMÉRICA

Delcy Rodríguez y su nuevo

Delcy Rodríguez y su nuevo jefe

El curioso saludo de Delcy Rodríguez a los embajadores de Irán, China y Rusia durante su juramentación como jefa del régimen

Zelensky reemplazó al jefe de seguridad de Ucrania y sumó una asesora económica canadiense

El petróleo y las acciones de las empresas de energía subieron tras la captura de Nicolás Maduro

Grilletes, abucheos y un saludo de “happy new year”: los detalles de la comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York