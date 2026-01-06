Mickey Rourke negó haber aprobado una campaña de GoFundMe en su nombre: “Ese no soy yo”

Mickey Rourke negó públicamente haber autorizado una campaña de GoFundMe destinada a reunir fondos para evitar su desahucio en Los Ángeles. Crédito: (Instagram/@mickey_rourke_)

Mickey Rourke rechazó públicamente la iniciativa de recaudar fondos a través de GoFundMe para evitar su desahucio, asegurando que “nunca pediría ni un centavo” a sus seguidores.

En un video difundido en su perfil de Instagram, el actor de 73 años expresó su malestar y desconocimiento sobre la campaña, lanzada para reunir USD 100.000 con el objetivo de cubrir un monto de USD 59.100 en concepto de alquileres atrasados y así impedir su desalojo de una vivienda en Los Ángeles.

La controversia surgió tras la publicación de la campaña titulada “Support Mickey to Prevent Eviction”, impulsada por Liya-Joelle Jones, quien se identificó en GoFundMe como asistente de Kimberly Hines, representante de Rourke.

Jones afirmó en declaraciones recogidas por The Hollywood Reporter que la recaudación fue creada “con la plena autorización de Mickey”.

(Instagram/@mickey_rourke_)

Sin embargo, en el video publicado el lunes 5 de enero, el artista de Hollywood negó tajantemente haber dado su consentimiento, manifestando: “Ese no soy yo, ¿de acuerdo? Si necesitara dinero, no pediría caridad. Preferiría meterme una pistola y apretar el gatillo”.

El actor, conocido por su papel en El luchador y otros títulos de la década de 1980 como Diner y 9 1/2 Weeks, calificó la campaña como “humillante” y “confusa”, al tiempo que pidió a sus seguidores que no realicen donaciones.

“No entiendo por qué alguien haría esto en mi nombre. Mi vida es muy simple y no recurriría a fuentes externas de ese tipo”, sostuvo.

Mickey Rourke agregó que aunque “presté dinero de un gran amigo mío tras una situación financiera difícil con una propiedad de alquiler”, insiste en que “jamás pediría dinero a extraños, seguidores o a nadie. No es mi estilo”.

La colecta en GoFundMe, impulsada en nombre de Rourke, superó los USD 95.000 pese a la negativa expresa del actor (GoFoundMr)

Por su parte, la colecta superó los USD 95.000 de su objetivo al cierre del lunes, pese al rechazo explícito del artista.

En ese sentido, solicitó a quienes ya contribuyeron que “recuperen su dinero”, asegurando que “tengo demasiado orgullo para hacer algo así”. La estrella de cine también indicó que planea consultar con su abogado sobre la situación.

La vivienda en cuestión es un bungalow de tres dormitorios y dos baños, que se construyó en 1926 y tiene una superficie de 149 metros cuadrados (1.600 pies cuadrados), ubicada en Los Ángeles.

Se reportó que el contrato de alquiler, firmado en marzo de 2025, establecía inicialmente una renta mensual de USD 5.200, cifra que posteriormente aumentó a USD 7.000.

El recordado protagonista de "9 1/2 Weeks" aseguró tener demasiado orgullo para solicitar donaciones y exhorta a sus seguidores a recuperar el dinero aportado (Mgm/Ua/Kobal/Shutterstock)

Además del monto adeudado, el propietario, Eric Goldie, reclama el pago de honorarios legales y la rescisión del acuerdo de arrendamiento.

En su testimonio, Rourke reconoció que gestionó “muy mal” su carrera y repasó las dificultades personales que atravesó.

“No fui diplomático. Tuve que hacer más de 20 años de terapia para superar el daño que sufrí hace años”, afirmó en el video. “Trabajé mucho para superarlo. Ya no soy esa persona”.

La campaña de GoFundMe, según su descripción, buscaba “darle estabilidad y tranquilidad a Mickey durante un período estresante para que pueda permanecer en su hogar y tener espacio para recuperarse”.

Rourke describió la campaña como "humillante" y señaló que nunca exigiría caridad, incluso en dificultades financieras (Broadimage/Shutterstock)

Jones, en diálogo con The Hollywood Reporter, señaló que “resultó increíblemente conmovedor ver cuántas personas se preocuparon por él y quisieron ayudarlo”.

No obstante, para Mickey Rourke, la acción resultó una fuente de vergüenza: “Solo se me ocurre una persona que haría algo así, y espero que no sea en quien estoy pensando. Es humillante”.

Pese a los recientes problemas económicos y el riesgo de perder su vivienda, aseguró que planea regresar al trabajo y agradeció a quienes se interesaron por su bienestar, reiterando que no recurrirá a la caridad pública.

Su carrera incluyó un retiro temporal del cine en los años 90 para dedicarse al boxeo profesional, lo que derivó en secuelas físicas y cirugías reconstructivas.

Tras convertirse en boxeador profesional en los años 90, Mickey Rourke experimentó dificultades de salud, pero resurgió en el cine con su papel para "El luchador" (Fox Searchlight)

En 2008, su papel en El luchador, dirigido por Darren Aronofsky, le valió un Globo de Oro y una nominación al Oscar, lo que le devolvió notoriedad ante el público.