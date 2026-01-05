Mickey Rourke lanza campaña de GoFundMe para evitar ser desalojado de su casa en Los Ángeles: “La fama no te protege”

Mickey Rourke podría ser desalojado de su hogar por retrasos con el alquiler. (Wikimedia)

Mickey Rourke, el icónico actor conocido por su estilo irreverente y su carrera tanto en Hollywood como en el boxeo profesional, recurrió al público este domingo para solicitar ayuda económica y así evitar el desalojo de su residencia en Los Ángeles.

El nominado al Oscar, enfrenta una deuda de aproximadamente 60 mil dólares en alquiler atrasado, según informó la revista People. Para enfrentar esta situación, Rourke lanzó una campaña en GoFundMe titulada “Help Mickey Rourke Stay in His Home” (“Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”), que hasta el momento ha recaudado 20,014 dólares de un objetivo de 100 mil dólares.

La descripción de la página destaca la trayectoria y el impacto del actor en el cine estadounidense. “Mickey Rourke entró en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, valiente y totalmente original”, señala la plataforma.

Mickey Rourke intenta recaudar 100 mil dólares para no quedarse sin hogar. (GoFoundMr)

Y añade: “A finales de los años 70 y 80, no era solo una estrella de cine; era un símbolo de algo raro: peligro acompañado de vulnerabilidad, dureza con corazón. Desde Diner hasta Rumble Fish y 9½ Weeks, Mickey ofreció actuaciones que se sentían vividas, no interpretadas, y dejó una huella permanente en la cultura cinematográfica estadounidense”.

El mensaje continúa describiendo la difícil transición de Rourke al boxeo, que dejó cicatrices físicas y emocionales duraderas y, según la campaña, provocó que la industria que una vez lo celebró lo abandonara.

“La fama no te protege contra las dificultades y el talento no garantiza estabilidad. Lo que queda es una persona que merece dignidad, un hogar y la oportunidad de recuperar su estabilidad”, expresó.

Mickey Rourke afirmó que la fama no es sinónimo de estabilidad. (Crédito: Wikimedia)

Mickey Rourke, de 71 años, alcanzó su gran reconocimiento con el drama de Francis Ford Coppola Rumble Fish (1983). A lo largo de su carrera, ha protagonizado películas emblemáticas como The Pope of Greenwich Village, 9½ Weeks, Angel Heart y Barfly, así como producciones más recientes que incluyen Man on Fire, Sin City y The Wrestler, película que le valió elogios de la crítica y un Oscar a la Mejor Interpretación Masculina.

A pesar de sus logros cinematográficos, la vida de Rourke ha estado marcada por altibajos, incluidas decisiones controvertidas de alejarse de la actuación para dedicarse al boxeo profesional y enfrentarse a problemas financieros en los últimos años.

Su retorno al cine ha sido intermitente, y aunque recientemente se anunció su participación en el thriller independiente Mascots, dirigido y escrito por Kerry Mondragon, la muerte del actor Udo Kier en noviembre de 2025, quien iba a co-protagonizar la película, ha generado incertidumbre sobre la continuidad del proyecto.

El último proyecto en el que Mickey Rourke participó, no ha podido salir a la luz. (Crédito: Imdb)

En los últimos años, Mickey Rourke ha combinado su carrera cinematográfica con apariciones ocasionales en la televisión y proyectos independientes, manteniendo siempre un perfil único dentro de la industria.

La situación de Rourke ha generado simpatía y preocupación entre sus seguidores, muchos de los cuales han mostrado interés en contribuir a la campaña para garantizar que pueda mantener su hogar.