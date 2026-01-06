Entretenimiento

Fan brasileña de BTS fue arrestada tras visitar insistentemente la casa de Jungkook

El cantante de k-pop había solicitado una orden de no contacto por la violación a su privacidad

Guardar
Según la policía, la mujer
Según la policía, la mujer estaba causando disturbios frente al domicilio, y no era la primera vez que se le pedía que se retire del lugar (Captura de video/Channel A/REUTERS)

Una fanática extranjera fue arrestada en Seúl luego de acudir de manera reiterada a la residencia del cantante Jungkook, integrante de la boyband BTS.

Según informó la Comisaría de Policía de Yongsan, en el centro de Seúl, la detención se produjo el 4 de enero de 2026, alrededor de las 2:50 de la tarde, cuando la mujer —identificada como ciudadana brasileña de unos 30 años—se presentó nuevamente en el domicilio del artista.

De acuerdo con el reporte policial, la sospechosa fue arrestada en el lugar de los hechos por presunta violación de la ley anti-acoso de Corea del Sur.

Las autoridades confirmaron que la mujer había acudido en al menos dos ocasiones previas durante el mes de diciembre a la residencia de Jungkook, lo que permitió establecer un patrón de comportamiento reiterado.

Cámaras de seguridad captaron a
Cámaras de seguridad captaron a la mujer intentando introducir cartas en la casa del cantante (Captura de video/Channel A)

Durante la última visita, la policía señaló que la sospechosa provocó disturbios frente a la vivienda, como lanzar correspondencia hacia la propiedad.

Tras su arresto, la policía de Yongsan indicó que Jungkook y su entorno habían solicitado previamente una orden de no contacto, medida que fue considerada en el marco de la investigación.

Jungkook, cantante de kpop de 28 años, ha enfrentado múltiples intentos de invasión a su privacidad en los últimos años, varios de los cuales han terminado con la intervención de la policía. En Corea del Sur, se denomina a las fans acosadoras como sasaengs para diferenciarlas de los aficionados regulares de un grupo idol.

De acuerdo con los registros de la prensa, una mujer china de unos 30 años fue arrestada en junio de 2025 tras intentar ingresar a la vivienda del cantante, coincidiendo con la fecha de su salida del servicio militar obligatorio.

El cantante ha pedido en
El cantante ha pedido en varias ocasiones que dejen de intentar ingresar a su casa (REUTERS/Kim Hong-Ji)

La mujer habría intentado reiteradamente introducir el código de la puerta, y posteriormente recibió una acusación suspendida.

Meses después, en octubre de 2025, una mujer surcoreana de unos 40 años fue remitida a la fiscalía bajo sospecha de violar la propiedad privada, luego de ingresar sin autorización al estacionamiento del edificio donde reside Jungkook. En noviembre, otro incidente involucró a una mujer japonesa de unos 50 años, quien fue acusada de intentar forzar la cerradura de la residencia del artista.

Tras uno de estos episodios, el intérprete de “Seven ”decidió pronunciarse públicamente. El cantante realizó una transmisión en vivo en la que relató que había observado en tiempo real, a través de las cámaras de seguridad (CCTV) de su hogar, cómo se producía una de las intrusiones.

“Tengo que dejarlo claro: apoyar es una cosa, pero lo que está mal, está mal”, expresó el artista en ese momento. Jungkook también lanzó una advertencia directa a los llamados sasaeng: “Si vienen, los encerraré. Todo está grabado como evidencia y serán llevados por la policía. Si entran a mi estacionamiento sin permiso, quedarán atrapados hasta que yo abra la puerta”.

La lucha del cantante por guardar la calma en su domicilio responde a la impresionante fama que alcanzó junto a BTS, boyband que se convirtió en un fenómeno global desde 2018.

Antes de ingresar al servicio militar, Jungkook comenzó a explorar su carrera como solista con el álbum “Golden”, lanzado en 2023.

El regreso de BTS incluirá
El regreso de BTS incluirá una gira mundial cuyo calendario será anunciado en enero de 2026 (Instagram/@rkive)

Tres años más tarde, la boyband completa prepara su regreso histórico. El sello que representa al grupo masculino confirmó que lanzarán su quinto álbum de estudio el 20 de marzo de 2026, su primera producción con la alineación completa de integrantes en casi cuatro años.

El disco contará con 14 canciones y ha sido descrito como un proyecto cargado de mensajes honestos y de agradecimiento hacia ARMY, su club de fans oficial.

Las preórdenes del álbum comenzarán el 16 de enero, mientras que los detalles de la gira mundial asociada al lanzamiento se anunciarán el 14 de enero.

Temas Relacionados

JungkookBTSAcosoKpopEntretenimiento

Últimas Noticias

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

El documental combina imágenes inéditas de la gira “Memento Mori” con testimonios y escenas íntimas, y muestra cómo el grupo transformó el duelo por la muerte de Andy Fletcher en un poderoso regreso a los escenarios

Depeche Mode estrena en Netflix

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

La canción atravesó jornadas agotadoras, múltiples tomas descartadas y crecientes tensiones en el estudio, hasta que la irrupción de John Lennon cambió el ritmo, la energía y el rumbo del tema, transformando un bloqueo creativo en uno de los momentos más recordados del White Album

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó

Así fue como Denzel Washington negoció cada puñetazo en El Invitado” con Olivier Schneider: “No me toca ni una vez más”

El coordinador de especialistas, actor y director francés Olivier Schneider recordó esta curiosa exigencia del actor durante la filmación de una de sus películas

Así fue como Denzel Washington

La amistad secreta de Rob Reiner y Michele Singer con un preso condenado a muerte: “Era como de la familia”

Tras conocer su historia en una obra teatral, los Reiner se involucraron activamente en el caso de Nanon Williams, un hombre encarcelado desde los 17 años que lucha por limpiar su nombre

La amistad secreta de Rob

Nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday” confirma el retorno de los X-Men al MCU

El reciente adelanto se enfoca en miembros emblemáticos de Marvel, revelando imágenes inéditas de la Mansión X

Nuevo tráiler de “Avengers: Doomsday”
DEPORTES
Lionel Messi recordó cómo empezó

Lionel Messi recordó cómo empezó su historia de amor con Antonela Roccuzzo y dejó una risueña frase sobre su personalidad

El Australian Open rompe récords en premios y entregará sumas millonarias a los campeones: cuánto ganan ronda por ronda

El Chelsea de Enzo Fernández confirmó a su nuevo entrenador tras la salida de Maresca

Argentina clasificó por primera vez a los cuartos de final de la United Cup y enfrentará a Suiza

La brutal caída de un medallista olímpico que le provocó una fractura de cráneo

TELESHOW
Las primeras horas de Daniela

Las primeras horas de Daniela Christiansson y sus hijos sin Maxi López: “Te extrañamos”

El insólito regalo que recibió Gimena Accardi al aire de su programa en su primer verano soltera

Entre bromas y desafíos, Benjamín Vicuña debutó como conductor en The Balls: cuál fue el pico de rating

Quién es la reina del polo que aconsejó a Laurita Fernández antes de iniciar su romance con Matías Busquet

El fuerte posteo de Wanda Nara que enseguida borró: “Tengo 24 centímetros de razones para estar más relajada”

INFOBAE AMÉRICA

Depeche Mode estrena en Netflix

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

Por qué “Ob-La-Di, Ob-La-Da” tardó 42 horas en grabarse: la historia detrás del bloqueo creativo de McCartney y el giro inesperado que dio Lennon

Los Globos de Oro regresan con ‘Una batalla tras otra’ y ‘Valor sentimental’ como grandes candidatas

Mirra: qué es, de dónde viene y por qué fue uno de los regalos de los Reyes Magos

Bertrab, el glaciar que revela la fragilidad del Atlántico Sur ante el cambio climático