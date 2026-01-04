Entretenimiento

BTS regresa en 2026: cuántas canciones tendrá el nuevo álbum y más detalles de la gira mundial

El grupo de K-Pop afirmó que sus siete integrantes volverán a trabajar juntos después de cumplir el servicio militar

BTS confirma su regreso en
BTS confirma su regreso en 2026 con el lanzamiento de un nuevo álbum de 14 canciones y una gira mundial (Instagram/@rkive)

La noticia sobre el regreso de BTS ya es oficial. La banda de K-Pop anunció que su próximo álbum incluirá 14 canciones y podrá preordenarse desde el 16 de enero, con el lanzamiento mundial fijado para el 20 de marzo de 2026.

Este proyecto será el primero como grupo completo tras la pausa por el servicio militar de todos los integrantes y abre una nueva etapa en su trayectoria.

El anuncio incluyó también la fecha para quienes esperan la gira. El 14 de enero se anunciarán oficialmente las fechas y detalles del tour mundial, el primero a gran escala desde 2022.

Por el momento, se activó un nuevo sitio web donde se irán difundiendo las novedades sobre el disco y la gira.

Desde que RM, Suga, V, Jimin y Jung Kook se unieron al ejército surcoreano —después de Jin y j-hope—, los seguidores comenzaron a contar los días hasta junio de 2025.

Las preordenes del anticipado álbum
Las preordenes del anticipado álbum de BTS estarán disponibles desde el 16 de enero, antes del lanzamiento mundial el 20 de marzo de 2026 (EPA/KIM HEE-CHUL)

Luego de 18 meses de servicio, los siete integrantes cumplieron con sus obligaciones y regresaron a la vida civil, cumpliendo la promesa de reunirse más de dos años después de que Jin ingresara en diciembre de 2022.

En cartas manuscritas enviadas a quienes los siguen, los miembros compartieron mensajes personales. RM expresó que “hemos esperado más que nadie” este momento.

Durante su tiempo en el ejército, el líder de la agrupación también escribió en Weverse que extrañaba mucho a sus compañeros de grupo y recordó: “Cuando hablamos cara a cara, recordé de nuevo las cosas que nunca cambian, el lugar al que tenía que volver”.

Jimin comunicó a quienes acompañan al grupo que “el año que hemos estado esperando por fin ha llegado”.

En otra carta, el idol relató que las conversaciones nocturnas con su compañero Jungkook se transformaron debido a la cercanía del reencuentro con ARMY y explicó que, aunque sentía algo de temor por volver juntos al escenario después de tanto tiempo, su determinación de ofrecer el mejor espectáculo no ha cambiado.

El álbum de BTS llega
El álbum de BTS llega tras la culminación del servicio militar obligatorio de todos los integrantes del grupo surcoreano. Jungkook y Jimin fueron los últimos en culminar este periodo en el ejército (REUTERS/Kim Hong-Ji)

“En 2026, crearemos aún más buenos recuerdos, así que espérenlo”, anticipó V en un mensaje oficial. Por su parte, Jin escribió que durante los últimos dos años había saludado a sus seguidores como solista y que ahora estaba feliz de volver a presentarse con el grupo: “Son mis salvavidas, así que debo mostrar mi aprecio y cuidarlos”.

Jungkook aseguró que su actitud sigue siendo la misma y que continuará esforzándose como siempre. Además, agregó que considera que la próxima primavera será especialmente importante y deseó a todos una estación segura y agradable. “Mi corazón siempre ha sido el mismo. Seguiré esforzándome, como siempre lo he hecho”, aseguró.

Mientras tanto, Suga envió un mensaje de buenos deseos para el año que comienza. En cuanto a j-hope, el artista destacó la importancia del reencuentro tras los proyectos individuales y señaló que el próximo paso será encontrar el equilibrio entre las identidades personales y la dinámica grupal.

“Con el tiempo, cada uno refinó su identidad única trabajando en su propia música, lanzando proyectos en solitario y haciendo lo suyo. Lo curioso para mí es cuando esas identidades, que han tomado forma de maneras tan distintas, se juntan como BTS”, sostuvo el cantante y rapero para el programa Apple Music 1’s Zane Lowe.

La banda coreana BTS iniciará
La banda coreana BTS iniciará una gira mundial en 2026, con detalles y fechas oficiales anunciados el 14 de enero (REUTERS/Kim Soo-hyeon)

En una conversación sobre el documental Right Place, Wrong People, RM comentó que la experiencia de trabajar en libertad y con honestidad tendrá una buena influencia en el grupo en esta nueva etapa.

Reflexionó, además, sobre el valor de las experiencias y la importancia de aprender tras haber vivido cosas distintas en estos años.

En una transmisión reciente, los miembros explicaron que terminaron la grabación del álbum meses atrás y que, desde entonces, han estado afinando la música para que el resultado esté a la altura de las expectativas de quienes los esperan.

