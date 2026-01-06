Entretenimiento

Depeche Mode estrena en Netflix su film “M”: el tour que marcó una nueva era para la banda

El documental combina imágenes inéditas de la gira “Memento Mori” con testimonios y escenas íntimas, y muestra cómo el grupo transformó el duelo por la muerte de Andy Fletcher en un poderoso regreso a los escenarios

El documental, dirigido por Fernando Friar, narra la experiencia de la banda durante los tres conciertos que ofreció en septiembre de 2023

La icónica banda británica Depeche Mode lanzará el próximo viernes su nuevo documental y película de concierto, “Depeche Mode: M”, a través de Netflix. La producción mostrará escenas inéditas de la gira mundial “Memento Mori”. El estreno mundial será el 9 de enero de 2026 en la plataforma de streaming, con una propuesta que combina el registro de sus shows en Ciudad de México y el análisis de su vínculo con la temática de la muerte.

Un tributo en vivo a la resiliencia de Depeche Mode

El documental, dirigido por Fernando Friar, narra la experiencia de la banda durante los tres conciertos que ofreció en septiembre de 2023 en el Foro Sol de Ciudad de México. Según información de Rolling Stone, la película integra fragmentos de las presentaciones en vivo e incluye testimonios de fanáticos, artistas y especialistas culturales. La obra profundiza en el modo en que la cultura mexicana aborda la muerte, un tema que se refleja en la discografía del grupo, especialmente tras la muerte del tecladista Andy “Fletch” Fletcher en 2022.

El documental se filmó a lo largo de sus tres conciertos en el Foro Sol de CDMX. (Cortesía)

De acuerdo con el comunicado de la banda, “Depeche Mode: M” busca mostrar la influencia global y atemporal del grupo, además de rendir homenaje a la conexión entre música, tradición y espíritu humano. El filme también destaca la narración del actor Daniel Giménez Cacho, quien aporta su voz para hilvanar las distintas historias y reflexiones que aparecen en el documental.

La película tuvo su estreno mundial en el Tribeca Film Festival en junio de 2025. Posteriormente, llegó a los cines en octubre y se lanzó un álbum en vivo que acompaña el material audiovisual. Antes de su llegada a Netflix, los seguidores de la banda pudieron alquilar y descargar la película en línea, lo que amplificó el alcance de este homenaje audiovisual.

Lead singer Dave Gahan of Depeche Mode performs onstage, during the English pop group's Memento Mori World Tour, at the Parken stadium, in Copenhagen, Denmark June 27, 2023. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Memento Mori: música, memoria y legado

La gira “Memento Mori” se convirtió en un hito para Depeche Mode, ya que representó su regreso a los escenarios tras la pérdida de Fletcher, quien falleció a causa de una disección aórtica en 2022. El documental, según indicó Rolling Stones, retrata la transición del grupo hacia una nueva etapa, marcada por la ausencia de uno de sus miembros fundadores y el desafío de reconstruir su identidad artística.

De acuerdo con Rolling Stone, la melancolía siempre ha formado parte central de la propuesta musical de la banda. La crítica destacó que “Depeche Mode ha sabido explorar la vulnerabilidad y la entrega, elementos fundamentales de su sonido actual”. El álbum Memento Mori, lanzado durante la gira homónima, incluye canciones donde el reconocimiento de la mortalidad atraviesa la lírica, sin caer en el dramatismo, y ofrece incluso matices optimistas.

Los testimonios que recoge el documental permiten observar cómo la música del grupo británico se entrelaza con la tradición mexicana del Día de Muertos y la interpretación simbólica de la vida y la muerte. Este enfoque sitúa al filme como un puente cultural entre la experiencia universal de la pérdida y la celebración de la memoria.

Lead singer Dave Gahan of Depeche Mode performs onstage, during the English pop group's Memento Mori World Tour, at the Parken stadium, in Copenhagen, Denmark June 27, 2023. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

Una experiencia global al alcance de todos

El próximo estreno de Depeche Mode: M en Netflix representa una oportunidad para que los seguidores de la banda y el público general puedan acceder a un registro único de la gira “Memento Mori” y su impacto internacional. El documental celebra la capacidad del arte para conectar generaciones y culturas a través de la música.

De acuerdo con declaraciones de la banda, la película busca transmitir el mensaje de que la música puede unir a las personas más allá de las fronteras, especialmente en momentos de dificultad. La producción presenta imágenes de los conciertos, entrevistas y escenas detrás de cámaras que muestran la intimidad y la fortaleza de los integrantes de Depeche Mode.

El documental está dirigido por Fernando Frías de la Parra. (Cortesía)

El documental también explora la influencia que la cultura mexicana tuvo en el proceso creativo del grupo y cómo la experiencia en Ciudad de México marcó un punto de inflexión en la gira. Las imágenes del público, los colores y los rituales tradicionales forman parte esencial de la narrativa visual.

Un estreno esperado por fans de todo el mundo

La llegada de Depeche Mode: M a Netflix este 9 de enero genera expectativas tanto en antiguos admiradores como en nuevas generaciones que buscan conocer la historia de la banda británica. La película se perfila como un documento clave para comprender el legado de Depeche Mode y la vigencia de su propuesta artística.

Lead singer Dave Gahan of Depeche Mode performs onstage, during the English pop group's Memento Mori World Tour, at the Parken stadium, in Copenhagen, Denmark June 27, 2023. Helle Arensbak/Ritzau Scanpix/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. DENMARK OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN DENMARK.

La plataforma de streaming incorporará el filme a su catálogo internacional, lo que permitirá que millones de personas accedan a esta experiencia audiovisual sin precedentes. La banda, reconocida por su innovación y su capacidad de adaptación, reafirma con este lanzamiento su lugar en la historia de la música contemporánea.

Los seguidores ya anticipan el reencuentro con los clásicos de Depeche Mode y el descubrimiento de nuevas facetas de los músicos, mientras la crítica especializada destaca la calidad de la realización y la profundidad de los temas abordados.

