“Si nadie te ha dicho hoy que te quiere, yo te quiero”: el emotivo mensaje de Paris Jackson tras celebrar 6 años sobria

En un video íntimo, Paris Jackson agradece el apoyo recibido y transmite un mensaje de esperanza a quienes luchan con adicciones (@parisjackson)

Paris Jackson, cantante, actriz y modelo, anunció a través de su cuenta de Instagram que alcanzó 6 años de sobriedad. En una publicación de Billboard, se recogió el mensaje de la artista dónde compartió reflexiones sobre su proceso de recuperación, los obstáculos en la salud mental y dirigió un mensaje de apoyo a quienes transitan situaciones similares.

Jackson puntualizó que dejar las adicciones no garantiza una vida sin dificultades. “Dejar las adicciones no siempre es señal de que la vida sea perfecta”, expresó, según Billboard.

Aunque llevaba varios años alejada de las sustancias, reconoció que existieron periodos especialmente complicados durante su recuperación.

Paris Jackson comparte su testimonio de seis años de sobriedad, abriendo el diálogo sobre salud mental y superación personal (REUTERS/Yara Nardi)

Más allá del apellido: la vida de Paris Jackson

Paris-Michael Katherine Jackson nació el 3 de abril de 1998 en Estados Unidos, hija de Michael Jackson y Debbie Rowe. Creció junto a sus hermanos en el famoso Rancho Neverland, en Beverly Hills, bajo la tutela de su padre tras el divorcio de sus padres, cuando ella tenía dos años. Sus padrinos son Elizabeth Taylor y Macaulay Culkin, figuras cercanas a la familia Jackson.

Cursó su educación básica en la Buckley School de Sherman Oaks y, durante la adolescencia, asistió a la Provo Canyon School para recibir apoyo ante problemas de adicción y episodios de depresión.

Pese al intenso escrutinio público, Paris construyó una identidad propia en el mundo artístico. Firmó contrato con IMG Models y debutó en televisión en la serie Star. Un año después, participó en la película “Gringo”. En 2020, firmó con Republic Records y lanzó su álbum debut “Wilted”, dando inicio formal a su carrera como solista.

Con “Wilted”, Paris Jackson explora emociones profundas, destacando “Let Down” como una balada sobre el dolor y la resiliencia (paris jackson)

En el cine y la televisión, trabajó en proyectos de terror y comedia, como parte de la antología de Ryan Murphy y películas junto a actrices como Bella Thorne.

Se destaca también su papel en la franquicia de terror de Jill Blotevogel y su participación en la película de comedia Sex Appeal estrenada en 2022, donde interpretó a Danica McCollum.

Actualmente, Jackson no mantiene relaciones sentimentales públicas. En su historial amoroso figuran Gabriel Glenn, con quien compartió una relación entre 2018 y 2020, y rumores con Cara Delevingne.

En la comedia “Sex Appeal”, estrenada en 2022, Paris Jackson da vida a Danica McCollum, mostrando su versatilidad como actriz (HULU/IMDb)

Los desafíos de la recuperación y la salud mental

Al relatar su experiencia, Jackson explicó que debió aprender a enfrentar la vida bajo nuevas condiciones luego de abandonar los mecanismos de supervivencia que utilizaba antes.

En su publicación, la artista abordó los trastornos diagnosticados durante su proceso de recuperación, identificando una lucha constante con trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo-compulsivo.

“El trastorno depresivo mayor resistente al tratamiento es muy duro, igual que el trastorno de estrés postraumático y el trastorno obsesivo-compulsivo”, reconoció Jackson. La cantante resaltó la importancia de acompañar a quienes atraviesan estas realidades, y envió un mensaje de aliento que recogió Billboard: “Si tienes esto o algo parecido, no estás solo. Sigue adelante. Si nadie te ha dicho hoy que te quiere, yo te quiero”.

Su testimonio enfatiza la necesidad de comprender y apoyar a quienes enfrentan enfermedades mentales y procesos de recuperación.

El proceso de recuperación de Paris Jackson refleja las dificultades cotidianas y la importancia de buscar apoyo profesional y emocional (@parisjackson)

Gratitud, reconexión y nuevos comienzos

Durante su camino hacia la sobriedad, Jackson subrayó la relevancia del agradecimiento. En enero de 2025, celebró en Instagram haber alcanzado 5 años sin consumir alcohol ni heroína y destacó el valor de su avance: “Hola, soy PK y soy alcohólica y adicta a la heroína. Hoy cumplo cinco años limpia y sobria de todas las drogas y el alcohol. Decir que estoy agradecida no alcanza a describirlo. El agradecimiento apenas roza la superficie”, manifestó, informa Billboard.

Jackson compartió que la sobriedad le permitió reconectar con actividades y sensaciones cotidianas. Ahora puede hacer música, disfrutar del cariño de sus perros y su gato, y experimentar emociones como la tristeza y la alegría con mayor plenitud. También valora la capacidad de confiar y de forjar nuevos lazos afectivos, aspectos que considera esenciales en su transformación personal.

Sin ocultar las dificultades, Jackson encuentra en las pequeñas experiencias diarias —desde la creación musical hasta sentir el calor del sol— una parte central de su proceso vital. Su recorrido evidencia que la recuperación es un viaje complejo, pero posible, sostenido por la gratitud, la reconexión con uno mismo y el apoyo a los demás.