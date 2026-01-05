Jennifer Lopez revela los obstáculos que ha enfrentado en su nueva relación tras el divorcio de Ben Affleck

Jennifer Lopez se sinceró sobre lo que busca en una relación luego de su divorcio de Ben Affleck (Créditos: AP)

Jennifer Lopez volvió a convertir el escenario en un espacio de confesión personal. Durante su concierto del sábado por la noche en Las Vegas, la superestrella reflexionó sobre el amor, el paso del tiempo y las lecciones que ha aprendido tras años de romances mediáticos, incluida su reciente y muy comentada separación de Ben Affleck.

Frente a miles de fans, la cantante dejó claro que su próxima relación deberá basarse en el respeto, la aceptación y la dignidad personal. La intérprete de 56 años sorprendió al detenerse a hablar del significado actual de “If You Had My Love”, el sencillo que lanzó en 1999 y que marcó el inicio de su carrera musical.

Más de dos décadas después, Lopez aseguró que su relación con la canción ha cambiado radicalmente. “Cuando la canté por primera vez, era muy joven y la cantaba con mucha esperanza”, explicó al público, en un momento captado por videos que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Jennifer Lopez recordó a sus amores pasados durante su último concierto. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, la artista reconoció que a lo largo de los años la ha interpretado desde distintos estados emocionales. “La he cantado cuando estaba triste, la he cantado cuando estaba feliz. Pero ahora, hoy, ¿saben cómo la canto? La canto desde el poder”, dijo.

La declaración fue recibida con una ovación, confirmando la conexión emocional que Jennifer Lopez mantiene con su audiencia. Ese “poder” al que se refirió quedó aún más claro cuando habló directamente de lo que espera de una futura pareja.

“Porque la verdad es que, si quisieras tener mi amor, tendrías que ganártelo. Tendrías que tratarme bien. Tendrías que respetarme. Tendrías que aceptarme por todo lo que soy. Tendrías que amarme si quisieras mi amor”, sentenció.

Lejos de idealizar las relaciones, la también actriz también ofreció una reflexión honesta sobre la complejidad del amor. “El amor es algo complicado. No puedes tener amor sin desamor. No puedes. Eso es a lo que te apuntas”, señaló.

Jennifer Lopez aseguró que no se puede tener amor sin desamor, luego de su divorcio con Ben Affleck. (AFP)

Sus palabras resonaron como un mensaje de madurez emocional, construido a partir de experiencias personales que han sido, en muchos casos, vividas bajo el escrutinio público.

La artista no evitó referirse, aunque con humor, a su reciente divorcio de Ben Affleck, con quien estuvo casada entre 2022 y 2025.

Durante la noche inaugural de su nueva residencia en Las Vegas, la cantante recordó su anterior show, “Jennifer Lopez: All I Have”, y preguntó al público: “¿Se pasó volando, verdad? Para los que estuvieron ahí la noche de apertura hace 10 años”.

Jennifer Lopez hizo una broma sobre sus matrimonios pasados. (REUTERS/Allison Dinner)

Luego añadió en tono de broma: “Y, en ese entonces, yo solo me había casado dos veces. Eso no es verdad. Solo fue una vez. Se sintió como dos. Estoy bromeando. Ya se acabó y listo, boom, y está bien. Todo está bien. La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo. Estamos en nuestra era feliz ahora mismo”.

De hecho, Jennifer Lopez ha estado casada cuatro veces: con Ojani Noa entre 1997 y 1998; con Cris Judd de 2001 a 2003; con Marc Anthony de 2004 a 2014; y más recientemente con Affleck. Lejos de mostrarse amarga, la artista dejó claro que ve estas experiencias como parte de su evolución personal.