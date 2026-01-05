El actor que conquistó a Stephen King con su autenticidad

The Stand, estrenada en 1994 y basada en la novela homónima de King, narra la historia de un mundo devastado por una plaga mortal

La extensa obra de Stephen King ha sido fuente inagotable de inspiración para cineastas y productores de televisión en todo el mundo. Considerado uno de los escritores más adaptados de la literatura contemporánea, King no solo ha visto sus novelas traducidas a la pantalla grande y chica, sino que también ha participado activamente en algunas de las producciones, ya sea como guionista o incluso como actor. Entre sus adaptaciones más celebradas se encuentran clásicos como El resplandor, Misery y Cuenta conmigo.

Sin embargo, existe una interpretación que King considera insuperable. En una entrevista reciente a The Hollywood Reporter, el escritor destacó el trabajo de Gary Sinise en la miniserie The Stand (1994), afirmando que nadie ha logrado superar la intensidad y verosimilitud que el actor aportó a su personaje.

La miniserie que marcó un antes y un después

The Stand, estrenada en 1994 y basada en la novela homónima de King, narra la historia de un mundo devastado por una plaga mortal. Los pocos sobrevivientes se dividen en dos bandos enfrentados en una lucha definitiva entre el bien y el mal. Según la sinopsis original: “Después de que una plaga mortal mate a la mayor parte de la población mundial, los sobrevivientes restantes se dividen en dos grupos para enfrentarse en una batalla final entre el bien y el mal”.

La serie, que tuvo un reboot en 2020 coincidiendo con la pandemia mundial, se convirtió en un referente dentro del género de catástrofes y ciencia ficción. Sin embargo, fue la primera versión la que dejó una marca imborrable para el propio King. El escritor estadounidense expresó en una entrevista: “Nadie podrá superar a Gary Sinise, quien interpretó a Stu Redman en la miniserie original de ABC. Estuvo perfecto. Cuando les dice ‘No saben nada’ a los soldados que lo están poniendo en cuarentena obligatoria, uno se cree completamente su desprecio”.

Para King, la interpretación de Sinise fue tan auténtica y contundente que elevó el estándar para futuras adaptaciones de sus obras. La escena a la que hace referencia, en la que Stu Redman se enfrenta a la autoridad militar, es recordada como uno de los momentos más potentes de la serie, en donde el desprecio y la desconfianza se presentan con total naturalidad.

Gary Sinise: una carrera versátil entre el cine y la televisión

Gary Sinise junto a Ray Walston durante su interpretación en The Stand (foto: IMDb)

Gary Sinise es reconocido por una trayectoria que abarca tanto el cine como la televisión. Aunque su último filme se estrenó en 2020, el actor no ha anunciado oficialmente su retiro, manteniendo su vigencia en la industria. En televisión, además de The Stand, participó en series como 13 Reasons Why y tuvo un papel destacado en CSI: Nueva York.

En el cine, Sinise ha sido parte de producciones de gran repercusión. Entre ellas, destaca su participación en Milagros inesperados (otra adaptación de una novela de King), así como en Apollo 13 y Forrest Gump, donde compartió pantalla con Tom Hanks. Estos títulos consolidaron su reputación como un intérprete versátil, capaz de abordar personajes complejos y dotarlos de profundidad emocional.

La colaboración entre Sinise y King no solo se limitó a The Stand. Su presencia en Milagros inesperados también fue valorada tanto por la crítica como por el público, reforzando el vínculo profesional y artístico entre ambos.

El respeto de King por las series

Más allá de sus propias historias, Stephen King ha manifestado en varias ocasiones su admiración por el mundo de las series. Para él, algunos proyectos televisivos superan en profundidad y textura a muchas películas de Hollywood.

En una entrevista concedida a Rolling Stone, King diferenció entre series convencionales y aquellas con una búsqueda más ambiciosa: “No estamos hablando de programas como NCIS o CSI que básicamente muestran una misma historia una y otra vez. Ni siquiera estoy hablando de Mad Men, que no me gusta. Sino de Breaking Bad, Sons of Anarchy, The Walking Dead, The Bridge, The Americans. Esas series tienen tanta textura, se involucran tanto que hacen que las películas luzcan como cuentos”, explicó el autor.

King recordó especialmente el impacto que tuvo la serie en su percepción sobre la televisión: “Hace 12 años vi una serie llamada The Shield. En el primer episodio, Michael Chiklis, que interpreta al protagonista, se da vuelta y mata a un policía compañero de él. Y yo pensé, ‘La televisión acaba de pasar por un cambio sísmico’. Esa serie no fue la serie más importante de la televisión. Breaking Bad es mejor, pero The Shield cambió todo”.

La valoración de King hacia la actuación de Gary Sinise y su respeto por la televisión como medio narrativo revelan su mirada exigente y su sensibilidad frente a las interpretaciones que logran trascender la pantalla.