North West sorprende en las redes sociales al mostrar un nuevo piercing en su rostro

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West volvió a generar conversación entre sus seguidores por su renovado look

North West posteó un video en TIKTOK donde presume su nueva perforación falsa. Créditos: Tik Tok/@KimandNorth

North West sorprendió este fin de semana al mostrar un nuevo y audaz look en una serie de videos publicados en TikTok, donde dejó ver lo que parecía ser un piercing en el puente de la nariz, además de una llamativa modificación dental.

Los videos, compartidos el sábado 3 de enero en la cuenta conjunta de TikTok “Kim and North”, muestran a la hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West bailando y haciendo lip-sync junto a una amiga.

En las imágenes, ambas lucen varios piercings plateados de bolita distribuidos en el rostro, incluido uno colocado de forma horizontal en el puente de la nariz, conocido como bridge piercing.

Sin embargo, todo indica que se trataría de una pieza falsa, ya que la menor de 12 años ha experimentado en otras ocasiones con perforaciones y tatuajes temporales como parte de su exploración estética. Además del supuesto piercing, la joven también dejó ver un nuevo accesorio dental: lo que parecían ser grills negros.

North West lució una nueva
North West lució una nueva dentadura en un video de TikTok. (Captura de video)

Cabe destacar que no es la primera vez que North West juega con este tipo de adornos, pues durante la Navidad mostró en redes sociales unos grills brillantes y puntiagudos que también llamaron la atención de sus seguidores.

El look se completó con uno de los regalos más comentados que recibió en Navidad: un colgante de calavera con diamantes de 106 quilates, obsequio de su madre, Kim Kardashian, de 45 años.

La pieza, de alto impacto visual, fue combinada por North con una camiseta oversized de Balenciaga, una minifalda plisada, medias, botas peludas y una bolsa negra al hombro.

Los detalles metálicos del outfit se reforzaron con brazaletes de picos y los piercings faciales, creando una estética fuerte y coherente. Como toque final de color, la joven mantuvo su ya característica melena larga teñida de azul, que ha mostrado recientemente en otras publicaciones.

North West lució un outfit
North West lució un outfit de acuerdo a su estética. (Captura de video)

En los últimos meses, North West ha exhibido múltiples elecciones de moda que reflejan una personalidad en construcción pero claramente definida. Desde el corsé llamativo que usó en agosto hasta cejas decoloradas, uñas extremas y una perforación dérmica real en uno de sus dedos, la adolescente no teme experimentar con su imagen.

Esta visibilidad, sin embargo, no ha estado exenta de críticas. Algunos usuarios y especialistas en crianza han cuestionado la exposición y las decisiones estilísticas de la menor, argumentando que son demasiado maduras para su edad.

Frente a ello, Kim Kardashian ha salido en defensa de su hija y ha destacado su seguridad y fortaleza emocional.

“Es muy madura en un sentido, porque me dice: ‘Mamá, vi esto y la verdad no me importa que no les guste mi cabello azul o esto o aquello’. Es muy segura de sí misma”, contó Kardashian durante una entrevista en octubre en el pódcast Call Her Daddy.

Kim Kardashian defendió públicamente a
Kim Kardashian defendió públicamente a su hija en comentarios de TikTok tras la viralización de las críticas. (TikTok/Kimandnorth)

La empresaria y fundadora de SKIMS también ha elogiado públicamente el estilo “único” de North. En un video de septiembre para Complex Style, la empresaria reconoció que su hija le ha enseñado nuevas formas de ver la moda a través de la autoexpresión.

“Ella me enseña mucho. Tiene un estilo muy particular. Me presenta tantas marcas. Simplemente ama lo que ama. Es muy divertido ver a alguien ser tan creativo y, al mismo tiempo, conocerse tan bien”, señaló.

