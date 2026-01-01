Entretenimiento

Qué fue de la vida de los actores de Un Día a la Vez, la exitosa comedia estrenada 50 años atrás

Desde su debut en los años 70, el impacto emocional y social de la comedia marcó nuevas trayectorias personales y profesionales entre quienes integraron el reparto original

La serie 'Un día a
La serie 'Un día a la vez', estrenada en 1975, revolucionó la representación de familias en la televisión estadounidense (CBS - Dominio Público)

Han pasado 50 años desde que la comedia estadounidense Un día a la vez (One Day at a Time) se consolidó como una de las series de los años 70 más influyentes de la televisión. Estrenada el 16 de diciembre de 1975, la ficción abordaba la vida de Ann Romano, una madre soltera y divorciada que, junto a sus dos hijas adolescentes, rehacía su vida en Indianápolis.

Este retrato honesto de una familia distinta al estándar televisivo de la época rompió moldes y se convirtió en un referente para representar modelos familiares alternativos en pantalla. El éxito de la serie favoreció la creación de adaptaciones posteriores y fue el punto de partida para las carreras de su elenco, cuyos destinos han cobrado interés en Hollywood medio siglo después de su debut.

Durante sus nueve temporadas, la serie conquistó al público por su humor y emotividad, estableciendo un legado que permanece vigente. Al cumplirse su aniversario número 50, el interés por saber qué fue de la vida de sus protagonistas despierta curiosidad tanto en los seguidores originales como en nuevas generaciones que accedieron a remakes o reposiciones.

Qué fue del elenco de “Un día a la vez”

Bonnie Franklin

Bonnie Franklin destacó como Ann
Bonnie Franklin destacó como Ann Romano en 'Un día a la vez' y recibió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro por su papel (CBS - Dominio Público)

Inició su trayectoria como actriz desde la infancia, pero su consagración llegó con el papel de Ann Romano-Royer. Su interpretación de una madre trabajadora y divorciada le valió nominaciones al Emmy y al Globo de Oro, así como el Premio Innovadores de TV Land en 2012, junto a otras destacadas figuras. Tras finalizar la serie en 1984, orientó su carrera hacia el teatro musical y tuvo participaciones esporádicas en programas de televisión, entre ellos “Hot in Cleveland”.

En el plano personal, Franklin estuvo casada con el productor de cine Marvin Minoff hasta su fallecimiento en 2009 y colaboró en la crianza de sus dos hijastros. En septiembre de 2012, recibió el diagnóstico de cáncer de páncreas y falleció el primero de marzo de 2013, a los 69 años. Su muerte fue motivo de pesar para colegas como Valerie Bertinelli, quien expresó: “Bonnie siempre ha sido una de las mujeres más importantes de mi vida y fue como una segunda madre para mí. La echaré muchísimo de menos”.

Mackenzie Phillips

Mackenzie Phillips, tras superar sus
Mackenzie Phillips, tras superar sus problemas de adicción, se convirtió en consejera de rehabilitación y retomó su carrera actoral (CBS - Dominio Público)

Antes de integrar el elenco como Julie Cooper, la actriz ya era conocida por su actuación en “American Graffiti” (1973). Aunque su trayectoria comenzó con fuerza, enfrentó graves problemas de adicción a drogas y alcohol alrededor de la tercera temporada, lo cual limitó su participación; fue retirada en 1980 y regresó brevemente al año siguiente.

Tras atravesar múltiples procesos de rehabilitación y compartir su historia en memorias autobiográficas, Phillips destacó: “No dejo que mi pasado me defina, mi recuperación es lo mejor que he hecho, aparte de ser madre”. Consiguió retomar su carrera en televisión en series como “ER”, “7th Heaven”, “Orange Is the New Black” y “Beverly Hills, 90210”. Desde 2016, se desempeña como consejera de rehabilitación de adicciones y es madre de un hijo, Shane Barakan.

Valerie Bertinelli

Valerie Bertinelli (abajo) ganó dos
Valerie Bertinelli (abajo) ganó dos Globos de Oro por su papel de Barbara Cooper (CBS - Dominio Público)

Con apenas 15 años, la actriz inició su carrera interpretando a Barbara Cooper, la hija menor de Ann Romano, papel por el que obtuvo dos Globos de Oro y cimentó una prolongada trayectoria actoral. Sobre sus inicios en el programa, Bertinelli recordó: “Recuerdo tener 15 años, estar en la puerta del apartamento y pensar: ‘Esto me va a cambiar la vida’, Ojalá sintiera eso más a menudo”.

A lo largo de los años, participó en títulos como “Sydney”, “Touched by an Angel” y “Hot in Cleveland”, junto con Bonnie Franklin. En 2012, recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y tiempo más tarde enfocó su carrera en programas de cocina, destacándose en Food Network. Más recientemente, se la vio como corresponsal de estilo de vida en el Show de Drew Barrymore.

En cuanto a su vida personal, estuvo casada con el fallecido músico Eddie Van Halen entre 1981 y 2001, con quien tuvo a su hijo Wolfgang. Posteriormente, contrajo matrimonio con Tom Vitale en 2011, de quien se separó en 2021. Mantuvo una relación con Mike Goodnough durante diez meses, que finalizó en noviembre de 2024.

Pat Harrington Jr.

Pat Harrington Jr. interpretó a
Pat Harrington Jr. interpretó a Dwayne Schneider durante las nueve temporadas y obtuvo un Emmy y un Globo de Oro (CBS - Dominio Público)

Le dio vida a Dwayne F. Schneider, el encargado del edificio familiar, y fue uno de los pocos actores presentes a lo largo de las nueve temporadas. Su actuación fue reconocida con un Emmy y un Globo de Oro. Antes de la serie, era conocido por su faceta en el grupo cómico “Men on the Street” junto a destacados colegas. Tras el cierre de la comedia, Harrington debutó en Broadway y participó en trabajos junto a Bertinelli y Franklin, incluyendo su último papel en “Hot in Cleveland” en 2012.

Harrington tuvo cuatro hijos con su exesposa Marjorie Ann Gortner y contrajo matrimonio con Sally Cleaver en 2001. En 2012 fue diagnosticado con Alzheimer y falleció el 6 de enero de 2016, a los 86 años, debido a complicaciones de la enfermedad.

