De superhéroe a forajido: Hugh Jackman impacta con su transformación en ‘The Death of Robin Hood’

Hugh Jackman sorprende con una transformación física y actoral inédita para ‘The Death of Robin Hood’, alejándose de su imagen como Lobezno (@thehughjackman)

Las imágenes reveladas recientemente de Hugh Jackman en el papel de Robin Hood han generado una ola de reacciones y expectativas entre críticos, seguidores del actor y aficionados de las aventuras clásicas. Tras años de asociarse su imagen a la del indestructible Lobezno de la franquicia ‘X-men’, el actor australiano vuelve a sorprender al público con una transformación física y actoral sin precedentes para encarnar al mítico forajido en el largometraje ‘The Death of Robin Hood’.

Estas instantáneas lo muestran irreconocible, con una barba larga y canosa, el cabello igualmente gris y un físico robusto y curtido, alejado tanto del idealizado héroe juvenil como de sus anteriores papeles. La transformación de Hugh Jackman no se limita a lo puramente físico. El intérprete, de 57 años, se sumerge en una versión adulta, herida y vulnerable de Robin Hood, marcada por cicatrices, dolor y arrepentimiento.

Ataviado con vestimentas de época hechas de piel de animal y con marcas visibles de un pasado violento en su rostro, el actor imprime a su personaje una intensidad física que acompaña una mirada introspectiva, alejada por completo de las versiones tradicionales y más ligeras del legendario ladrón de Sherwood.

El propio Hugh Jackman ha reconocido el impacto del proyecto: “Lo que más me gusta de la visión de Mike [Michael Sarnoski] de Robin Hood es que el guion transmitía poder y examinaba cómo se puede usar para bien o para mal”. En palabras del actor recogidas por Entertainment Weekly, la propuesta es diferente a cualquier otra: “Es un hombre real en nuestra historia. Con todas las cicatrices, el dolor, el arrepentimiento y, sí, el amor. La historia de Mike tiene peso. Para mí, es hermosa y humana”.

Los detalles clave de ‘The Death of Robin Hood’: un reparto potente y una ambientación sin concesiones

Las primeras imágenes de ‘The Death of Robin Hood’ muestran a Jackman irreconocible, con barba canosa y un físico robusto y curtido (Captura de video)

La película ‘The Death of Robin Hood’ irrumpe con fuerza en la agenda de estrenos de 2026. Dirigida por Michael Sarnoski y producida por el reconocido estudio A24, el filme suma a su reparto principal nombres del peso de Jodie Comer y Bill Skarsgård, acompañando a Jackman en esta aventura alejada del folclore clásico.

La propuesta de Sarnoski nada tiene que ver con la narrativa colorida y heroica, ni con aquella impregnada de nostalgia de las versiones que protagonizaron en su día actores como Sean Connery, Kevin Costner, Errol Flynn o el emblemático zorro animado de Disney. Aquí, el guion apuesta por una visión cruda, introspectiva y sin adornos.

Las primeras fotografías revelan la voluntad de sumergir al espectador en una época salvaje, donde estética y realidad parecen entrelazarse. La ambientación se aleja de los verdes brillantes y la alegría del bosque de Sherwood, empleando parajes áridos, paisajes inhóspitos y una luz fría que acompaña el tono dramático y desencantado de la cinta.

El vestuario, cuidadosamente elaborado a partir de pieles y tejidos rudos, subraya la dureza de la existencia de Robin y sus contemporáneos, aportando realismo y profundidad a cada escena.

La nueva versión de Robin Hood, dirigida por Michael Sarnoski, explora el dolor, las cicatrices y el arrepentimiento del legendario forajido

La fecha de estreno prevista sitúa a ‘The Death of Robin Hood’ en los cines para el 2026, despertando desde ya el interés por un proyecto que promete romper con los moldes y las imágenes preconcebidas del icónico héroe británico.

Un Robin Hood inédito: el punto de vista de Jackman y Sarnoski

El propio Jackman ha destacado en sus declaraciones el carácter único del Robin Hood ideado por Michael Sarnoski para esta película. Según el actor, “el guion transmitía poder y examinaba cómo se puede usar para bien o para mal”. Asimismo, subraya que este Robin Hood “tiene todas las cicatrices, el dolor, el arrepentimiento y, sí, el amor”, alejándose por completo de la imagen limpia y heroica anteriormente popularizada.

El rodaje en montañas desoladas y bajo condiciones extremas refuerza la sensación de vulnerabilidad y desamparo del protagonista (Captura de video)

Michael Sarnoski, por su parte, comparte una visión que va en la misma línea, describiendo a su personaje central de esta manera: “Era un forajido asesino que cometió muchas atrocidades y era un poco monstruoso. Pero ha vivido lo suficiente como para ver cómo se crea este folclore sobre él. Está tratando de entender cómo se siente al respecto, al ser retratado como un héroe cuando sabe lo que realmente fue”. Incluso, señala que la trama no rehúye la faceta oscura del forajido, quien, pese a su fama como benefactor de los pobres, se enfrenta a la contradicción de saberse verdugo de muchas desgracias.

A diferencia de relatos anteriores, esta obra presenta a Robin Hood en la etapa final de su vida, haciéndolo reflexionar sobre sus propios actos y sobre el sentido de su legado. La tensión emocional y moral atraviesa todo el relato, alimentando el conflicto entre la versión legendaria que ha perdurado y la verdaderamente vivida por el hombre detrás del mito.

Escenarios hostiles y una producción marcada por la adversidad

El rodaje de ‘The Death of Robin Hood’ ha tenido lugar en entornos naturales de gran dificultad, según revela Sarnoski. Las imágenes promocionales muestran a Jackman y el resto del elenco en unas montañas desoladas y áridas, donde el viento, la nieve y las temperaturas extremas han sido constantes a lo largo de la filmación. Este entorno agreste refuerza la sensación de desamparo y vulnerabilidad que impregnan la vida del protagonista en esta etapa final de su existencia.

Sarnoski ha destacado la crudeza y naturaleza salvaje de la producción y a la pregunta sobre el conocido físico de Jackman, el cineasta responde: “Verán algo del físico musculoso de Hugh, pero probablemente sea más intensa de lo que esperan”.