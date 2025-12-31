“Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, es triste y no quiero resultar patético”, aseguró George Clooney

George Clooney destaca su proceso de reinvención profesional y personal en el contexto actual de Hollywood (REUTERS/Mario Anzuoni)

George Clooney transita una etapa de reinvención, tanto en su carrera como en lo personal, impulsado por su papel protagónico en la película Jay Kelly, donde aborda la madurez en el mundo del cine. En una entrevista reciente con Variety, el actor se muestra autocrítico y reflexiona abiertamente sobre lo que significa envejecer en Hollywood, distanciándose del arquetipo del galán eterno, al tiempo que cuestiona el rumbo de la industria y el papel de la fama en la actualidad.

Impacto de “Jay Kelly” y nuevas búsquedas actorales

La interpretación de Clooney en Jay Kelly representa un punto de inflexión en su carrera. El filme, dirigido y coescrito por Noah Baumbach, le permitió reencontrar el entusiasmo creativo, llevándolo a obtener algunas de sus mejores críticas en años y una nominación al Globo de Oro.

Como describe Variety, el papel retrata a una estrella envejecida, obligando a Clooney a examinar sus propios límites y motivaciones: “He recuperado mi ritmo como actor... redescubrí por qué amo esta profesión”, expresó. El proyecto incorpora elementos autobiográficos, como el origen en Kentucky y la presión política para postularse a la presidencia, lo que acentúa su dimensión personal.

En el rodaje, Clooney promovió la camaradería, reuniendo al equipo, incluidos Adam Sandler y técnicos italianos, en improvisados partidos de básquet. Según señala Variety, el ambiente en el set fue relajado y permitió una dinámica cercana y participativa para todos los involucrados.

El actor fomentó la camaradería en el set, organizando partidos de básquet con Adam Sandler y el equipo técnico (Cr. Peter Mountain/Netflix © 2025)

Envejecimiento y fama: una mirada honesta sobre Hollywood

Durante la conversación con Variety, Clooney expresó una visión realista sobre el paso del tiempo en el cine: “Si intentas seguir siendo el protagonista romántico a mi edad, resulta triste... no quiero resultar patético”, advierte. Atribuyó la caída del sistema clásico de estrellas al ocaso de los grandes estudios, incidiendo en que hoy la fama puede llegar de forma abrupta y fugaz. “Creo que Jay Kelly se hizo famoso siendo joven, y no sé cómo los jóvenes manejan eso. Hay demasiado foco sobre ti, y sueles creer todo lo bueno que dicen”, reflexionó.

La experiencia personal de Clooney contrasta con esa inmediatez: alcanzó la fama en la serie ER a los 33 años, después de un largo periodo de rechazo en pequeños papeles. Según recuerda en la nota, ese recorrido lo preparó mejor para el éxito y lo hizo consciente de la volatilidad de la industria, rememorando el caso de su tía, Rosemary Clooney, cuyo ascenso y posterior declive le sirvieron como advertencia sobre la fragilidad de la carrera artística.

Las experiencias en el set y las relaciones personales han sido la clave para construir su propio equilibrio, rodeándose de colaboradores y amigos sinceros. El actor alude al consejo de Paul Newman sobre no aislarse en una burbuja de celebridad y recalca la importancia de contar con quienes puedan decirle la verdad, una filosofía aprendida también de su padre, el periodista Nick Clooney.

Círculo íntimo y legado profesional

En el presente, Amal Alamuddin, esposa de Clooney desde 2014, y sus hijos gemelos Alexander y Ella constituyen su principal motor vital. Las anécdotas familiares y los relatos de sus colegas, recogidos por Variety, proyectan una imagen de Clooney atento y generoso.

Amal Alamuddin, esposa de George Clooney desde 2014, es una figura central en la vida personal del actor según Variety (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Julia Roberts destacó que un tributo al actor “abarrotaría cualquier sala”, y añadió que verlo junto a sus hijos es “especial”. Mientras tanto, figuras como Matt Damon y Steven Soderbergh recordaron su humor en el set y las populares bromas que solía organizar, consolidando la reputación de “prankster” que lo acompaña desde hace décadas.

Parte de su filosofía profesional consiste en mantener la cercanía con quienes trabajan con él, como refleja su costumbre de no aislarse entre tomas ni refugiarse en el tráiler. Prefiere la interacción con el equipo técnico y artístico y fomenta relaciones de largo plazo dentro de Hollywood.

Proyectos próximos y una madurez elegida

El futuro profesional de George Clooney apunta a proyectos personales, alejados de la lógica de las grandes superproducciones. Según relató a Variety, su siguiente trabajo será In Love, un drama sobre los estragos del Alzheimer coprotagonizado por Annette Bening, donde prioriza la profundidad creativa por encima del rédito económico.

"Jay Kelly", dirigida por Noah Baumbach y coescrita por él mismo, catapulta a Clooney hacia una de sus etapas más aclamadas por la crítica (Peter Mountain/Netflix via AP)

“No voy a hacer muchas películas de estudios importantes... los proyectos en los que me voy a involucrar suelen ser más pequeños, tienen que tener un verdadero motivo creativo, porque el dinero ya no es un problema para mí”, explicó.

A esto se suma la preparación de una nueva entrega de Ocean’s Eleven, una revisión que explora la astucia y las limitaciones físicas de su grupo de ladrones veteranos, junto a Julia Roberts, Brad Pitt, Matt Damon y Don Cheadle. “Hay algo en la idea de que ya no puedes hacer lo de antes, pero aún sabes cómo salirte con la tuya, que me resulta atractiva”, planteó el actor, subrayando una visión positiva sobre el envejecimiento.

La madurez ha fortalecido su red de amistades y la vida familiar, en la que aficiones como el “Wordle” compartido con colegas aportan una dimensión lúdica y cercana a la rutina del estrellato. Este equilibrio, enfatizan personas de su entorno, se refleja en la energía y autenticidad que imprime en su trabajo actual.

Sin nostalgia, Clooney demuestra que la experiencia adquirida con los años puede abrir espacios de plenitud y creatividad tanto en lo artístico como en lo personal.