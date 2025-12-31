La esposa de Bruce Willis conmemora 18 años de relación con el actor: “Tengo tanta suerte”

Emma Heming Willis reveló detalles de cómo conoció y se enamoró de Bruce Willis durante unas vacaciones en 2007 (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming Willis conmemoró recientemente un momento clave al celebrar 18 años de relación con Bruce Willis, el actor estadounidense conocido por su carrera en Hollywood.

En una publicación realizada el martes 30 de diciembre en sus redes sociales, la modelo y escritora británica de 47 años compartió con sus seguidores la importancia de este aniversario.

“18 años atrás, él se convirtió en mi novio. Con un beso en la cabeza, el tiempo se detuvo”, escribió como leyenda de una fotografía en la que ambos aparecen juntos en una mesa, mientras Bruce Willis le da un beso en la mejilla y ella sonríe mirando a lo lejos.

Heming Willis añadió en el mismo mensaje: “Tengo tanta suerte de conocer este tipo de amor”.

La modelo y escritora británica celebró 18 años de relación con Willis, compartiendo emotivas palabras sobre el amor que los une (Instagram/@emmahemingwillis)

La relación entre Emma Heming Willis y Bruce Willis, quienes contrajeron matrimonio en 2009, dio lugar a la formación de una familia.

Juntos son padres de Mabel Ray Willis, nacida en abril de 2012, y de Evelyn Penn Willis, nacida en mayo de 2014.

Por su parte, la estrella de Hollywood también es padre de Rumer Glenn Willis, Scout LaRue Willis y Tallulah Belle Willis, hijas de su anterior matrimonio con Demi Moore.

En entrevistas exclusivas con People, Heming Willis recordó el inicio de su relación con Bruce durante unas vacaciones familiares en Turks and Caicos en 2007.

Bruce y Emma formaron una familia tras casarse en 2009: son padres de Mabel Ray y Evelyn Penn Willis (Instagram/Emmahemingwillis)

“Pude ver ese otro lado de Bruce, el hombre de familia. En ese viaje, terminé enamorándome mucho de él. Así comenzó nuestra historia de amor”, relató.

Además, describió cómo la vida junto al actor se definió por ser “plena y divertida”, destacando la prioridad que él siempre dio a sus hijas.

“Si las niñas estaban nadando en la piscina, él llegaba a casa, se tiraba con la ropa puesta solo para hacerlas reír. Es el icónico papá de niñas”, rememoró Heming Willis.

Emma Heming destacó el rol de Bruce Willis como padre dedicado, rememorando momentos familiares y su entrega a las hijas (Instagram/@demimoore)

Cómo fue la Navidad de Bruce Willis

En vísperas de las fiestas, Emma Heming Willis relató los cambios que afrontó la familia tras el diagnóstico de demencia frontotemporal (FTD) de Bruce Willis en febrero de 2023.

En una carta publicada en su sitio web, Heming Willis detalló cómo la llegada de la Navidad generó ahora sentimientos encontrados.

“Para mí, las fiestas llevan impregnados recuerdos de Bruce siendo el centro de todo. Él amaba esta época del año — la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, sostuvo. “Era el que hacía los panqueques, el que salía a la nieve con las niñas, la presencia constante mientras transcurría el día”.

Reconoció que el duelo surgió de maneras inesperadas: “Puede llegar mientras saco las decoraciones del depósito, envuelvo regalos... o en medio de una habitación llena de gente, o en el momento tranquilo cuando todos se han ido a dormir”.

La modelo admitió que durante mucho tiempo intentó mantener las celebraciones navideñas como si nada hubiera cambiado, pensando que eso podría protegerlos de la realidad.

La familia Willis enfrenta el desafío del diagnóstico de demencia frontotemporal de Bruce Willis comunicado en febrero de 2023 (Charles Sykes/Invision/AP)

Y explicó que aprendió a adaptarse: “Hay una idea equivocada de que si las fiestas no son como antes, entonces son vacías. Pero el sentido no depende de que todo permanezca igual. Depende de la conexión”.

Esta Navidad, la familia Willis siguió con las tradiciones realizando algunos ajustes. “Seguiremos abriendo regalos y sentándonos juntos a desayunar. Pero en vez de que Bruce haga nuestros panqueques favoritos, los haré yo”, expresó.

“Pondremos una película navideña. Habrá risas y abrazos. Y casi con certeza habrá lágrimas, porque podemos hacer espacio para el duelo y la alegría”, agregó.

Durante la conferencia End Well 2025 en Los Ángeles, Heming Willis destacó la capacidad de la familia para encontrar alegría en medio de la adversidad.

“La demencia es difícil, pero aún hay alegría en ello. Creo que es importante no pintar un cuadro tan negativo alrededor de la demencia. Todavía nos reímos. Todavía hay alegría. Solo que ahora se ve diferente”, concluyó.