La esposa de Bruce Willis siente una “mezcla de dolor” antes de Navidad mientras el actor lucha contra la demencia

Emma Heming se sinceró sobre cómo es la Navidad tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió una reflexión personal sobre cómo vive la temporada navideña mientras acompaña a su marido en su proceso con demencia.

En una publicación reciente en su blog, Heming abordó los cambios que han experimentado como familia desde el diagnóstico del actor, señalando que las celebraciones “se ven diferentes ahora”. La también actriz explicó que, a diferencia de años anteriores, las festividades requieren actualmente una mayor planificación.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar ahora envueltos en una red de duelo. Lo sé porque lo estoy viviendo. Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió.

Emma Heming admitió que la Navidad ha cambiado para ella y su familia. (Instagram/Emma Heming)

Cabe recordar que Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado con afasia progresiva primaria (PPA), una condición vinculada a la demencia frontotemporal (FTD).

Emma Heming recordó cómo, antes de la enfermedad, el actor participaba activamente en las tradiciones familiares de fin de año. “A él le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, escribió.

Según relató, el actor era quien se encargaba de preparar los desayunos, de salir con las niñas a la nieve y de mantener una presencia constante durante el desarrollo de las celebraciones en casa.

La empresaria y madre de dos hijas, Mabel y Evelyn, señaló que aunque esos recuerdos permanecen, la enfermedad marca una distancia entre el pasado y el presente. “La demencia no borra esos recuerdos, pero crea un espacio entre aquel entonces y el ahora. Y ese espacio puede doler”, explicó.

Emma Heming aseguró que la tristeza por la enfermedad de Bruce Willis no se va. (Instagram/Emmahemingwillis)

También reconoció que Willis ya no puede realizar muchas de las actividades que antes formaban parte de su rutina durante las fiestas. En su relato, Heming mencionó que ha asumido tareas que anteriormente correspondían a su esposo, como colocar las luces navideñas o preparar los tradicionales pancakes del desayuno.

Describió estos momentos con honestidad, admitiendo que a veces se sorprende reaccionando con frustración. “Me encuentro, de manera inofensiva, murmurando el nombre de Bruce mientras lucho con las luces o asumo tareas que antes eran suyas”, escribió.

Aclaró que no se trata de enojo hacia él, sino de una forma de expresar cuánto extraña la dinámica anterior. Emma también reflexionó sobre la coexistencia de emociones durante este proceso.

Emma Heming admitió que extraña cómo eran las navidades antes de la enfermedad de Bruce Willis. (Instagram/Demi Moore)

“Estoy autorizada a sentir molestia porque es un recordatorio más de cuánto han cambiado las cosas. La alegría no cancela la tristeza. La tristeza no cancela la alegría. Coexisten”, afirmó.

En su mensaje, animó a otras personas que atraviesan situaciones similares a aceptar los cambios y a construir nuevas tradiciones. Para esta Navidad, adelantó que su familia mantendrá algunos rituales, como abrir regalos juntos y sentarse a desayunar, aunque con ajustes inevitables. “En lugar de que Bruce haga nuestros pancakes favoritos, los haré yo”, explicó.

La celebración también incluirá actividades sencillas, como ver una película navideña en familia, compartir momentos de cercanía y permitirse expresar emociones diversas. “Habrá risas y abrazos, y casi con seguridad habrá lágrimas, porque podemos vivir el duelo y hacer espacio para la alegría”, expresó.

Emma Heming confesó que deben hacer un espacio para la alegría en medio de la lucha de Bruce Willis. (Instagram Emma Heming Willis)

Emma Heming, de 47 años, reiteró estas ideas en una entrevista con People el mes pasado, donde habló sobre cómo planean pasar la Navidad. Señaló que Bruce Willis siempre disfrutó esta época del año y que la familia continúa celebrándola con él.

Con un guiño a la filmografía del actor, comentó que considera importante ver Die Hard, a la que describió como una película navideña.