Entretenimiento

La esposa de Bruce Willis siente una “mezcla de dolor” antes de Navidad mientras el actor lucha contra la demencia

Emma Heming explicó que las fiestas ahora requieren mayor planificación y adaptación dentro de su familia

Guardar
Emma Heming se sinceró sobre
Emma Heming se sinceró sobre cómo es la Navidad tras el diagnóstico de demencia de Bruce Willis. (Instagram/@emmahemingwillis)

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, compartió una reflexión personal sobre cómo vive la temporada navideña mientras acompaña a su marido en su proceso con demencia.

En una publicación reciente en su blog, Heming abordó los cambios que han experimentado como familia desde el diagnóstico del actor, señalando que las celebraciones “se ven diferentes ahora”. La también actriz explicó que, a diferencia de años anteriores, las festividades requieren actualmente una mayor planificación.

“Momentos que antes traían una alegría sencilla pueden llegar ahora envueltos en una red de duelo. Lo sé porque lo estoy viviendo. Las fiestas no desaparecen cuando la demencia entra en tu vida. Cambian”, escribió.

Emma Heming admitió que la
Emma Heming admitió que la Navidad ha cambiado para ella y su familia. (Instagram/Emma Heming)

Cabe recordar que Bruce Willis, de 70 años, fue diagnosticado con afasia progresiva primaria (PPA), una condición vinculada a la demencia frontotemporal (FTD).

Emma Heming recordó cómo, antes de la enfermedad, el actor participaba activamente en las tradiciones familiares de fin de año. “A él le encantaba esta época: la energía, el tiempo en familia, las tradiciones”, escribió.

Según relató, el actor era quien se encargaba de preparar los desayunos, de salir con las niñas a la nieve y de mantener una presencia constante durante el desarrollo de las celebraciones en casa.

La empresaria y madre de dos hijas, Mabel y Evelyn, señaló que aunque esos recuerdos permanecen, la enfermedad marca una distancia entre el pasado y el presente. “La demencia no borra esos recuerdos, pero crea un espacio entre aquel entonces y el ahora. Y ese espacio puede doler”, explicó.

Emma Heming aseguró que la
Emma Heming aseguró que la tristeza por la enfermedad de Bruce Willis no se va. (Instagram/Emmahemingwillis)

También reconoció que Willis ya no puede realizar muchas de las actividades que antes formaban parte de su rutina durante las fiestas. En su relato, Heming mencionó que ha asumido tareas que anteriormente correspondían a su esposo, como colocar las luces navideñas o preparar los tradicionales pancakes del desayuno.

Describió estos momentos con honestidad, admitiendo que a veces se sorprende reaccionando con frustración. “Me encuentro, de manera inofensiva, murmurando el nombre de Bruce mientras lucho con las luces o asumo tareas que antes eran suyas”, escribió.

Aclaró que no se trata de enojo hacia él, sino de una forma de expresar cuánto extraña la dinámica anterior. Emma también reflexionó sobre la coexistencia de emociones durante este proceso.

Emma Heming admitió que extraña
Emma Heming admitió que extraña cómo eran las navidades antes de la enfermedad de Bruce Willis. (Instagram/Demi Moore)

“Estoy autorizada a sentir molestia porque es un recordatorio más de cuánto han cambiado las cosas. La alegría no cancela la tristeza. La tristeza no cancela la alegría. Coexisten”, afirmó.

En su mensaje, animó a otras personas que atraviesan situaciones similares a aceptar los cambios y a construir nuevas tradiciones. Para esta Navidad, adelantó que su familia mantendrá algunos rituales, como abrir regalos juntos y sentarse a desayunar, aunque con ajustes inevitables. “En lugar de que Bruce haga nuestros pancakes favoritos, los haré yo”, explicó.

La celebración también incluirá actividades sencillas, como ver una película navideña en familia, compartir momentos de cercanía y permitirse expresar emociones diversas. “Habrá risas y abrazos, y casi con seguridad habrá lágrimas, porque podemos vivir el duelo y hacer espacio para la alegría”, expresó.

Emma Heming confesó que deben
Emma Heming confesó que deben hacer un espacio para la alegría en medio de la lucha de Bruce Willis. (Instagram Emma Heming Willis)

Emma Heming, de 47 años, reiteró estas ideas en una entrevista con People el mes pasado, donde habló sobre cómo planean pasar la Navidad. Señaló que Bruce Willis siempre disfrutó esta época del año y que la familia continúa celebrándola con él.

Con un guiño a la filmografía del actor, comentó que considera importante ver Die Hard, a la que describió como una película navideña.

Temas Relacionados

Bruce WillisEmma Hemingestrellas de HollywoodNavidadentretenimiento

Últimas Noticias

El guiño oculto de “Volver al Futuro II” que reveló un futuro sin distopías

Mientras el público soñaba con autos voladores y zapatillas automáticas, un sencillo detalle doméstico en la casa de los McFly transformó para siempre la percepción de la vida cotidiana

El guiño oculto de “Volver

Jeremy Allen White y su inesperado hobby: mirar casas que nunca comprará

El nominado al Globo de Oro dedica horas a explorar listados de viviendas y compartir hallazgos con amigos, encontrando en ello una vía de escape a la rutina actoral

Jeremy Allen White y su

“Es un dolor que nunca desaparece”: Zoe Saldaña habló del duelo que marcó su vida

En una entrevista con Vanity Fair, la actriz y ganadora del Oscar recordó la muerte de su padre en la infancia, explicó cómo el arte se convirtió en un refugio frente al dolor y reflexionó sobre la importancia del amor, la comunidad y la sanación emocional

“Es un dolor que nunca

North West debuta en Instagram después de que su padre Kanye criticara el uso de las redes sociales

La hija mayor de Kim Kardashian y Kanye West abrió su cuenta de Instagram con publicaciones junto a amigas

North West debuta en Instagram

Elton John celebra su 20 aniversario de bodas con David Furnish: “Muchos años más de felicidad por venir”

La pareja celebró su unión con emotivas publicaciones en redes sociales

Elton John celebra su 20
DEPORTES
Prohibieron el ingreso a las

Prohibieron el ingreso a las canchas de todo el país a tres hinchas de Santa Fe por amenazas y disturbios en la liga local

Se complica el armado del equipo argentino para viajar a Corea por Copa Davis: los tenistas que se bajaron y los nombres que suenan

Una brillante actuación que amargó nada menos que a River Plate: a 35 años del último partido oficial del Pato Fillol

La historia de amor de María Sol, la hermana de Messi, y el técnico del Inter Miami que los llevará al altar: “Juntos siempre es mejor”

Los 7 jugadores más valiosos del fútbol argentino no pertenecen a Boca Juniors ni a River Plate: el sorprendente ranking

TELESHOW
El festejo de Flor Vigna

El festejo de Flor Vigna después de vencer a Mica Viciconte en Párense de Manos: “Bicampeones”

La confesión hot de Nancy Dupláa sobre sus encuentros con Pablo Echarri en hoteles alojamiento: “Algunos son comunachos”

La tremenda frase de Wanda Nara a Maxi López sobre el comienzo de su romance con Mauro Icardi: “Es tan generoso”

Marina Calabró y Rolando Barbano recordaron su incómodo momento en los Martín Fierro: “Estábamos peleados”

Las fotos en bikini de Evangelina Anderson: se declaró soltera y tuvo llamativas interacciones con Ian Lucas

INFOBAE AMÉRICA

La historia de Colleen Stan,

La historia de Colleen Stan, la joven que desapareció al hacer dedo y sobrevivió a siete años de cautiverio

Los ministros de ASEAN se reúnen en Malasia para impulsar una tregua y frenar los enfrentamientos fronterizos entre Tailandia y Camboya

Masacre en Australia: la policía confirmó que los terroristas arrojaron explosivos improvisados que no detonaron

El Gobierno de Japón afirmó que tomará medidas frente a los “movimientos unilaterales y rápidos” del yen

Alberto Laiseca: “Creo en la felicidad y en transmitirla”