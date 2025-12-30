Entretenimiento

Tras la muerte de Brigitte Bardot, solo quedan vivos tres personajes históricos de “We Didn’t Start the Fire”, el clásico de Billy Joel

La actriz francesa, considerada un ícono del cine francés, murió a los 91 años

El fallecimiento de Brigitte Bardot
El fallecimiento de Brigitte Bardot reduce a tres los supervivientes mencionados en la canción ' "We Didn't Start the Fire" de Billy Joel (ZUMA Press/Shutterstock)

Tras la muerte de Brigitte Bardot a los 91 años, el exclusivo grupo de personas mencionadas en la icónica canción de 1989 de Billy Joel, “We Didn’t Start the Fire”, quedó reducido a tan solo tres integrantes vivos, según un gráfico actualizado por un usuario de la plataforma Reddit y recogido por People.

El análisis, que representa visualmente las vidas de los 59 personajes citados en la letra, mostró que solo Bob Dylan, Chubby Checker y Bernhard Goetz permanecen con vida.

De los 59 personajes que
De los 59 personajes que se mencionan en "We Didn't Start the Fire", Bob Dylan Chubby Checker y Bernhard Goetz son los únicos que se mantienen con vida (Créditos: AP)

El creador del gráfico explicó que cada línea comienza con el nacimiento del personaje, finaliza con su fallecimiento y utiliza un punto para señalar el momento histórico por el que fueron incluidos en la canción.

El recuerdo de Bardot como símbolo cultural permaneció también en el ámbito musical gracias a la mención en la canción de Joel.

El propio Joel, en entrevista con Larry Katz de la Northeastern University citada por People, explicó que la composición surgió de su pasión por la historia y como respuesta a la percepción de una generación más joven sobre las dificultades del pasado.

“Siempre quise saber cómo habíamos
"Siempre quise saber cómo habíamos llegado hasta aquí", sostuvo el músico al referirse a la composición del tema (Foto de Evan Agostini/Invision/AP)

“Siempre quise saber cómo habíamos llegado hasta aquí”, explicó, y añadió que fue un ejercicio casi compulsivo de listar nombres y eventos que marcaron su vida.

Sobre el resultado musical, Joel confesó en el documental de 1993 Billy Joel: Shades of Grey: “No es realmente una gran canción... Si tomas la melodía sola, es terrible, como un torno de dentista”.

A pesar de su opinión, el artista continuó interpretando el tema en sus conciertos, y en junio de 2023, la banda Fall Out Boy lanzó una versión actualizada que abarca acontecimientos desde la década de 1990 hasta la actualidad.

De los 59 personajes que inspiraron al músico neoyorquino, solo tres siguen con vida.

La actriz francesa es recordada
La actriz francesa es recordada como símbolo cultural en la música y el cine, consolidando su legado histórico mundial (Valery HACHE / AFP)

Los homenajes a Brigitte Bardot

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, destacó en un comunicado: “Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Una existencia francesa, un resplandor universal. Nos conmovió. Lamentamos una leyenda del siglo”.

Macron recordó que el rostro de Bardot fue elegido como modelo para el busto de Marianne, símbolo de los valores republicanos, que se instaló en ayuntamientos de todo el país desde finales de los años 60.

Las muestras de admiración también vinieron de Italia.

El viceprimer ministro, Matteo Salvini, la describió como “una estrella atemporal, pero sobre todo una mujer libre, inconformista y protagonista de valientes batallas en defensa de nuestras tradiciones”.

Por su parte, el ministro de Cultura, Alessandro Giuli, resaltó: “Brigitte Bardot no solo fue una de las grandes protagonistas del cine mundial, sino también una extraordinaria intérprete de las libertades fundamentales de Occidente. Que defendiera con firmeza su visión merece atención y respeto. Queremos recordarla así, en su verdadera belleza”.

Diversos líderes internacionales y organizaciones
Diversos líderes internacionales y organizaciones animalistas elogiaron el compromiso de Bardot con la defensa de los derechos de los animales (AFP)

La faceta de Bardot como defensora de los derechos de los animales fue subrayada por la Fundación Brigitte Bardot, que subrayó su decisión de abandonar una carrera prestigiosa para “dedicar su vida y energía a la defensa de los animales”.

En términos similares se expresó la fundadora de PETA, Ingrid Newkirk, quien afirmó: “PETA echará de menos a Brigitte, un ángel para los animales que fue hasta los tribunales para protegerlos a todos”.

Desde la Sociedad Protectora de Animales de Francia (SPA), se destacó que, desde la década de 1970 y posteriormente a través de su fundación, Bardot “dedicó su vida a defender a quienes no tienen voz”, logrando “importantes avances en la protección animal”.

La organización agradeció a Bardot por todo lo que logró en ese ámbito.

El impacto cultural de Bardot, tanto en Francia como internacionalmente, fue recalcado por figuras de la política y la cultura.

La Fundación Brigitte Bardot y
La Fundación Brigitte Bardot y PETA reconocen su dedicación a la protección animal y los derechos de los más vulnerables (La Boetie/Rizzoli/Kobal/Shutterstock)

El político francés Jordan Bardella la definió como “la Marianne que el pueblo francés amó profundamente y cuya belleza asombró al mundo”, añadiendo que Bardot “encarnó una época de la historia francesa y, sobre todo, una cierta idea de coraje y libertad”.

La ciudad de Saint-Tropez, donde Bardot residió durante años, la calificó como “el icono más radiante” que marcó la historia de la localidad y contribuyó a su proyección internacional.

“Brigitte Bardot pertenece ahora a la memoria colectiva de Saint-Tropez, que debemos preservar. Seguirá habitando el alma de nuestra ciudad”, expresaron las autoridades municipales.

En el ámbito artístico, el actor francés Pierre Arditi opinó: “No fue solo una de las mujeres más bellas del mundo, fue la más bella, y aún lo es”.

Arditi sugirió que la pasión de Bardot por los animales pudo haber sido consecuencia de desilusiones con los hombres, declarando: “Probablemente, se preocupó tanto por los animales porque los hombres la decepcionaron, todos los hombres. Puedo hablar por mi género”.

La ciudad de Saint-Tropez destacó
La ciudad de Saint-Tropez destacó el impacto de la artista en la proyección internacional de la localidad (AFP)

El músico Chico Bouchikhi, cofundador de los Gipsy Kings, recordó la influencia decisiva de Bardot en su trayectoria: “Si Brigitte Bardot no hubiera existido, nunca habríamos tenido la carrera que tenemos. Nos apoyó antes que nadie. Hubo un antes y un después de Brigitte Bardot para nosotros”.

Bouchikhi relató cómo Bardot los acompañaba a presentaciones privadas en Saint-Tropez, se disfrazaba para bailar y sorprendía a la audiencia, forjando así la leyenda viva que hoy se despide.

