Sufrió varios retrasos por la pandemia de COVID-19 y cuatro años después arrasa en Netflix: Todo sobre ‘Justicia Implacable’

"Justicia implacable", protagonizada por Jason Statham y dirigida por Guy Ritchie, lidera el ranking de Netflix en Estados Unidos (Netflix)

El thriller de acción Justicia implacable, protagonizado por Jason Statham y dirigido por Guy Ritchie, alcanzó el primer puesto en la plataforma Netflix en Estados Unidos tras su incorporación el 27 de diciembre.

Este ascenso lo posicionó por encima de títulos populares como El gran diluvio, la producción surcoreana de ciencia ficción, así como Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery y Las guerreras K-Pop.

La cinta, estrenada en 2021, contó con la participación de un elenco reconocido que aportó solidez a las escenas de acción.

Además de Statham, formaron parte del reparto Holt McCallany, Jeffrey Donovan, Josh Hartnett, Laz Alonso, Raúl Castillo, Deobia Oparei, Eddie Marsan y Scott Eastwood.

El elenco también incluyó a Niamh Algar, Eddie Marsan, Rob Delaney, Darrell D’Silva, Babs Olusanmokun, Andy Garcia, Chris Reilly y una aparición especial de Post Malone.

La presencia de estos intérpretes, tanto del cine como de la televisión, se notó en el ritmo de la historia, mientras que los actores con experiencia reforzaron el desarrollo de los sucesos principales.

Se trata de la cuarta colaboración entre el actor y el director Guy Ritchie (REUTERS/Maja Smiejkowska)

La trama centró la atención en Patrick “H” Hill —interpretado por Statham—, quien inició su trabajo como guardia de seguridad en una empresa de camiones blindados en Los Ángeles.

Aunque solo logró un 70% de aciertos en su prueba de tiro, fue contratado por sus recomendaciones.

Su jefe, apodado Bullet (McCallany), y su compañero “Boy Sweat” Dave (Hartnett), lo acompañaron en su primer día, que se complicó cuando Bullet resultó secuestrado durante un traslado de dinero.

Los asaltantes exigieron que el camión, con USD2,5 millones a bordo, se dirigiera a una ubicación específica bajo amenaza de muerte.

Boy Sweat dudó ante la situación, pero H se negó a abandonar a su jefe y, al llegar al lugar, mostró habilidades tácticas de alto nivel, neutralizando a seis atacantes y dejando claro que su experiencia iba mucho más allá de lo que aparentaba.

Como consecuencia de este suceso, sus compañeros de trabajo investigaron el pasado de H y descubrieron que su presencia en la empresa obedecía a un objetivo personal relacionado con la venganza.

El objetivo oculto de venganza del protagonista añade intriga y tensión al avance de la historia (Netflix)

Según información de Netflix, Justicia implacable expuso una historia de secretos y cuentas pendientes, donde la eficiencia del protagonista generó sospechas dentro del propio equipo.

El desempeño de la película en plataformas digitales resultó notable. Además, alcanzó USD104 millones en taquilla con un presupuesto de USD40 millones, una cifra menor comparada con Beekeeper: sentencia de muerte, otra película de Statham que consiguió USD162 millones con el mismo presupuesto.

Aun así, el film se consideró una muestra importante de las producciones recientes del actor británico, mostrando su capacidad para atraer al público con historias de acción directa y clara.

No se trata de una adaptación literaria, según aclaró Netflix, sino de un remake del filme francés Le convoyeur (2004), conocido también como Cash Truck.

Este proyecto constituyó la cuarta colaboración entre Statham y Ritchie, quienes previamente trabajaron juntos en la reconocida Snatch.

Jason Statham consolida su prestigio como estrella del cine de acción internacional, realizando la mayoría de sus escenas de riesgo y participando en grandes franquicias (REUTERS/Danny Moloshok)

Jason Statham se consolidó como una figura destacada del cine de acción internacional, tras una trayectoria que abarca desde el deporte hasta la pantalla grande. Es reconocido por su participación en producciones como Juegos, trampas y dos armas humeantes y El transportador.

Debutó en el cine bajo la dirección de Guy Ritchie, con quien colaboró también en títulos como Snatch: Cerdos y diamantes y Revolver. Su carrera se consolidó al asumir roles protagónicos en sagas como El transportador y películas de acción como Crank: muerte anunciada, El mecánico y Línea de fuego.

El actor realizó la mayoría de sus escenas de riesgo sin dobles, lo que incrementó su reputación en el género.

En años recientes, integró el elenco de las franquicias Los indestructibles y Rápidos y furiosos. Respecto al futuro profesional, Statham tiene previsto continuar con la secuela de The Beekeeper y el thriller criminal Mutiny.