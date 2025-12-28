Entretenimiento

“El gran diluvio”: final explicado de la película coreana que arrasa en Netflix

Kim Da-mi encarna a An-na, una científica especializada en inteligencia artificial, quien se enfrenta a un reto emocional y existencia

Guardar
La película "El gran diluvio"
La película "El gran diluvio" plantea un dilema existencial sobre la humanidad y la inteligencia artificial en un mundo devastado por una inundación global (Netflix)

El desenlace de El gran diluvio (2025), la película surcoreana que destaca en el catálogo de Netflix, va más allá de una historia de supervivencia y plantea un dilema existencial. Atención, spoilers más adelante.

La historia concluye con una revelación central: la lucha de An-na por salvar a su hijo Ja-in forma parte de una serie de simulaciones diseñadas para dotar a la inteligencia artificial de emociones humanas, especialmente el vínculo maternal.

El final coloca el origen y la identidad de los protagonistas en el centro de una pregunta fundamental: tras sobrevivir a la inundación, ¿regresan como humanos genuinos o como entidades sintéticas creadas por la IA y los recuerdos?

La película transcurre en un escenario apocalíptico, donde una inundación sin precedentes destruyó Seúl. El desastre, provocado por la caída de un asteroide en la Antártida, elevó el nivel del mar en todo el mundo, sumergió Japón y amenazó a Corea del Sur.

El escenario apocalíptico destaca la
El escenario apocalíptico destaca la lucha por la supervivencia y la esperanza en medio de la destrucción (Netflix)

En medio de este contexto, An-na (Kim Da-mi) despierta junto a Ja-in sin conocer el alcance real de la catástrofe. El mundo retrata los últimos días de la civilización, con un pequeño grupo de sobrevivientes que conserva la esperanza entre los restos de un edificio inundado. Este entorno extremo funciona como el laboratorio emocional del experimento central del filme.

A medida que avanza la trama, emerge el núcleo de la historia: An-na, científica especializada en inteligencia artificial en el Darwin Center, lideró el desarrollo del Emotion Engine. El objetivo consistía en conferir emociones reales a androides para reconstruir la humanidad después de una extinción.

An-na consideraba que el lazo madre-hijo es el sentimiento más fuerte, por lo que encabezó un experimento en el que esa relación se convierte en la prueba definitiva para determinar si la IA puede experimentar emociones reales. El centro ya desarrolló cuerpos sintéticos y capacidades reproductivas, pero el aspecto emocional representa el desafío pendiente.

La relación emocional entre An-na
La relación emocional entre An-na y Ja-in en "El gran diluvio" se convierte en el eje central del experimento para dotar de sentimientos reales a los androides (Netflix)

El papel de Ja-in resulta esencial. Como parte del experimento, An-na recibió un niño sintético llamado Ja-in y tuvo que criarlo durante cinco años, con el objetivo de desarrollar en él emociones comparables a las humanas. El propósito consistía en comprobar si el Emotion Engine podía reproducir el sentimiento maternal.

Esta dinámica madre-hijo define el eje de la historia y del experimento. Las experiencias y recuerdos de An-na, junto con pruebas en simulaciones, modelan la respuesta emocional de ambos personajes.

En el clímax, la película revela la verdadera naturaleza de los acontecimientos. An-na participó en un experimento donde revivió la tragedia miles de veces, acumulando 21.499 días, casi 60 años, en simulaciones.

Cada ciclo implicaba buscar a Ja-in durante la inundación, con variaciones en sus reacciones y decisiones, pero siempre guiada por el mismo objetivo: perfeccionar la capacidad de la IA para priorizar el vínculo materno, incluso por encima del instinto de autopreservación.

El experimento del Emotion Engine
El experimento del Emotion Engine busca replicar el sentimiento maternal en androides para reconstruir la humanidad (Netflix)

En cada repetición, An-na perdía los recuerdos detallados de los escenarios previos y solo conservaba una herencia emocional que orientaba sus acciones ante la crisis.

La transformación de su carácter y los fragmentos de memoria que surgían la llevaron al momento crucial: recordar dónde protegió a Ja-in y finalmente reunirse con él, cumpliendo así la finalidad del experimento.

En la conclusión, An-na y Ja-in parten juntos en una nave para volver a una Tierra en gran parte sumergida, con la misión de repoblarla.

Sin embargo, el final deja abierto el interrogante. El guion no especifica si la An-na que regresa es la original con sus recuerdos transferidos a un nuevo cuerpo o una creación sintética forjada por las simulaciones, destinada a continuar el trabajo emocional de la inteligencia artificial.

"El gran diluvio" deja abierta
"El gran diluvio" deja abierta la pregunta sobre si la humanidad real fue salvada o si la vida artificial tomará el relevo (Netflix)

Permanece la duda de si el experimento logró salvar a la humanidad real o si abrió la puerta a una época en la que la vida artificial ocupa el relevo, y amplía el debate sobre la relación entre tecnología, memoria y la verdadera naturaleza de sentir.

Temas Relacionados

El gran diluvioNetflixInteligencia artificialentretenimiento

Últimas Noticias

Así fue el sensual baile de Brigitte Bardot en “Y Dios Creó a la Mujer” que revolucionó la industria del cine

Una escena icónica de cine convirtió a un tranquilo pueblo pesquero en sinónimo de glamour internacional y rompió barreras culturales

Así fue el sensual baile

Britney Spears pasó la Navidad con su hijo Jayden tras años de distancia

La cantante compartió una “fiesta muy especial” con su hijo menor en Los Ángeles

Britney Spears pasó la Navidad

El día que Gwyneth Paltrow se negó a filmar una escena sexual con Ethan Hawke: “Me sentí incómoda”

En los años 90, el director Alfonso Cuarón propuso una polémica escena a la actriz

El día que Gwyneth Paltrow

La extensa carrera de Brigitte Bardot en fotografías

Su imagen provocadora y su lucha por los animales convirtieron a Bardot en una figura única e inolvidable en la cultura pop internacional

La extensa carrera de Brigitte

Brigitte Bardot: las principales películas que construyeron una leyenda

La actriz francesa falleció a los 91 años y dejó un legado cinematográfico que marcó una revolución cultural y femenina en la pantalla grande

Brigitte Bardot: las principales películas
DEPORTES
El llamativo análisis de un

El llamativo análisis de un histórico rival de Messi sobre el impacto que podría tener en el Mundial 2026: “Dudo que funcione”

El video del Diablito Echeverri jugando descalzo con amigos que generó controversia antes de cambiar de club

Los detalles del cumpleaños de 15 años de la hija de Luis Suárez: los invitados de lujo con Messi a la cabeza y el operativo “anti fotos”

Inter Miami anunció su gira de pretemporada por Sudamérica: qué países visitará Messi antes del Mundial

Cuándo volvería Colapinto a Europa y cómo será su plan de trabajo con Alpine para la temporada 2026 de la F1

TELESHOW
El Chino Volpato contó la

El Chino Volpato contó la dura enfermedad que atravesó en La Divina Noche de Dante: “Tuve cáncer”

Sol, piscina y afecto: Marcelo Tinelli y Juanita mostraron el fuerte vínculo que los une en una jornada de relax

Beto Casella recordó cuando hizo llorar a Yanina Latorre al aire del programa de Mirtha Legrand: “Ni fu ni fa”

Murió Ricardo “Chiqui” Pereyra, la voz emblemática del tango argentino

Pancho Dotto presenta el lujoso auto que es atracción en Punta del Este: “Todos quieren sacarse fotos con él”

INFOBAE AMÉRICA

La subasta de la colección

La subasta de la colección de Bing Crosby arrasó en Nueva York con ventas millonarias

Grupos leales al ex dictador sirio Bashar al Assad atacaron a manifestantes alauitas en Latakia: al menos tres muertos y 60 heridos

Ucrania atacó con drones una refinería de petróleo rusa a más de 700 kilómetros de su frontera

Un estudio reveló que la vacuna de ARN mensajero contra la gripe tiene mayor eficacia que la convencional en adultos sanos

La desconocida pintura de Picasso que marcó un antes y después en la obra del pintor